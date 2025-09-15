Рейтинг@Mail.ru
Путин участвует в открытии новой противочумной станции в Симферополе - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Путин участвует в открытии новой противочумной станции в Симферополе
Путин участвует в открытии новой противочумной станции в Симферополе - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Путин участвует в открытии новой противочумной станции в Симферополе
Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новейшего лабораторно-научного комплекса зданий противочумной станции... РИА Новости Крым, 15.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новейшего лабораторно-научного комплекса зданий противочумной станции Роспотребнадзора в Симферополе. Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы.Общая площадь объекта 9,9 тысячи квадратных метров, штат – 94 человека. Станция может проводить исследования на все опасные инфекции и токсины. Ввод в работу центра позволит увеличить объем исследований в 5,2 раза - с 12,5 тысячи до 65 тысяч в год. Лабораторные мощности спроектированы таким образом, что в случае возникновения ЧС эпидемиологического характера объем исследований можно увеличить в три раза.Центр станет ключевым лабораторным звеном контроля эпидобстановки по особо опасным инфекциям и обеспечения биологической безопасности не только в Крыму, но и для Херсонской, Запорожской областей.Среди новых объектов службы, которые также открыты в понедельник при участии президента РФ, – современные лабораторные корпусы Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбурге и Воронеже, муниципальные объекты Роспотребнадзора в Волновахе и Мариуполе Донецкой Народной Республике, а также новый корпус Волгоградского научного противочумного института.В апреле 2024 года корреспонденты РИА Новости Крым побывали на территории противочумной станции в Симферополе, куда посторонним вход запрещен, и узнали, зачем США хотели открыть биолабораторию на базе противочумной станции в Крыму.
противочумная станция в крыму, роспотребнадзор, владимир путин (политик), наталья пеньковская, симферополь, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новейшего лабораторно-научного комплекса зданий противочумной станции Роспотребнадзора в Симферополе. Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы.
Общая площадь объекта 9,9 тысячи квадратных метров, штат – 94 человека. Станция может проводить исследования на все опасные инфекции и токсины. Ввод в работу центра позволит увеличить объем исследований в 5,2 раза - с 12,5 тысячи до 65 тысяч в год. Лабораторные мощности спроектированы таким образом, что в случае возникновения ЧС эпидемиологического характера объем исследований можно увеличить в три раза.
Центр станет ключевым лабораторным звеном контроля эпидобстановки по особо опасным инфекциям и обеспечения биологической безопасности не только в Крыму, но и для Херсонской, Запорожской областей.
Среди новых объектов службы, которые также открыты в понедельник при участии президента РФ, – современные лабораторные корпусы Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбурге и Воронеже, муниципальные объекты Роспотребнадзора в Волновахе и Мариуполе Донецкой Народной Республике, а также новый корпус Волгоградского научного противочумного института.

"Для нас все эти точки очень значимые, они имеют большое значение в обеспечении защиты Российской Федерации от различных угроз, в первую очередь биологических. От того, как сработают коллеги на этом уровне, зависит то, как мы среагируем на любую угрозу", - сказала в ходе мероприятия по открытию объектов глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В апреле 2024 года корреспонденты РИА Новости Крым побывали на территории противочумной станции в Симферополе, куда посторонним вход запрещен, и узнали, зачем США хотели открыть биолабораторию на базе противочумной станции в Крыму.
