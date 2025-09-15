https://crimea.ria.ru/20250915/v-yalte-proydut-antiterroristicheskie-ucheniya-1149472401.html

В Ялте пройдут антитеррористические учения

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Большой Ялте пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации города Янина Павленко, отметив, что мероприятия продлятся около шести часов.По информации Павленко, в указанный период будет проверена готовность оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации, при этом какие-либо ограничения вводить не планируется.Фотографировать, а также вести видеосъемку учений категорически запрещается, уточнила Павленко, призвав жителей региона соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей властей и экстренных служб, а также доверять исключительно официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали – видеоСхему применения ядерного оружия и "Орешника" отработают на ученияхПервый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – Путин

