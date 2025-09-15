https://crimea.ria.ru/20250915/v-sevastopole-po-sudu-zakryli-nelegalnyy-detskiy-sad-1149461869.html

В Севастополе по суду закрыли нелегальный детский сад

В Севастополе запретили работу нелегального детского учреждения, соответствующий иск прокуратуры удовлетворил суд.

2025-09-15T15:46

2025-09-15T15:46

2025-09-15T15:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе запретили работу нелегального детского учреждения, соответствующий иск прокуратуры удовлетворил суд. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее сообщалось, что в Гагаринском районе Севастополя закрыли частный детский сад и лагерь из-за многочисленных нарушений, прокуратура района провела проверку исполнения требований законодательства при организации детского отдыха.В ведомстве отметили, что в работе учреждения обнаружен ряд нарушений требований санитарно-эпидемиологического, пожарного, антитеррористического законодательства и законодательства об отдыхе и оздоровлении детей.Органы прокуратуры направили в суд Севастополя исковое заявление о запрете собственнице учреждения оказывать услуги по присмотру и уходу за детьми, организации детских лагерей, частных детсадов, образовательной и иной деятельности, связанной с детьми, до устранения выявленных нарушений и получения разрешительной документации, сообщили в пресс-службе, отметив, что иск прокурора удовлетворен.Решение суда не вступило в законную силу.Глава Крыма Сергей Аксенов в текущем году планирует посетить все школы и дошкольные учреждения республики, чтобы на местах уточнить все потребности образовательных организаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки дроновВ Крыму нашли недобросовестных работодателейНа кого в Крыму налоговики обратят пристальное внимание в 2025 году

