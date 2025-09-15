https://crimea.ria.ru/20250915/rossiyskie-voyska-osvobodili-olgovskoe-v-zaporozhskoy-oblasti-1149456983.html
Российские войска освободили Ольговское в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Ольговское на Запорожье, сообщили в Минобороны РФ. Накануне российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. До этого подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области. Также стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Хорошее в Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской областиНовости СВО: украинская армия потеряла еще более 1300 боевиков за суткиДНР полностью освобождена в полосе действий группировки войск "Восток"
