https://crimea.ria.ru/20250916/kerch-chastichno-obestochena-1149478610.html
Керчь частично обесточена
Керчь частично обесточена - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Керчь частично обесточена
Керчь частично осталась без электроснабжения, сообщили в Крымэнерго. РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T11:23
2025-09-16T11:23
2025-09-16T11:32
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Керчь частично осталась без электроснабжения, сообщили в Крымэнерго.В компании уточнили, что восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственностьНа Юге России установлен новый рекорд потребления электроэнергии
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь
Керчь частично обесточена
Керчь частично осталась без света из-за аварии
11:23 16.09.2025 (обновлено: 11:32 16.09.2025)