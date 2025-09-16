https://crimea.ria.ru/20250916/ai-92-na-birzhe-snova-pobil-rekord-tsena-prevysila-73-tysyachi-za-tonnu-1149491694.html

Аи-92 на бирже снова побил рекорд: цена превысила 73 тысячи за тонну

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Оптовая цена бензина марки Аи-92 на Петербургской бирже в пятый раз в этом году обновила исторический максимум и достигла 73 144 рублей за тонну, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Рост за день составил 1,9% – подъем произошел после решения властей увеличить порог отклонения цен, при котором работает демпфер. Ранее рекорд был зафиксирован 21 августа – тогда цена поднималась до 72 663 рублей за тонну.Одновременно подорожали:Единственный заметный спад зафиксирован у сжиженных углеводородных газов (СУГ) – их цена снизилась на 0,72%, до 19 042 рублей за тонну.Министерство финансов согласилось повысить порог демпферного отклонения оптовых цен от индикативных сразу на 10 процентных пунктов — до 20% для бензина и до 30% для дизельного топлива, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. Поправки в Налоговый кодекс планируют принять осенью. Окончательное решение о возможном заднем применении этой корректировки остается за правительством.Демпфер – механизм, который помогает сдерживать цены внутри страны. Если экспортная цена топлива выше условной внутренней (индикативной), государство доплачивает нефтяникам часть разницы, чтобы они не повышали цены в России. Если же российские цены выше экспортных, нефтяные компании отдают части прибыли государству. При этом по действующим правилам выплаты прекращаются, если средняя биржевая цена за месяц превысит установленную отсечку – для бензина это было 10%, для дизеля – 20%. В текущем году индикативная цена для бензина составляет 60 450 рублей за тонну, для дизтоплива – 57 200 рублей. По данным Петербургской биржи, средняя цена Аи-92 по территориальному индексу европейской части России в августе составила 69 339 рублей за тонну – выше отметки, при которой демпфер не выплачивается.Минтопэнерго Крыма ранее сообщило, что в республике рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно, эти темпы роста цен на топливо ниже, чем в соседних с республикой субъектах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензинаСитуация с бензином в Крыму: есть ли дефицитКабмин РФ продлил до октября запрет на экспорт бензина

