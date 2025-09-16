Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: обстановка и очередь на километры - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Крымский мост: обстановка и очередь на километры
Крымский мост: обстановка и очередь на километры - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Крымский мост: обстановка и очередь на километры
Крымский мост сейчас продолжает работать в штатном режиме, со стороны Керчи выросла очередь . Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 16.09.2025
крым
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
ситуация на дорогах крыма
керчь
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас продолжает работать в штатном режиме, со стороны Керчи выросла очередь . Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Крымский мост: обстановка и очередь на километры

Крымский мост сейчас - очередь со стороны Керчи выросла до 403 машин

14:12 16.09.2025
 
Крымский мост
Крымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас продолжает работать в штатном режиме, со стороны Керчи выросла очередь . Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 14:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 403 транспортных средства. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
