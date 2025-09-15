https://crimea.ria.ru/20250915/v-yalte-proydut-antiterroristicheskie-ucheniya-1149472401.html
В Ялте пройдут антитеррористические учения
В Ялте пройдут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 15.09.2025
В Ялте пройдут антитеррористические учения
В Большой Ялте пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации города Янина Павленко, отметив, что мероприятия продлятся около... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T20:23
2025-09-15T20:23
2025-09-15T20:28
большая ялта
янина павленко
учения
антитеррор
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145926516_0:96:1064:695_1920x0_80_0_0_bf3414206bd6240b34d314d3a5f6705e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Большой Ялте пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации города Янина Павленко, отметив, что мероприятия продлятся около шести часов.По информации Павленко, в указанный период будет проверена готовность оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации, при этом какие-либо ограничения вводить не планируется.Фотографировать, а также вести видеосъемку учений категорически запрещается, уточнила Павленко, призвав жителей региона соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей властей и экстренных служб, а также доверять исключительно официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали – видеоСхему применения ядерного оружия и "Орешника" отработают на ученияхПервый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – Путин
https://crimea.ria.ru/20250710/vovremya-raspoznat-ugrozu-kak-proshli-protivodiversionnye-ucheniya-v-krymu-1147855869.html
большая ялта
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145926516_137:0:1064:695_1920x0_80_0_0_20370a65874dd2367064307556db0a05.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большая ялта, янина павленко, учения, антитеррор, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, ялта
В Ялте пройдут антитеррористические учения
В поселке Никита под Ялтой проведут антитеррористические учения – власти
20:23 15.09.2025 (обновлено: 20:28 15.09.2025)