Starlink перестал работать по всей линии фронта
Starlink перестал работать по всей линии фронта - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Starlink перестал работать по всей линии фронта
15.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру. По данным сайта Downdetector, число обращений утром в понедельник составляет около 45 тысяч.Обращения зафиксированы в том числе на Украине. В частности, командующий силами беспилотников ВСУ Роберт Бровди сообщил, что Starlink перестал работать по всей линии фронта, передает РИА Новости.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
