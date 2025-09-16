https://crimea.ria.ru/20250916/ego-zhizn-proshla-v-srazheniyakh-ko-dnyu-rozhdeniya-feldmarshala-kutuzova-1149461588.html

Его жизнь прошла в сражениях: ко дню рождения фельдмаршала Кутузова

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Великий русский полководец, граф, светлейший князь, генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов – его имя навсегда вписано в историю побед русской армии. Его жизнь прошла в сражениях, а его полководческое искусство отличалось широтой и разнообразием всех видов маневра в наступлении и обороне, своевременным переходом от одного вида маневра к другому. Современники единодушно отмечали его исключительный ум, блестящие полководческие и дипломатические дарования и любовь к Родине.Михаил Илларионович Кутузов родился (5) 16 сентября 1745 (по другим данным 1747) года в Санкт-Петербурге, в дворянской семье. Получив отличное домашнее воспитание, уже в 12 лет Михаил был зачислен капралом в военную дворянскую школу.В 1761 году он получил первый офицерский чин, а еще через год в чине капитана был назначен командиром роты Астраханского пехотного полка, во главе которого стоял Александр Суворов. Такая стремительная карьера юного Кутузова объясняется не только хорошим образованием, но и хлопотами отца, имеющего вес в военных кругах.Настоящей школой воинского мастерства стало участие Кутузова в русско-турецкой войне 1768-1774 годов. Летом 1774 года Кутузов был тяжело ранен, пуля через левый висок вышла у правого глаза. Во время осады Очакова (1788) Кутузов получил второе опасное ранение – пуля прошла навылет "из виска в висок позади обоих глаз". Хирург Массот, лечивший его, был очень удивлен: "Должно полагать, что судьба назначает Кутузова к чему-нибудь великому, ибо он остался жив после двух ран, смертельных по всем правилам науки медицинской".И впрямь судьба предназначала Михаила Илларионовича к великим свершениям. Он успешно участвовал во многих воинских сражениях, проявляя талант и мудрость полководца, успешно нес дипломатическую службу в Стамбуле, завоевывая доверие султана, Кутузова назначали на важнейшие посты в Финляндии, Голландии, Литве, где он выполнял ответственные дипломатические поручения.В начале царствования Александра I Кутузов занял пост Петербургского военного губернатора. В 1805 году он был назначен командующим войсками, действовавшими в Австрии против Наполеона. Александр I под влиянием молодых советников настоял на проведении генерального сражения. Возражения опытного полководца не были приняты во внимание, и под Аустерлицем русско-австрийские войска потерпели поражение.Впрочем, вскоре Кутузов доказал свой полководческий талант. Он не только нанес поражение туркам в 1811 году, будучи главнокомандующим Молдавской армией, но еще и подписал в 1812 году выгодный для России Бухарестский мир, за что был удостоен графского титула (1811), а через год – титула светлейшего князя.Однако наиболее ярким событием в биографии Кутузова стала военная кампания 1812 года против французов и, конечно же, Бородинское сражение. Но он не сразу был назначен главнокомандующим русскими войсками, придя к руководству, когда размолвки в генеральской среде достигли критической точки. Однако его действия, иногда идущие вразрез с ожиданиями армии и общества, привели к фактической гибели французской армии.В начале 1813 года Кутузов руководил военными действиями на территории Польши и Пруссии против отступающих остатков армии Наполеона, но здоровье генерал-фельдмаршала было подорвано, и окончательную победу русской армии он увидеть уже не смог.Скончался выдающийся полководец (16) 28 апреля 1813 года в небольшом силезском городке Бунцлау (Пруссия, ныне территория Польши), оставшись в памяти потомков легендарной фигурой. Его забальзамированное тело было перевезено в Петербург и похоронено в Казанском соборе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

