В Севастополе по суду закрыли нелегальный детский сад
В Севастополе по суду закрыли нелегальный детский сад - РИА Новости Крым, 15.09.2025
В Севастополе по суду закрыли нелегальный детский сад
В Севастополе запретили работу нелегального детского учреждения, соответствующий иск прокуратуры удовлетворил суд. Об этом сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости Крым, 15.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе запретили работу нелегального детского учреждения, соответствующий иск прокуратуры удовлетворил суд. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее сообщалось, что в Гагаринском районе Севастополя закрыли частный детский сад и лагерь из-за многочисленных нарушений, прокуратура района провела проверку исполнения требований законодательства при организации детского отдыха.В ведомстве отметили, что в работе учреждения обнаружен ряд нарушений требований санитарно-эпидемиологического, пожарного, антитеррористического законодательства и законодательства об отдыхе и оздоровлении детей.Органы прокуратуры направили в суд Севастополя исковое заявление о запрете собственнице учреждения оказывать услуги по присмотру и уходу за детьми, организации детских лагерей, частных детсадов, образовательной и иной деятельности, связанной с детьми, до устранения выявленных нарушений и получения разрешительной документации, сообщили в пресс-службе, отметив, что иск прокурора удовлетворен.Решение суда не вступило в законную силу.Глава Крыма Сергей Аксенов в текущем году планирует посетить все школы и дошкольные учреждения республики, чтобы на местах уточнить все потребности образовательных организаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки дроновВ Крыму нашли недобросовестных работодателейНа кого в Крыму налоговики обратят пристальное внимание в 2025 году
В Севастополе по суду закрыли нелегальный детский сад
В Севастополе суд удовлетворил иск прокурора о закрытии нелегального детсада
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе запретили работу нелегального детского учреждения, соответствующий иск прокуратуры удовлетворил суд. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что в Гагаринском районе Севастополя закрыли частный детский сад и лагерь из-за многочисленных нарушений, прокуратура района провела проверку исполнения требований законодательства при организации детского отдыха.
"Установлено, что на одном из участков садоводческого товарищества организована нелегальная работа частного детского лагеря и детского сада. Она осуществлялась на коммерческой основе физическим лицом без государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отсутствие лицензии на ведение образовательной деятельности", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в работе учреждения обнаружен ряд нарушений требований санитарно-эпидемиологического, пожарного, антитеррористического законодательства и законодательства об отдыхе и оздоровлении детей.
Органы прокуратуры направили в суд Севастополя исковое заявление о запрете собственнице учреждения оказывать услуги по присмотру и уходу за детьми, организации детских лагерей, частных детсадов, образовательной и иной деятельности, связанной с детьми, до устранения выявленных нарушений и получения разрешительной документации, сообщили в пресс-службе, отметив, что иск прокурора удовлетворен.
Решение суда не вступило в законную силу.
Глава Крыма Сергей Аксенов в текущем году планирует посетить все школы и дошкольные
учреждения республики, чтобы на местах уточнить все потребности образовательных организаций.
