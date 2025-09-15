Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 15.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250915/reyd-v-sevastopole-otkryli-1149453711.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Рейд в Севастополе открыли
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T10:48
2025-09-15T10:48
морской транспорт
общественный транспорт
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
севастополь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326644_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_8927f768e2eb741549ff1869fbbc1660.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе возобновили работу морского транспорта

10:48 15.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
