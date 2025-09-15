https://crimea.ria.ru/20250915/v-simferopole-gruzovik-smyal-mikroavtobus--voditelya-zazhalo-v-avto-1149454160.html
В Симферополе грузовик смял микроавтобус – водителя зажало в авто
В Симферополе грузовик смял микроавтобус – водителя зажало в авто - РИА Новости Крым, 15.09.2025
В Симферополе грузовик смял микроавтобус – водителя зажало в авто
В Симферополе водитель микроавтобуса пострадал при ДТП с грузовиком, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму. РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T11:13
2025-09-15T11:13
2025-09-15T11:13
крым
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
симферополь
мчс крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149454034_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_e4b8d40bd48ea2b03a7c57836f2d7028.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе водитель микроавтобуса пострадал при ДТП с грузовиком, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму. Сообщение о столкновении микроавтобуса Ford Transit и грузовика Mercedes Actros поступило в понедельник в 7:35. В результате аварии водитель микроавтобуса оказался зажат в салоне. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Всего на место выезжали пятеро сотрудников симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", скорая медицинская помощи и ГИБДД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе: водителя деблокировали спасателиВ Крыму задержали группу инсценировщиков ДТПВ Севастополе женщина сбила трех человек на переходе
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149454034_10:0:1271:946_1920x0_80_0_0_b3e79ee8c25770c5e1d2c945a5533ea8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, симферополь, мчс крыма
В Симферополе грузовик смял микроавтобус – водителя зажало в авто
МЧС: в Симферополе водителя зажало в смятом микроавтобусе после ДТП с грузовиком