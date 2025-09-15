https://crimea.ria.ru/20250915/v-sevastopole-podesheveli-kury-i-podorozhali-yaytsa-1149458858.html
В Севастополе подешевели куры и подорожали яйца
2025-09-15T15:22
севастополь
новости севастополя
цены и тарифы
цены на куриные яйца
цены на куриное мясо
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе за последнюю неделю снизились цены на охлажденных и мороженых кур, макароны из муки высшего сорта, яблоки, свежие огурцы, картофель и мясные консервы, сообщает правительство города.Дороже стали яйца – из-за роста цен у производителей, а также помидоры, капуста, лук, морковь и свекла, что связано с сезонными изменениями урожая.Несмотря на такие колебания, стоимость основных продуктов, включенных в специальный Меморандум между правительством города и торговыми сетями, остается стабильной, заверили в правительстве. Магазины держат свою наценку на эти товары в пределах 0-15%, чтобы продукты первой необходимости оставались доступными. Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка каждую неделю проверяет цены.В самом магазине, где проводили проверку, отмечают, что после присоединения к программе спрос на товары по льготным ценам вырос. По словам заместителя гендиректора сети гипермаркетов Павла Кульгачева, покупатели ценят стабильные и доступные цены, а компания готова расширять список таких товаров вместе с городскими властями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подешевели яйца, яблоки и рыбаАксенов оценил ситуацию с топливом на АЗС Крыма"Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму
севастополь
