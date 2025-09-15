ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области – ранены восемь человек
Дрон ВСУ атаковал ГАЗель в Белгородской области – ранены семь женщин и один мужчина
19:10 15.09.2025 (обновлено: 19:19 15.09.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Восемь человек получили различные ранения в результате вражеского удара по Белгородской области – дрон ВСУ атаковал служебную ГАЗель, в которой ехали семь женщин и один мужчина. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.
Украинские боевики в селе Зозули Борисовского района атаковали с беспилотника служебную ГАЗель. Пострадали водитель и пассажиры, уточнил губернатор.
"Мужчину и семь женщин доставили в Борисовскую центральную районную больницу. У четверых человек минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. У остальных – предварительно, баротравмы. По оценке врачей, одна женщина в тяжелом состоянии, остальные – в средней степени тяжести", – написал он в своем Telegram-канале.
По информации Гладкова, пострадавшие находятся под наблюдением медиков, всем оказывают медпомощь, позже будет принято решение о дальнейшем лечении. Автомобиль, в котором ехали мирные жители, сгорел, добавил он.
Ранее в понедельник также появилась информация, что две мирные жительницы погибли и трое человек ранены при атаке ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области.
13 сентября сообщалось, что три человека, включая девушку-подростка, пострадали в результате детонации БПЛА возле пассажирского автобуса в Белгороде.
11 сентября один человек погиб, еще шесть, в том числе 13-летний ребенок, пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ.
88 мирных жителей получили ранения и десять погибли в результате преднамеренных обстрелов ВСУ Донбасса, Новороссии и приграничных районов России только за первую неделю сентября, сообщал ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
