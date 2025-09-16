https://crimea.ria.ru/20250916/kakoy-segodnya-prazdnik-16-sentyabrya-1131424914.html

Какой сегодня праздник: 16 сентября

Какой сегодня праздник: 16 сентября - РИА Новости Крым, 15.09.2025

Какой сегодня праздник: 16 сентября

16 сентября в Италии отмечают день рождения Джульетты. В 1908 году была создана легендарная компания General Motors, в 1998 году состоялась премьера мюзикла... РИА Новости Крым, 15.09.2025

2025-09-16T00:00

2025-09-16T00:00

2025-09-15T15:08

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110128/50/1101285098_120:128:3289:1910_1920x0_80_0_0_6609b5656bff0f444f0ba22f751f7b0d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. 16 сентября в Италии отмечают день рождения Джульетты. В 1908 году была создана легендарная компания General Motors, в 1998 году состоялась премьера мюзикла "Нотр-Дам де Пари". В этот день родились великий русский полководец Михаил Кутузов и фокусник Дэвид Копперфилд.Что празднуют в миреВ Италии отмечают День рождения Джульетты. Историки провели целое расследование, чтобы вычислить дату рождения шекспировской героини. Для начала они обратили внимание на то, что согласно Шекспиру, в период действия романа правил сеньор Барталомео Делла Скала, а он управлял Вероной в 1301-1304 годах. В трагедии упоминается, что Пасха в том году была поздней – в мае, а это произошло в 1302 году. Таким образом день рождения Джульетты – 16 сентября 1284 года. Во всяком случае, на этом настаивает исследователь Джузеппе Вивиани.Еще сегодня можно отметить Международный день озонового слоя. Именины у Василисы, Домны, Евфимия, Иоанна, Петра, Феоктиста, Алексея, Ильи, Андрея, Николая, Сергея, Владимира.Знаменательные события16 сентября 1908 года Уильям Крапо Дюрант основал корпорацию General Motors, крупнейшую автомобилестроительную компанию США. Компания объединила 13 марок автомобилей, среди которых Buick, Oldsmobile, Cadillac и Chevrolet.В этот день в 1918 году в РСФСР декретом Всероссийского Центрального исполнительного комитета был учрежден Орден Красного Знамени. В статуте говорилось, что "Знак отличия присуждается всем гражданам РСФСР, проявившим особую храбрость и мужество при непосредственной боевой деятельности". Среди кавалеров Ордена герой гражданской войны Василий Блюхер, Иосиф Сталин, маршал Советского Союза Климент Ворошилов, маршал авиации, летчик-ас Иван Кожедуб и другие.День 16 сентября 1976 года навсегда изменил судьбу семикратного чемпиона СССР по подводному плаванию, заслуженного мастера спорта СССР Шаварша Карапетяна. Во время утренней пробежки по Еревану он увидел, как в местное водохранилище сорвался троллейбус. Не задумываясь, спортсмен бросился в воду и принялся спасать людей из воды. Практически при нулевой видимости на глубине 10 метров Карапетян смог разбить стекло троллейбуса и вытащить 46 пассажиров из 92, 20 из которых удалось откачать. После спортсмен тяжело заболел пневмонией и только через год смог снова тренироваться, при этом Шаварша смог установить еще один мировой рекорд в плавании с аквалангом на дистанцию 400 метров.В этот день в 1998 году в Париже дебютировал мюзикл "Нотр-Дам де Пари" по роману Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Мюзикл пользовался сумасшедшей популярностью и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как имеющий самый большой успех в первые годы после дебюта.Кто родился16 сентября 1745 года в Санкт-Петербурге родился граф, светлейший князь Михаил Илларионович Кутузов. Известнейший русский полководец, государственный деятель и дипломат, первый полный кавалер ордена Святого Георгия. Участник войны с Наполеоном 1805 года, Третьей турецкой войны и Отечественной войны 1812 года.В этот день 1927 года в Нью-Йорке, в семье эмигрантов из Российской империи родился Питер Фальк. Его отец был владельцем галантерейного магазина, мать бухгалтером. Так получилось, что их сын стал актером, и очень известным, особенно в роли лейтенанта Коломбо."Кактус – это глубоко разочарованный в жизни огурец". Автор этой шутки родился 16 сентября 1945 года в Баку. Евгений Петросянц – сын учителя математики и домохозяйки, с детства хотел выступать на сцене, и впервые ему это удалось в 12 лет. Он избрал для себя жанр конферанса и убрал последнюю букву в фамилии. В 2019 году ВЦИОМ опубликовал данные социального опроса, согласно которому Петросян был вторым по популярности комиком в России и уступил лишь Михаилу Задорнову.Еще в этот день родилась диктор центрального телевидения СССР, телеведущая, народная артистка России Ангелина Вовк – в 1942 году. А ровно через десять лет – Филип Андре Рурк-младший, известный всему миру как Микки Рурк. Очень долго Рурк был простым хулиганом и даже торговал наркотиками, а в 1975 году едва не погиб во время перестрелки и решил изменить жизнь: занял 400 долларов у сестры и улетел в Нью-Йорк, где умудрился с первого раза поступить в актерскую студию. Дальше были "9½ недель", "Дикая орхидея", "Рестлер", "Железный человек 2", "Неудержимые" и "Эшби", которые принесли актеру всемирную славу.Дэвид Сет Коткин родился 16 сентября 1956 года. Мы же его знаем под именем Дэвид Копперфилд. Известный иллюзионист и гипнотизер прославился своими зрелищными фокусами. В частности, он прошел сквозь Великую Китайскую стену, сбежал из Алькатраса, заставил исчезнуть вагон Восточного экспресса и выжил в столбе огня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости