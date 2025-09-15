https://crimea.ria.ru/20250915/putin-uchastvuet-v-otkrytii-novoy-protivochumnoy-stantsii-v-simferopole-1149462318.html

Путин участвует в открытии новой противочумной станции в Симферополе

Путин участвует в открытии новой противочумной станции в Симферополе - РИА Новости Крым, 15.09.2025

Путин участвует в открытии новой противочумной станции в Симферополе

Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новейшего лабораторно-научного комплекса зданий противочумной станции

2025-09-15T15:54

2025-09-15T15:54

2025-09-15T15:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новейшего лабораторно-научного комплекса зданий противочумной станции Роспотребнадзора в Симферополе. Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы.Общая площадь объекта 9,9 тысячи квадратных метров, штат – 94 человека. Станция может проводить исследования на все опасные инфекции и токсины. Ввод в работу центра позволит увеличить объем исследований в 5,2 раза - с 12,5 тысячи до 65 тысяч в год. Лабораторные мощности спроектированы таким образом, что в случае возникновения ЧС эпидемиологического характера объем исследований можно увеличить в три раза.Центр станет ключевым лабораторным звеном контроля эпидобстановки по особо опасным инфекциям и обеспечения биологической безопасности не только в Крыму, но и для Херсонской, Запорожской областей.Среди новых объектов службы, которые также открыты в понедельник при участии президента РФ, – современные лабораторные корпусы Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбурге и Воронеже, муниципальные объекты Роспотребнадзора в Волновахе и Мариуполе Донецкой Народной Республике, а также новый корпус Волгоградского научного противочумного института.В апреле 2024 года корреспонденты РИА Новости Крым побывали на территории противочумной станции в Симферополе, куда посторонним вход запрещен, и узнали, зачем США хотели открыть биолабораторию на базе противочумной станции в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санитарно-эпидемиологический надзор — залог здоровья жителей полуостроваВ Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменитсяКак Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощи

2025

