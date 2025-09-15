https://crimea.ria.ru/20250915/veter-ne-utikhaet-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-ponedelnik-1149430758.html
Ветер не утихает: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
Ветер не утихает: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Ветер не утихает: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму ожидается сухая, солнечная, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T00:01
2025-09-15T00:01
2025-09-15T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149118976_0:589:809:1044_1920x0_80_0_0_b06d86269ade612cc40bdc61e0153991.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается сухая, солнечная, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +24...+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +16...+18 градусов, днем +22...+24.В западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149118976_0:570:809:1177_1920x0_80_0_0_ee9f32399f95402c231976036a547df8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Ветер не утихает: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник до +26 и ветрено
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается сухая, солнечная, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный 7-12 м/с, местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье до +18, днем +21…+26 градусов, в горах +15…+20", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +24...+26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +16...+18 градусов, днем +22...+24.
В западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность
, в бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.