https://crimea.ria.ru/20250915/zapret-na-pesni-inoagentov-v-krymu-obyasnili-vazhnost-initsiativy-1149464000.html

Запрет на песни иноагентов: в Крыму объяснили важность инициативы

Запрет на песни иноагентов: в Крыму объяснили важность инициативы - РИА Новости Крым, 15.09.2025

Запрет на песни иноагентов: в Крыму объяснили важность инициативы

Крым направит в Государственную Думу РФ инициативу по запрету публичного использования произведений иноагентов, чтобы лишить их возможности зарабатывать на... РИА Новости Крым, 15.09.2025

2025-09-15T17:16

2025-09-15T17:16

2025-09-15T17:35

мнения

радио "спутник в крыму"

владимир константинов

россия

новости

новости крыма

иноагенты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111242/41/1112424180_0:0:966:544_1920x0_80_0_0_34b105263fca3fc683b3c73df83d5a29.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Крым направит в Государственную Думу РФ инициативу по запрету публичного использования произведений иноагентов, чтобы лишить их возможности зарабатывать на территории России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По его мнению, люди, которые сделали антироссийский выбор, не должны зарабатывать на территории РФ, и то, что такая возможность пока сохраняется, является оскорбительным прежде всего для участников и ветеранов спецоперации."Если ты в своей жизни определился, что ты не с Родиной – это твой выбор, мы тебя не заставляли. Почему ты должен здесь зарабатывать? И если тебе присвоили звание иноагента, ты ничего не должен зарабатывать здесь. Ты сидишь за границей, а к тебе идет ручеек или даже поток. Для нас это морально оскорбительно. И вдвойне оскорбительно для тех ребят, которые сейчас находятся на передовой", – считает спикер крымского парламента.При этом он не исключил, что в ряде случаев прежние заслуги деятелей, покинувших РФ и занявших антироссийскую позицию, могут представлять художественную ценность. По его мнению, в каждом конкретном случае оценку должны давать профессионалы.В августе Госсовет Крыма рекомендовал муниципалитетам ввести запрет для музыкантов исполнять песни иноагентов на открытых уличных площадках. Если инициатива запретить публичное исполнение произведений иноагентов, предложенная Крымом и уже внедряемая им на уровне региона, появится в Госдуме РФ в виде законопроекта, она будет принята на федеральном уровне, заявлял ранее депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентовВ России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственностьБлогера Варламова* заочно осудили на 8 лет за фейки об армии России

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир константинов, россия, новости, новости крыма, иноагенты