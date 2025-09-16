Рейтинг@Mail.ru
Керчь частично обесточена - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Керчь частично обесточена
Керчь частично обесточена - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Керчь частично обесточена
Керчь частично осталась без электроснабжения, сообщили в Крымэнерго. РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T11:23
2025-09-16T11:32
керчь
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Керчь частично осталась без электроснабжения, сообщили в Крымэнерго.В компании уточнили, что восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
керчь
керчь
Керчь частично обесточена

Керчь частично осталась без света из-за аварии

11:23 16.09.2025 (обновлено: 11:32 16.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Керчь частично осталась без электроснабжения, сообщили в Крымэнерго.
"Аварийное отключение. Город Керчь (частично). Работает аварийная бригада", – говорится в сообщении.
В компании уточнили, что восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
Керчь
 
