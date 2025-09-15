В Турции произошло землетрясение

https://crimea.ria.ru/20250915/v-turtsii-proizoshlo-zemletryasenie-1149460791.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В восточной Турции в понедельник зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 07:39 по всемирному времени или в 10:39 по Москве. Очаг залегал на глубине 11 километров, в 30 километрах к юго-востоку от города Малатьи, с населением более 440 тысяч человек и в 19 км к северо-востоку от 13-тысячного населенного пункта Чели.О пострадавших и разрушениях не сообщается. Уточняется, что это событие не единичное: в разных регионах Турции в понедельник с утра и в течение всего дня фиксируют небольшие толчки магнитудой до 1.3 до 3 баллов.Накануне мощное землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Индии в штате Ассам. Еще днем ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки – была объявлена угроза цунами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 годуЗемлетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удараЗемлетрясение в Турции: есть ли риски для Крыма
