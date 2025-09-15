https://crimea.ria.ru/20250915/sem-sel-bakhchisarayskogo-rayona-otklyuchat-ot-gazosnabzheniya-1149467977.html
Семь сел Бахчисарайского района отключат от газоснабжения
Семь сел Бахчисарайского района отключат от газоснабжения - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Семь сел Бахчисарайского района отключат от газоснабжения
В Бахчисарайском районе Крыма жители семи сел временно останутся без газа из-за работ на сетях. Об этом со ссылкой на Крымгазсети сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T20:41
2025-09-15T20:41
2025-09-15T20:09
бахчисарайский район
новости крыма
газоснабжение
минтопэнерго крыма
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07/99/079952_0:202:2912:1840_1920x0_80_0_0_32dba55c6ef17b30d6a272b9d9eebf3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма жители семи сел временно останутся без газа из-за работ на сетях. Об этом со ссылкой на Крымгазсети сообщает пресс-служба министерство топлива и энергетики Крыма.По информации ведомства, без газа временно останутся жители семи сел региона: Новенького, Речного, Мостового, Железнодорожного, Дачного, Тургеневки и Белокаменного.Также в пресс-службе добавили, что о восстановлении газоснабжения в селах будет сообщено дополнительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07/99/079952_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c07385c4bd0f0feb6dd7ab087097773c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахчисарайский район, новости крыма, газоснабжение, минтопэнерго крыма, газ
Семь сел Бахчисарайского района отключат от газоснабжения
В Крыму семь сел Бахчисарайского района временно останутся без газа
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма жители семи сел временно останутся без газа из-за работ на сетях. Об этом со ссылкой на Крымгазсети сообщает пресс-служба министерство топлива и энергетики Крыма.
"Согласно информации Бахчисарайского управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК "Крымгазсети", Минтопэнерго Крыма сообщает о приостановлении подачи газа в связи с производством работ с 09:00 часов до 17:00 часов 16 сентября 2025 года", – сказано в сообщении.
По информации ведомства, без газа временно останутся жители семи сел региона: Новенького, Речного, Мостового, Железнодорожного, Дачного, Тургеневки и Белокаменного.
Также в пресс-службе добавили, что о восстановлении газоснабжения в селах будет сообщено дополнительно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.