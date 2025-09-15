https://crimea.ria.ru/20250915/veter-ne-utikhaet-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-ponedelnik-1149430758.html

Ветер не утихает: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму ожидается сухая, солнечная, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается сухая, солнечная, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +24...+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +16...+18 градусов, днем +22...+24.В западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).

