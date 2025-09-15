Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе 60 тысяч семей с детьми получили по 5 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 15.09.2025
В Севастополе 60 тысяч семей с детьми получили по 5 тысяч рублей
В Севастополе 60 тысяч семей с детьми получили по 5 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 15.09.2025
В Севастополе 60 тысяч семей с детьми получили по 5 тысяч рублей
В Севастополе свыше 60 тысяч семей с детьми оформили единовременную денежную выплату в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Правительства... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T20:11
2025-09-15T19:01
севастополь
новости севастополя
правительство севастополя
соцзащита
соцвыплаты
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе свыше 60 тысяч семей с детьми оформили единовременную денежную выплату в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Правительства города.В департамент труда и соцзащиты города поступило 63 698 заявлений, уточнили в пресс-службе, призвав горожан быть внимательными при заполнении реквизитов счетов: нередко люди ошибаются, указывая данные кредитной, а не дебетовой карты, что приводит к автоматическому отказу.Подать заявление можно до 1 октября через Госуслуги, добавили в правительстве.Ранее директор департамента труда и соцзащиты населения Елена Сулягина в ходе аппаратного совещания правительства города сообщала, что в Севастополе единовременную денежную выплату в размере пять тысяч рублей получат почти 52 тысячи детей.
В Севастополе 60 тысяч семей с детьми получили по 5 тысяч рублей

В Севастополе свыше 60 тысяч семей получили единовременные выплаты в 5 тысяч рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе свыше 60 тысяч семей с детьми оформили единовременную денежную выплату в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Правительства города.
"Более 60 тысяч семей получили выплаты по 5000 рублей. <...> На 12 сентября уже выплатили более 295 миллионов рублей на 59 044 детей, а сегодня переданы данные для перечисления средств еще на 2 184 человек", – сказано в сообщении.
В департамент труда и соцзащиты города поступило 63 698 заявлений, уточнили в пресс-службе, призвав горожан быть внимательными при заполнении реквизитов счетов: нередко люди ошибаются, указывая данные кредитной, а не дебетовой карты, что приводит к автоматическому отказу.
Подать заявление можно до 1 октября через Госуслуги, добавили в правительстве.
Ранее директор департамента труда и соцзащиты населения Елена Сулягина в ходе аппаратного совещания правительства города сообщала, что в Севастополе единовременную денежную выплату в размере пять тысяч рублей получат почти 52 тысячи детей.
