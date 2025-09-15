https://crimea.ria.ru/20250915/v-krymu-v-dtp-odin-chelovek-pogib-i-26-poluchili-travmy-1149452522.html
В Крыму в ДТП один человек погиб и 26 получили травмы
2025-09-15T09:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за неделю зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 26 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.Из них с участием пешеходов - шесть аварий, в них пострадали шесть человек, в том числе двое детей.Кроме того, правоохранителями пресечено 100 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе девять водителей привлечены повторно. За это, напомнили в Госавтоинспекции, предусмотрена уголовная ответственность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории иномарка сбила восьмилетнего ребенкаВ Севастополе женщина сбила трех человек на переходеГодовалый ребенок пострадал в ДТП в Феодосии
