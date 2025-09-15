Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в ДТП один человек погиб и 26 получили травмы - РИА Новости Крым, 15.09.2025
В Крыму в ДТП один человек погиб и 26 получили травмы
В Крыму в ДТП один человек погиб и 26 получили травмы - РИА Новости Крым, 15.09.2025
В Крыму в ДТП один человек погиб и 26 получили травмы
В Крыму за неделю зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 26 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T09:10
2025-09-15T09:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за неделю зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 26 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.Из них с участием пешеходов - шесть аварий, в них пострадали шесть человек, в том числе двое детей.Кроме того, правоохранителями пресечено 100 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе девять водителей привлечены повторно. За это, напомнили в Госавтоинспекции, предусмотрена уголовная ответственность.
В Крыму в ДТП один человек погиб и 26 получили травмы

В Крыму за неделю в ДТП один человек погиб и 26 получили травмы - ГАИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за неделю зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 26 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.
"В период с 8 по 14 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 20 ДТП, в которых один человек погиб и 26 получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Из них с участием пешеходов - шесть аварий, в них пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
Кроме того, правоохранителями пресечено 100 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе девять водителей привлечены повторно. За это, напомнили в Госавтоинспекции, предусмотрена уголовная ответственность.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Евпатории иномарка сбила восьмилетнего ребенка
В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе
Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Феодосии
 
