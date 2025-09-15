https://crimea.ria.ru/20250915/v-sevastopole-60-tysyach-semey-s-detmi-poluchili-po-5-tysyach-rubley-1149469708.html

В Севастополе 60 тысяч семей с детьми получили по 5 тысяч рублей

В Севастополе 60 тысяч семей с детьми получили по 5 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 15.09.2025

В Севастополе 60 тысяч семей с детьми получили по 5 тысяч рублей

В Севастополе свыше 60 тысяч семей с детьми оформили единовременную денежную выплату в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Правительства... РИА Новости Крым, 15.09.2025

2025-09-15T20:11

2025-09-15T20:11

2025-09-15T19:01

севастополь

новости севастополя

правительство севастополя

соцзащита

соцвыплаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе свыше 60 тысяч семей с детьми оформили единовременную денежную выплату в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Правительства города.В департамент труда и соцзащиты города поступило 63 698 заявлений, уточнили в пресс-службе, призвав горожан быть внимательными при заполнении реквизитов счетов: нередко люди ошибаются, указывая данные кредитной, а не дебетовой карты, что приводит к автоматическому отказу.Подать заявление можно до 1 октября через Госуслуги, добавили в правительстве.Ранее директор департамента труда и соцзащиты населения Елена Сулягина в ходе аппаратного совещания правительства города сообщала, что в Севастополе единовременную денежную выплату в размере пять тысяч рублей получат почти 52 тысячи детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 190 многодетных семей бесплатно получили земельные участкиВыбрать форму набора соцуслуг крымчане-льготники могут до 1 октябряДля воинов СВО предадут 97 земельных участков в Севастополе

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, соцзащита, соцвыплаты