В Севастополе закрыт рейд - РИА Новости Крым, 15.09.2025
В Севастополе закрыт рейд
В Севастополе закрыт рейд - РИА Новости Крым, 15.09.2025
В Севастополе закрыт рейд
В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает городской профильный департамент. РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T10:22
2025-09-15T10:22
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
общественный транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378254_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c65160783f5394c3ed57eab746c1cce7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает городской профильный департамент.Причины закрытия морского сообщения не уточняются.Накануне в Севастополе также закрывали рейд. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, общественный транспорт
В Севастополе закрыт рейд

В Севастополе остановили движение морского транспорта

10:22 15.09.2025
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает городской профильный департамент.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
Причины закрытия морского сообщения не уточняются.
Накануне в Севастополе также закрывали рейд. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Морской транспортПаромы и катера в СевастополеСевастопольНовости СевастополяОбщественный транспорт
 
Лента новостейМолния