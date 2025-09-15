Рейтинг@Mail.ru
Starlink перестал работать по всей линии фронта - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250915/starlink-perestal-rabotat-po-vsey-linii-fronta-1149451888.html
Starlink перестал работать по всей линии фронта
Starlink перестал работать по всей линии фронта - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Starlink перестал работать по всей линии фронта
Перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру. По данным сайта Downdetector, число обращений утром в понедельник составляет около РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T08:17
2025-09-15T08:17
интернет
связь
в мире
украина
starlink
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149451775_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_425526e17f10fe9c0a5caa537733065b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру. По данным сайта Downdetector, число обращений утром в понедельник составляет около 45 тысяч.Обращения зафиксированы в том числе на Украине. В частности, командующий силами беспилотников ВСУ Роберт Бровди сообщил, что Starlink перестал работать по всей линии фронта, передает РИА Новости.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149451775_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48545eb968c74e7e047e876d38207ca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интернет, связь, в мире, украина, starlink, новости
Starlink перестал работать по всей линии фронта

Starlink перестал работать по всей линии фронта – командующий силами БПЛА ВСУ Бровди

08:17 15.09.2025
 
© gettyimages.com NurPhotoStarlink
Starlink - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© gettyimages.com NurPhoto
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру. По данным сайта Downdetector, число обращений утром в понедельник составляет около 45 тысяч.
Обращения зафиксированы в том числе на Украине. В частности, командующий силами беспилотников ВСУ Роберт Бровди сообщил, что Starlink перестал работать по всей линии фронта, передает РИА Новости.
Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнтернетСвязьВ миреУкраинаStarlinkНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:19Крымский мост: со стороны Керчи начала расти очередь
09:10В Крыму в ДТП один человек погиб и 26 получили травмы
08:53Какие преступления в Крыму совершают чаще всего
08:41Крупный лесной пожар под Феодосией удалось локализовать
08:32На Землю обрушилась самая сильная магнитная буря за 3 месяца
08:17Starlink перестал работать по всей линии фронта
08:07День леса в России – инфографика
07:44Что предлагает Крым после окончания курортного сезона
07:22Крымский мост сейчас - данные на утро понедельника
07:11Площадь лесного пожара под Феодосией выросла до 80 гектаров
06:52Трамп заявил о "скорой встрече" Путина и Зеленского
06:38Крым может производить в пять раз больше молока и мяса
06:21Взрыв газа в жилой многоэтажке Ангарска - есть погибший и раненые
06:05Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя
00:01Ветер не утихает: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 15 сентября
23:41"Это великолепные выборы": глава избиркома Севастополя о голосовании
23:07Морской транспорт Севастополя возобновил работу
22:55Развожаев назвал причину высокой явки на выборы в Севастополе
22:21Выборы губернатора Севастополя и ЧП на ж/д путях в Ленобласти: главное
Лента новостейМолния