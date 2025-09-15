Рейтинг@Mail.ru
Ветер не утихает: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Ветер не утихает: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму ожидается сухая, солнечная, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T00:01
2025-09-15T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается сухая, солнечная, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +24...+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +16...+18 градусов, днем +22...+24.В западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Ветер не утихает: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник до +26 и ветрено

00:01 15.09.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПляж в Ялте
Пляж в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается сухая, солнечная, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 7-12 м/с, местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье до +18, днем +21…+26 градусов, в горах +15…+20", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +24...+26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +16...+18 градусов, днем +22...+24.
В западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
