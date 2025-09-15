Рейтинг@Mail.ru
ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250915/vtb-predupredil-o-novoy-skheme-moshennichestva-1149458225.html
ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества
ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества - РИА Новости Крым, 15.09.2025
ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества
ВТБ предупреждает о новой схеме, в которой мошенники прикидываются школьными психологами и рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T12:57
2025-09-15T12:58
втб
мошенничество
новости
общество
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. ВТБ предупреждает о новой схеме, в которой мошенники прикидываются школьными психологами и рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, говорится в сообщении.Отмечается, что во время звонка мошенники предлагают пересдать тест по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Это позволяет им получить доступ к личным данным, а иногда и к банковским аккаунтам. Затем злоумышленники сообщают своим жертвам об утечке данных или угрозе уголовного преследования за действия, якобы совершенные от их имени.Аферисты запугивают как детей, так и их родителей, требуя включить видеозапись и устроить "проверку" дома, собрать ценные вещи и деньги для передачи курьеру."Эти же правила безопасности важно донести до детей. Важно, чтобы они в любой непонятной ситуации, прежде чем что-то предпринимать, обращались за советом к взрослым", - добавил он.Летом во время вступительных экзаменов мошенники также представлялись школьными психологами и собирали персональные данные и реквизиты документов взрослых и детей для "характеристики ученика". Цель таких обзвонов - получить доступ к личным кабинетам государственных порталов, банков или использовать полученные данные в схемах социальной инженерии, отмечают в банке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b66799ee3da6f510a4671ddb539bd2c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, мошенничество, новости, общество, кибербезопасность

ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества

12:57 15.09.2025 (обновлено: 12:58 15.09.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. ВТБ предупреждает о новой схеме, в которой мошенники прикидываются школьными психологами и рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, говорится в сообщении.
"Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества, в которой злоумышленники представляются школьными психологами. Они рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, сообщая, что их ребенок якобы не прошел обязательное тестирование. Сценарий завершается "дистанционными проверками" и передачей денег и ценностей лжекурьеру", - предупреждает ВТБ.
Отмечается, что во время звонка мошенники предлагают пересдать тест по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Это позволяет им получить доступ к личным данным, а иногда и к банковским аккаунтам. Затем злоумышленники сообщают своим жертвам об утечке данных или угрозе уголовного преследования за действия, якобы совершенные от их имени.
Аферисты запугивают как детей, так и их родителей, требуя включить видеозапись и устроить "проверку" дома, собрать ценные вещи и деньги для передачи курьеру.
"Мошенники стали использовать более сложные методы, включая психологическое давление. Всегда нужно помнить, что обычным гражданам никогда не позвонят представители ЦБ или финмониторинга. Необходимо критически относиться к любым заявлениям неизвестных лиц по телефону, действовать с холодной головой, а лучше просто положить трубку", - отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.
"Эти же правила безопасности важно донести до детей. Важно, чтобы они в любой непонятной ситуации, прежде чем что-то предпринимать, обращались за советом к взрослым", - добавил он.
Летом во время вступительных экзаменов мошенники также представлялись школьными психологами и собирали персональные данные и реквизиты документов взрослых и детей для "характеристики ученика". Цель таких обзвонов - получить доступ к личным кабинетам государственных порталов, банков или использовать полученные данные в схемах социальной инженерии, отмечают в банке.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВТБМошенничествоНовостиОбществоКибербезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:54Путин участвует в открытии новой противочумной станции в Симферополе
15:51Пожар на 50 гектарах под Симферополем потушили
15:46В Севастополе по суду закрыли нелегальный детский сад
15:22В Севастополе подешевели куры и подорожали яйца
14:49В Турции произошло землетрясение
14:27НАТО де-факто воюет с Россией – Кремль
14:20Обстановка на Крымском мосту - очереди продолжают расти с обеих сторон
14:02В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
13:46Под Симферополем большой пожар - горит трава на площади 50 гектаров
13:37Пожар в Орджоникидзе – спасателям помогают волонтеры и беспилотники
13:14Новости СВО: актуальные данные от Минобороны России
12:57ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества
12:52Из-за аварии обесточены шесть населенных пунктов на севере Крыма
12:38Крымский мост сейчас: пробки образовались с обеих сторон
12:22Евросоюз готовит "сербский майдан" – СВР
12:14Российские войска освободили Ольговское в Запорожской области
12:14Общая явка в единый день голосования составила около 47 процентов
11:43Двое погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
11:25Как Турция в России корабли прятала: малоизвестный факт
11:13В Симферополе грузовик смял микроавтобус – водителя зажало в авто
Лента новостейМолния