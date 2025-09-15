Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области – ранены восемь человек
ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области – ранены восемь человек
ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области – ранены восемь человек - РИА Новости Крым, 15.09.2025
ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области – ранены восемь человек
Восемь человек получили различные ранения в результате вражеского удара по Белгородской области – дрон ВСУ атаковал служебную ГАЗель, в которой ехали семь... РИА Новости Крым, 15.09.2025
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Восемь человек получили различные ранения в результате вражеского удара по Белгородской области – дрон ВСУ атаковал служебную ГАЗель, в которой ехали семь женщин и один мужчина. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.Украинские боевики в селе Зозули Борисовского района атаковали с беспилотника служебную ГАЗель. Пострадали водитель и пассажиры, уточнил губернатор.По информации Гладкова, пострадавшие находятся под наблюдением медиков, всем оказывают медпомощь, позже будет принято решение о дальнейшем лечении. Автомобиль, в котором ехали мирные жители, сгорел, добавил он.Ранее в понедельник также появилась информация, что две мирные жительницы погибли и трое человек ранены при атаке ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области.13 сентября сообщалось, что три человека, включая девушку-подростка, пострадали в результате детонации БПЛА возле пассажирского автобуса в Белгороде.11 сентября один человек погиб, еще шесть, в том числе 13-летний ребенок, пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ.88 мирных жителей получили ранения и десять погибли в результате преднамеренных обстрелов ВСУ Донбасса, Новороссии и приграничных районов России только за первую неделю сентября, сообщал ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Читайте также на РИА Новости Крым:Кафе и магазины в Белгородской области закрывать не будутГосучреждения Белгородской области переведены на дистант из-за атак ВСУУкраинские боевики пытались атаковать территорию Запорожской АЭС
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области
ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области – ранены восемь человек

Дрон ВСУ атаковал ГАЗель в Белгородской области – ранены семь женщин и один мужчина

19:10 15.09.2025 (обновлено: 19:19 15.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Восемь человек получили различные ранения в результате вражеского удара по Белгородской области – дрон ВСУ атаковал служебную ГАЗель, в которой ехали семь женщин и один мужчина. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.
Украинские боевики в селе Зозули Борисовского района атаковали с беспилотника служебную ГАЗель. Пострадали водитель и пассажиры, уточнил губернатор.
"Мужчину и семь женщин доставили в Борисовскую центральную районную больницу. У четверых человек минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. У остальных – предварительно, баротравмы. По оценке врачей, одна женщина в тяжелом состоянии, остальные – в средней степени тяжести", – написал он в своем Telegram-канале.
По информации Гладкова, пострадавшие находятся под наблюдением медиков, всем оказывают медпомощь, позже будет принято решение о дальнейшем лечении. Автомобиль, в котором ехали мирные жители, сгорел, добавил он.
Ранее в понедельник также появилась информация, что две мирные жительницы погибли и трое человек ранены при атаке ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области.
13 сентября сообщалось, что три человека, включая девушку-подростка, пострадали в результате детонации БПЛА возле пассажирского автобуса в Белгороде.
11 сентября один человек погиб, еще шесть, в том числе 13-летний ребенок, пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ.
88 мирных жителей получили ранения и десять погибли в результате преднамеренных обстрелов ВСУ Донбасса, Новороссии и приграничных районов России только за первую неделю сентября, сообщал ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
