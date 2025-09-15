Семь сел Бахчисарайского района отключат от газоснабжения

https://crimea.ria.ru/20250915/sem-sel-bakhchisarayskogo-rayona-otklyuchat-ot-gazosnabzheniya-1149467977.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма жители семи сел временно останутся без газа из-за работ на сетях. Об этом со ссылкой на Крымгазсети сообщает пресс-служба министерство топлива и энергетики Крыма.По информации ведомства, без газа временно останутся жители семи сел региона: Новенького, Речного, Мостового, Железнодорожного, Дачного, Тургеневки и Белокаменного.Также в пресс-службе добавили, что о восстановлении газоснабжения в селах будет сообщено дополнительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

