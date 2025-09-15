Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили Ольговское в Запорожской области
Российские войска освободили населенный пункт Ольговское на Запорожье, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Ольговское на Запорожье, сообщили в Минобороны РФ. Накануне российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. До этого подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области. Также стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Хорошее в Днепропетровской области.
Российские войска освободили Ольговское в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Ольговское на Запорожье, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Ольговское Запорожской области", - говорится в сообщении.
Накануне российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. До этого подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области. Также стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Хорошее в Днепропетровской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской области
Новости СВО: украинская армия потеряла еще более 1300 боевиков за сутки
ДНР полностью освобождена в полосе действий группировки войск "Восток"
 
