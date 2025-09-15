https://crimea.ria.ru/20250915/vsu-udarili-po-avtomobilyu-v-belgorodskoy-oblasti--raneny-vosem-chelovek-1149470310.html

ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области – ранены восемь человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Восемь человек получили различные ранения в результате вражеского удара по Белгородской области – дрон ВСУ атаковал служебную ГАЗель, в которой ехали семь женщин и один мужчина. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.Украинские боевики в селе Зозули Борисовского района атаковали с беспилотника служебную ГАЗель. Пострадали водитель и пассажиры, уточнил губернатор.По информации Гладкова, пострадавшие находятся под наблюдением медиков, всем оказывают медпомощь, позже будет принято решение о дальнейшем лечении. Автомобиль, в котором ехали мирные жители, сгорел, добавил он.Ранее в понедельник также появилась информация, что две мирные жительницы погибли и трое человек ранены при атаке ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области.13 сентября сообщалось, что три человека, включая девушку-подростка, пострадали в результате детонации БПЛА возле пассажирского автобуса в Белгороде.11 сентября один человек погиб, еще шесть, в том числе 13-летний ребенок, пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ.88 мирных жителей получили ранения и десять погибли в результате преднамеренных обстрелов ВСУ Донбасса, Новороссии и приграничных районов России только за первую неделю сентября, сообщал ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Читайте также на РИА Новости Крым:Кафе и магазины в Белгородской области закрывать не будутГосучреждения Белгородской области переведены на дистант из-за атак ВСУУкраинские боевики пытались атаковать территорию Запорожской АЭС

