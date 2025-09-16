https://crimea.ria.ru/20250916/es-snyal-s-povestki-obsuzhdenie-novogo-paketa-sanktsiy-protiv-rf-1149476044.html
ЕС снял с повестки обсуждение нового пакета санкций против РФ
ЕС снял с повестки обсуждение нового пакета санкций против РФ
2025-09-16T09:07
2025-09-16T09:07
2025-09-16T09:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Евросоюз исключил из повестки своего ближайшего заседания 17 сентября обсуждение 19-го по счету пакета санкций против России. Это следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.Ранее этот пункт был включен с ремаркой "возможно" в список тем для обсуждения на заседании представителей стран-членов ЕС 17 сентября.Как сообщает издание Politico, очередной пакет антироссийских санкций отложен на неопределенный срок.На днях президент США Дональд Трамп пригрозил России жесткими санкциями при поддержке всех стран НАТО, так как у него "заканчивается терпение".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России ввел ответные санкции в отношении ЕвросоюзаТрамп пригрозил России жесткими санкциями – чего ждать от СШАНовые санкции Запада способствуют беспрецедентному сближению РФ с Китаем
