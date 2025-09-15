https://crimea.ria.ru/20250915/starlink-perestal-rabotat-po-vsey-linii-fronta-1149451888.html

Starlink перестал работать по всей линии фронта

15.09.2025

Starlink перестал работать по всей линии фронта

Перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру. По данным сайта Downdetector, число обращений утром в понедельник составляет около

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру. По данным сайта Downdetector, число обращений утром в понедельник составляет около 45 тысяч.Обращения зафиксированы в том числе на Украине. В частности, командующий силами беспилотников ВСУ Роберт Бровди сообщил, что Starlink перестал работать по всей линии фронта, передает РИА Новости.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

