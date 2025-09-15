https://crimea.ria.ru/20250915/reyd-v-sevastopole-otkryli-1149453711.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Рейд в Севастополе открыли
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновили работу морского транспорта