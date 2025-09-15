https://crimea.ria.ru/20250915/vtb-predupredil-o-novoy-skheme-moshennichestva-1149458225.html
ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества
ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества - РИА Новости Крым, 15.09.2025
ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества
ВТБ предупреждает о новой схеме, в которой мошенники прикидываются школьными психологами и рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T12:57
2025-09-15T12:57
2025-09-15T12:58
втб
мошенничество
новости
общество
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. ВТБ предупреждает о новой схеме, в которой мошенники прикидываются школьными психологами и рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, говорится в сообщении.Отмечается, что во время звонка мошенники предлагают пересдать тест по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Это позволяет им получить доступ к личным данным, а иногда и к банковским аккаунтам. Затем злоумышленники сообщают своим жертвам об утечке данных или угрозе уголовного преследования за действия, якобы совершенные от их имени.Аферисты запугивают как детей, так и их родителей, требуя включить видеозапись и устроить "проверку" дома, собрать ценные вещи и деньги для передачи курьеру."Эти же правила безопасности важно донести до детей. Важно, чтобы они в любой непонятной ситуации, прежде чем что-то предпринимать, обращались за советом к взрослым", - добавил он.Летом во время вступительных экзаменов мошенники также представлялись школьными психологами и собирали персональные данные и реквизиты документов взрослых и детей для "характеристики ученика". Цель таких обзвонов - получить доступ к личным кабинетам государственных порталов, банков или использовать полученные данные в схемах социальной инженерии, отмечают в банке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b66799ee3da6f510a4671ddb539bd2c6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, мошенничество, новости, общество, кибербезопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. ВТБ предупреждает о новой схеме, в которой мошенники прикидываются школьными психологами и рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, говорится в сообщении.
"Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества, в которой злоумышленники представляются школьными психологами. Они рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, сообщая, что их ребенок якобы не прошел обязательное тестирование. Сценарий завершается "дистанционными проверками" и передачей денег и ценностей лжекурьеру", - предупреждает ВТБ.
Отмечается, что во время звонка мошенники предлагают пересдать тест по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Это позволяет им получить доступ к личным данным, а иногда и к банковским аккаунтам. Затем злоумышленники сообщают своим жертвам об утечке данных или угрозе уголовного преследования за действия, якобы совершенные от их имени.
Аферисты запугивают как детей, так и их родителей, требуя включить видеозапись и устроить "проверку" дома, собрать ценные вещи и деньги для передачи курьеру.
"Мошенники стали использовать более сложные методы, включая психологическое давление. Всегда нужно помнить, что обычным гражданам никогда не позвонят представители ЦБ или финмониторинга. Необходимо критически относиться к любым заявлениям неизвестных лиц по телефону, действовать с холодной головой, а лучше просто положить трубку", - отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.
"Эти же правила безопасности важно донести до детей. Важно, чтобы они в любой непонятной ситуации, прежде чем что-то предпринимать, обращались за советом к взрослым", - добавил он.
Летом во время вступительных экзаменов мошенники также представлялись школьными психологами и собирали персональные данные и реквизиты документов взрослых и детей для "характеристики ученика". Цель таких обзвонов - получить доступ к личным кабинетам государственных порталов, банков или использовать полученные данные в схемах социальной инженерии, отмечают в банке.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.