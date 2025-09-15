Рейтинг@Mail.ru
Семь сел Бахчисарайского района отключат от газоснабжения - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250915/sem-sel-bakhchisarayskogo-rayona-otklyuchat-ot-gazosnabzheniya-1149467977.html
Семь сел Бахчисарайского района отключат от газоснабжения
Семь сел Бахчисарайского района отключат от газоснабжения - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Семь сел Бахчисарайского района отключат от газоснабжения
В Бахчисарайском районе Крыма жители семи сел временно останутся без газа из-за работ на сетях. Об этом со ссылкой на Крымгазсети сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T20:41
2025-09-15T20:09
бахчисарайский район
новости крыма
газоснабжение
минтопэнерго крыма
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07/99/079952_0:202:2912:1840_1920x0_80_0_0_32dba55c6ef17b30d6a272b9d9eebf3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма жители семи сел временно останутся без газа из-за работ на сетях. Об этом со ссылкой на Крымгазсети сообщает пресс-служба министерство топлива и энергетики Крыма.По информации ведомства, без газа временно останутся жители семи сел региона: Новенького, Речного, Мостового, Железнодорожного, Дачного, Тургеневки и Белокаменного.Также в пресс-службе добавили, что о восстановлении газоснабжения в селах будет сообщено дополнительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07/99/079952_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c07385c4bd0f0feb6dd7ab087097773c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бахчисарайский район, новости крыма, газоснабжение, минтопэнерго крыма, газ
Семь сел Бахчисарайского района отключат от газоснабжения

В Крыму семь сел Бахчисарайского района временно останутся без газа

20:41 15.09.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГазораспределинельная станция
Газораспределинельная станция - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма жители семи сел временно останутся без газа из-за работ на сетях. Об этом со ссылкой на Крымгазсети сообщает пресс-служба министерство топлива и энергетики Крыма.
"Согласно информации Бахчисарайского управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК "Крымгазсети", Минтопэнерго Крыма сообщает о приостановлении подачи газа в связи с производством работ с 09:00 часов до 17:00 часов 16 сентября 2025 года", – сказано в сообщении.
По информации ведомства, без газа временно останутся жители семи сел региона: Новенького, Речного, Мостового, Железнодорожного, Дачного, Тургеневки и Белокаменного.
Также в пресс-службе добавили, что о восстановлении газоснабжения в селах будет сообщено дополнительно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Бахчисарайский районНовости КрымаГазоснабжениеМинтопэнерго КрымаГаз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:56На участке М-4 "Дон" сняли ограничения для большегрузов
20:41Семь сел Бахчисарайского района отключат от газоснабжения
20:23В Ялте пройдут антитеррористические учения
20:11В Севастополе 60 тысяч семей с детьми получили по 5 тысяч рублей
19:51Крупный лесной пожар под Феодосией потушили
19:28Зачем в Крыму сменили гимн
19:10ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области – ранены восемь человек
18:52На газопроводе в Коктебеле произошла авария
18:48Крымские корабелы строят в Керчи буксир ледового класса Arc6 – видео
18:35Меры по снижению инфляции в России дают результат – Путин
18:10Для воинов СВО предадут 97 земельных участков в Севастополе
17:52На Землю надвигается новый геомагнитный удар
17:26Буксир ледового класса заложили на судостроительном заводе в Керчи
17:16Запрет на песни иноагентов: в Крыму объяснили важность инициативы
16:46Что Китай хочет покупать у Крыма
16:16Готовы рискнуть: что значит инцидент с дронами в небе над странами Европы
15:54Путин принял участие в открытии новой противочумной станции в Симферополе
15:51Пожар на 50 гектарах под Симферополем потушили
15:46В Севастополе по суду закрыли нелегальный детский сад
15:22В Севастополе подешевели куры и подорожали яйца
Лента новостейМолния