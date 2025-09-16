Рейтинг@Mail.ru
ЕС снял с повестки обсуждение нового пакета санкций против РФ - РИА Новости Крым, 16.09.2025
ЕС снял с повестки обсуждение нового пакета санкций против РФ
ЕС снял с повестки обсуждение нового пакета санкций против РФ - РИА Новости Крым, 16.09.2025
ЕС снял с повестки обсуждение нового пакета санкций против РФ
Евросоюз исключил из повестки своего ближайшего заседания 17 сентября обсуждение 19-го по счету пакета санкций против России. Это следует из документа,... РИА Новости Крым, 16.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Евросоюз исключил из повестки своего ближайшего заседания 17 сентября обсуждение 19-го по счету пакета санкций против России. Это следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.Ранее этот пункт был включен с ремаркой "возможно" в список тем для обсуждения на заседании представителей стран-членов ЕС 17 сентября.Как сообщает издание Politico, очередной пакет антироссийских санкций отложен на неопределенный срок.На днях президент США Дональд Трамп пригрозил России жесткими санкциями при поддержке всех стран НАТО, так как у него "заканчивается терпение".
новости, россия, европейский союз (ес), европа, санкции против россии
ЕС снял с повестки обсуждение нового пакета санкций против РФ

ЕС исключил из повестки заседания 17 сентября обсуждение нового пакета санкций против РФ

09:07 16.09.2025 (обновлено: 09:09 16.09.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Евросоюз исключил из повестки своего ближайшего заседания 17 сентября обсуждение 19-го по счету пакета санкций против России. Это следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
"Пункт по обмену мнениями о российской агрессии против России (новый пакет санкций – ред.) исключен из повестки", – сказано в документе.
Ранее этот пункт был включен с ремаркой "возможно" в список тем для обсуждения на заседании представителей стран-членов ЕС 17 сентября.
Как сообщает издание Politico, очередной пакет антироссийских санкций отложен на неопределенный срок.
На днях президент США Дональд Трамп пригрозил России жесткими санкциями при поддержке всех стран НАТО, так как у него "заканчивается терпение".
