В Севастополе закрыт рейд
В Севастополе закрыт рейд - РИА Новости Крым, 15.09.2025
В Севастополе закрыт рейд
В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает городской профильный департамент.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает городской профильный департамент.Причины закрытия морского сообщения не уточняются.Накануне в Севастополе также закрывали рейд. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
