В Симферополе грузовик смял микроавтобус – водителя зажало в авто - РИА Новости Крым, 15.09.2025
В Симферополе грузовик смял микроавтобус – водителя зажало в авто
В Симферополе грузовик смял микроавтобус – водителя зажало в авто - РИА Новости Крым, 15.09.2025
В Симферополе грузовик смял микроавтобус – водителя зажало в авто
В Симферополе водитель микроавтобуса пострадал при ДТП с грузовиком, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму. РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T11:13
2025-09-15T11:13
крым
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
симферополь
мчс крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149454034_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_e4b8d40bd48ea2b03a7c57836f2d7028.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе водитель микроавтобуса пострадал при ДТП с грузовиком, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму. Сообщение о столкновении микроавтобуса Ford Transit и грузовика Mercedes Actros поступило в понедельник в 7:35. В результате аварии водитель микроавтобуса оказался зажат в салоне. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
В Симферополе грузовик смял микроавтобус – водителя зажало в авто

МЧС: в Симферополе водителя зажало в смятом микроавтобусе после ДТП с грузовиком

11:13 15.09.2025
 
© МЧС КрымаДТП в Симферополе. 15.09.25
ДТП в Симферополе. 15.09.25
© МЧС Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе водитель микроавтобуса пострадал при ДТП с грузовиком, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.
Сообщение о столкновении микроавтобуса Ford Transit и грузовика Mercedes Actros поступило в понедельник в 7:35. В результате аварии водитель микроавтобуса оказался зажат в салоне. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
"Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя Ford Transit и передали его медработникам", – сказано в сообщении.
Всего на место выезжали пятеро сотрудников симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", скорая медицинская помощи и ГИБДД.
