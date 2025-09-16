Рейтинг@Mail.ru
Аи-92 на бирже снова побил рекорд: цена превысила 73 тысячи за тонну - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250916/ai-92-na-birzhe-snova-pobil-rekord-tsena-prevysila-73-tysyachi-za-tonnu-1149491694.html
Аи-92 на бирже снова побил рекорд: цена превысила 73 тысячи за тонну
Аи-92 на бирже снова побил рекорд: цена превысила 73 тысячи за тонну - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Аи-92 на бирже снова побил рекорд: цена превысила 73 тысячи за тонну
Оптовая цена бензина марки Аи-92 на Петербургской бирже в пятый раз в этом году обновила исторический максимум и достигла 73 144 рублей за тонну, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T16:28
2025-09-16T16:23
бензин
топливо
экономика
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110165/62/1101656236_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_99bf9d59301a07095aee426c9d2d1044.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Оптовая цена бензина марки Аи-92 на Петербургской бирже в пятый раз в этом году обновила исторический максимум и достигла 73 144 рублей за тонну, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Рост за день составил 1,9% – подъем произошел после решения властей увеличить порог отклонения цен, при котором работает демпфер. Ранее рекорд был зафиксирован 21 августа – тогда цена поднималась до 72 663 рублей за тонну.Одновременно подорожали:Единственный заметный спад зафиксирован у сжиженных углеводородных газов (СУГ) – их цена снизилась на 0,72%, до 19 042 рублей за тонну.Министерство финансов согласилось повысить порог демпферного отклонения оптовых цен от индикативных сразу на 10 процентных пунктов — до 20% для бензина и до 30% для дизельного топлива, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. Поправки в Налоговый кодекс планируют принять осенью. Окончательное решение о возможном заднем применении этой корректировки остается за правительством.Демпфер – механизм, который помогает сдерживать цены внутри страны. Если экспортная цена топлива выше условной внутренней (индикативной), государство доплачивает нефтяникам часть разницы, чтобы они не повышали цены в России. Если же российские цены выше экспортных, нефтяные компании отдают части прибыли государству. При этом по действующим правилам выплаты прекращаются, если средняя биржевая цена за месяц превысит установленную отсечку – для бензина это было 10%, для дизеля – 20%. В текущем году индикативная цена для бензина составляет 60 450 рублей за тонну, для дизтоплива – 57 200 рублей. По данным Петербургской биржи, средняя цена Аи-92 по территориальному индексу европейской части России в августе составила 69 339 рублей за тонну – выше отметки, при которой демпфер не выплачивается.Минтопэнерго Крыма ранее сообщило, что в республике рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно, эти темпы роста цен на топливо ниже, чем в соседних с республикой субъектах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензинаСитуация с бензином в Крыму: есть ли дефицитКабмин РФ продлил до октября запрет на экспорт бензина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110165/62/1101656236_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_ddceb2fe9c75530d7216e715e8b134c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бензин, топливо, экономика, россия, новости
Аи-92 на бирже снова побил рекорд: цена превысила 73 тысячи за тонну

Оптовая цена бензина Аи-92 на бирже выросла до рекордных 73 тысяч рублей за тонну

16:28 16.09.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМосковский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)
Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Оптовая цена бензина марки Аи-92 на Петербургской бирже в пятый раз в этом году обновила исторический максимум и достигла 73 144 рублей за тонну, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Рост за день составил 1,9% – подъем произошел после решения властей увеличить порог отклонения цен, при котором работает демпфер. Ранее рекорд был зафиксирован 21 августа – тогда цена поднималась до 72 663 рублей за тонну.
Одновременно подорожали:
  • бензин Аи-95 на 0,87% и достиг 79 410 рублей за тонну,
  • летнее дизельное топливо – на 1,13% до 67 112 рублей за тонну,
  • мазут прибавил 2,01% и стоит 23 556 рублей за тонну,
  • авиакеросин вырос на 0,16% до 72 402 рублей за тонну.
Единственный заметный спад зафиксирован у сжиженных углеводородных газов (СУГ) – их цена снизилась на 0,72%, до 19 042 рублей за тонну.
Министерство финансов согласилось повысить порог демпферного отклонения оптовых цен от индикативных сразу на 10 процентных пунктов — до 20% для бензина и до 30% для дизельного топлива, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. Поправки в Налоговый кодекс планируют принять осенью. Окончательное решение о возможном заднем применении этой корректировки остается за правительством.
Демпфер – механизм, который помогает сдерживать цены внутри страны. Если экспортная цена топлива выше условной внутренней (индикативной), государство доплачивает нефтяникам часть разницы, чтобы они не повышали цены в России. Если же российские цены выше экспортных, нефтяные компании отдают части прибыли государству. При этом по действующим правилам выплаты прекращаются, если средняя биржевая цена за месяц превысит установленную отсечку – для бензина это было 10%, для дизеля – 20%. В текущем году индикативная цена для бензина составляет 60 450 рублей за тонну, для дизтоплива – 57 200 рублей. По данным Петербургской биржи, средняя цена Аи-92 по территориальному индексу европейской части России в августе составила 69 339 рублей за тонну – выше отметки, при которой демпфер не выплачивается.
Минтопэнерго Крыма ранее сообщило, что в республике рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно, эти темпы роста цен на топливо ниже, чем в соседних с республикой субъектах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина
Ситуация с бензином в Крыму: есть ли дефицит
Кабмин РФ продлил до октября запрет на экспорт бензина
 
БензинТопливоЭкономикаРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:20Зеленскому придется заключить сделку по Украине – Трамп
16:39В Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержки
16:28Аи-92 на бирже снова побил рекорд: цена превысила 73 тысячи за тонну
16:19Роберт Редфорд - биография
16:12ВСУ ударили по району расположения топливных складов ЗАЭС
16:04Черные тучи и молнии: грозовой фронт пришел в Крым
15:51В Крыму актриса Бледанс стала феей для тяжелобольных детей
15:41В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней
15:30Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд
15:27В Крыму валовый сбор зерновых и зернобобовых превысил миллион тонн
15:13Приемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузы
14:52Зачем Зеленский публично оскорбляет Трампа – мнение
14:32Выборы губернатора в Севастополе признали состоявшимися
14:12Крымский мост: обстановка и очередь на километры
13:59В Крыму накрыли цех по производству сомнительного "элитного" алкоголя
13:43Пять человек на вездеходе утонули в озере в Забайкалье
13:24Шторм с ливнями и градом обрушится на Крым
13:17Военные РФ и Беларуси отработали применение ядерного оружия и "Орешника"
13:03Новости СВО: киевский режим за сутки потерял больше 1400 боевиков
12:48Эрнст рассказал о системе голосования на "Интервидении"
Лента новостейМолния