В Севастополе подешевели куры и подорожали яйца
В Севастополе подешевели куры и подорожали яйца
2025-09-15T15:22
2025-09-15T15:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе за последнюю неделю снизились цены на охлажденных и мороженых кур, макароны из муки высшего сорта, яблоки, свежие огурцы, картофель и мясные консервы, сообщает правительство города.Дороже стали яйца – из-за роста цен у производителей, а также помидоры, капуста, лук, морковь и свекла, что связано с сезонными изменениями урожая.Несмотря на такие колебания, стоимость основных продуктов, включенных в специальный Меморандум между правительством города и торговыми сетями, остается стабильной, заверили в правительстве. Магазины держат свою наценку на эти товары в пределах 0-15%, чтобы продукты первой необходимости оставались доступными. Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка каждую неделю проверяет цены.В самом магазине, где проводили проверку, отмечают, что после присоединения к программе спрос на товары по льготным ценам вырос. По словам заместителя гендиректора сети гипермаркетов Павла Кульгачева, покупатели ценят стабильные и доступные цены, а компания готова расширять список таких товаров вместе с городскими властями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подешевели яйца, яблоки и рыбаАксенов оценил ситуацию с топливом на АЗС Крыма"Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму
севастополь, новости севастополя, цены и тарифы, цены на куриные яйца, цены на куриное мясо
15:22 15.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе за последнюю неделю снизились цены на охлажденных и мороженых кур, макароны из муки высшего сорта, яблоки, свежие огурцы, картофель и мясные консервы, сообщает правительство города.
Дороже стали яйца – из-за роста цен у производителей, а также помидоры, капуста, лук, морковь и свекла, что связано с сезонными изменениями урожая.
Несмотря на такие колебания, стоимость основных продуктов, включенных в специальный Меморандум между правительством города и торговыми сетями, остается стабильной, заверили в правительстве. Магазины держат свою наценку на эти товары в пределах 0-15%, чтобы продукты первой необходимости оставались доступными. Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка каждую неделю проверяет цены.
"Нарушений выявлено не было: цены соответствуют условиям соглашения, ассортимент полный, товары легко идентифицируются по светло-синим ценникам. В магазине работает "Уголок покупателя", где представлен полный список товаров по Меморандуму в едином фирменном стиле – для удобства и прозрачности", – рассказала начальник департамента Ксения Казанджиева.
В самом магазине, где проводили проверку, отмечают, что после присоединения к программе спрос на товары по льготным ценам вырос. По словам заместителя гендиректора сети гипермаркетов Павла Кульгачева, покупатели ценят стабильные и доступные цены, а компания готова расширять список таких товаров вместе с городскими властями.
