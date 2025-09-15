Рейтинг@Mail.ru
В Ялте пройдут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 15.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250915/v-yalte-proydut-antiterroristicheskie-ucheniya-1149472401.html
В Ялте пройдут антитеррористические учения
В Ялте пройдут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 15.09.2025
В Ялте пройдут антитеррористические учения
В Большой Ялте пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации города Янина Павленко, отметив, что мероприятия продлятся около... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T20:23
2025-09-15T20:28
большая ялта
янина павленко
учения
антитеррор
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
ялта
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145926516_0:96:1064:695_1920x0_80_0_0_bf3414206bd6240b34d314d3a5f6705e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Большой Ялте пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации города Янина Павленко, отметив, что мероприятия продлятся около шести часов.По информации Павленко, в указанный период будет проверена готовность оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации, при этом какие-либо ограничения вводить не планируется.Фотографировать, а также вести видеосъемку учений категорически запрещается, уточнила Павленко, призвав жителей региона соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей властей и экстренных служб, а также доверять исключительно официальным источникам информации.
большая ялта
ялта
большая ялта, янина павленко, учения, антитеррор, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, ялта
В Ялте пройдут антитеррористические учения

20:23 15.09.2025 (обновлено: 20:28 15.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Большой Ялте пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации города Янина Павленко, отметив, что мероприятия продлятся около шести часов.
"Друзья, внимание. Завтра, 16 сентября, на территории поселка Никита (городской округ Ялта Республики Крым) с 09:00 до 15:00 пройдут учебные антитеррористические мероприятия", – написала она в своем Telegram-канале.
По информации Павленко, в указанный период будет проверена готовность оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации, при этом какие-либо ограничения вводить не планируется.
Фотографировать, а также вести видеосъемку учений категорически запрещается, уточнила Павленко, призвав жителей региона соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей властей и экстренных служб, а также доверять исключительно официальным источникам информации.
Большая ЯлтаЯнина ПавленкоУченияАнтитеррорНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяЯлта
 
