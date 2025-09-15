Запрет на песни иноагентов: в Крыму объяснили важность инициативы

https://crimea.ria.ru/20250915/zapret-na-pesni-inoagentov-v-krymu-obyasnili-vazhnost-initsiativy-1149464000.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Крым направит в Государственную Думу РФ инициативу по запрету публичного использования произведений иноагентов, чтобы лишить их возможности зарабатывать на территории России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По его мнению, люди, которые сделали антироссийский выбор, не должны зарабатывать на территории РФ, и то, что такая возможность пока сохраняется, является оскорбительным прежде всего для участников и ветеранов спецоперации."Если ты в своей жизни определился, что ты не с Родиной – это твой выбор, мы тебя не заставляли. Почему ты должен здесь зарабатывать? И если тебе присвоили звание иноагента, ты ничего не должен зарабатывать здесь. Ты сидишь за границей, а к тебе идет ручеек или даже поток. Для нас это морально оскорбительно. И вдвойне оскорбительно для тех ребят, которые сейчас находятся на передовой", – считает спикер крымского парламента.При этом он не исключил, что в ряде случаев прежние заслуги деятелей, покинувших РФ и занявших антироссийскую позицию, могут представлять художественную ценность. По его мнению, в каждом конкретном случае оценку должны давать профессионалы.В августе Госсовет Крыма рекомендовал муниципалитетам ввести запрет для музыкантов исполнять песни иноагентов на открытых уличных площадках. Если инициатива запретить публичное исполнение произведений иноагентов, предложенная Крымом и уже внедряемая им на уровне региона, появится в Госдуме РФ в виде законопроекта, она будет принята на федеральном уровне, заявлял ранее депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентовВ России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственностьБлогера Варламова* заочно осудили на 8 лет за фейки об армии России
17:16 15.09.2025 (обновлено: 17:35 15.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым.
Крым направит в Государственную Думу РФ инициативу по запрету публичного использования произведений иноагентов, чтобы лишить их возможности зарабатывать на территории России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"У нас сейчас идея, с которой мы хотим выйти на обращение в Госдуму. Коллеги наши будут решать. Безусловно, нелегкий вопрос. Вот последнее интервью Аллы Борисовны (Пугачевой – ред.) очень показательно. В этом интервью весь человек. Я думаю, оно поможет нам в продвижении этого обращения, чтобы понять моральный облик этих людей", – сказал Константинов.
По его мнению, люди, которые сделали антироссийский выбор, не должны зарабатывать на территории РФ, и то, что такая возможность пока сохраняется, является оскорбительным прежде всего для участников и ветеранов спецоперации.
"Если ты в своей жизни определился, что ты не с Родиной – это твой выбор, мы тебя не заставляли. Почему ты должен здесь зарабатывать? И если тебе присвоили звание иноагента, ты ничего не должен зарабатывать здесь. Ты сидишь за границей, а к тебе идет ручеек или даже поток. Для нас это морально оскорбительно. И вдвойне оскорбительно для тех ребят, которые сейчас находятся на передовой", – считает спикер крымского парламента.
При этом он не исключил, что в ряде случаев прежние заслуги деятелей, покинувших РФ и занявших антироссийскую позицию, могут представлять художественную ценность. По его мнению, в каждом конкретном случае оценку должны давать профессионалы.
"С этим надо разбираться и надо понимать, что это тоже фронт войны. Надо разобраться, сделать хороший качественный нормативно-правовой документ, который должен регулировать эту очень чувствительную сферу", – сказал председатель крымского парламента.
В августе Госсовет Крыма рекомендовал
муниципалитетам ввести запрет для музыкантов исполнять песни иноагентов на открытых уличных площадках. Если инициатива запретить публичное исполнение произведений иноагентов, предложенная Крымом
и уже внедряемая им на уровне региона, появится в Госдуме РФ в виде законопроекта, она будет принята на федеральном уровне, заявлял ранее депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
