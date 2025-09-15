https://crimea.ria.ru/20250915/putin-uchastvuet-v-otkrytii-novoy-protivochumnoy-stantsii-v-simferopole-1149462318.html
Путин участвует в открытии новой противочумной станции в Симферополе
Путин участвует в открытии новой противочумной станции в Симферополе - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Путин участвует в открытии новой противочумной станции в Симферополе
Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новейшего лабораторно-научного комплекса зданий противочумной станции... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T15:54
2025-09-15T15:54
2025-09-15T15:55
противочумная станция в крыму
роспотребнадзор
владимир путин (политик)
наталья пеньковская
симферополь
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136227056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9e0285ed839d4ab3293cff48208458e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новейшего лабораторно-научного комплекса зданий противочумной станции Роспотребнадзора в Симферополе. Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы.Общая площадь объекта 9,9 тысячи квадратных метров, штат – 94 человека. Станция может проводить исследования на все опасные инфекции и токсины. Ввод в работу центра позволит увеличить объем исследований в 5,2 раза - с 12,5 тысячи до 65 тысяч в год. Лабораторные мощности спроектированы таким образом, что в случае возникновения ЧС эпидемиологического характера объем исследований можно увеличить в три раза.Центр станет ключевым лабораторным звеном контроля эпидобстановки по особо опасным инфекциям и обеспечения биологической безопасности не только в Крыму, но и для Херсонской, Запорожской областей.Среди новых объектов службы, которые также открыты в понедельник при участии президента РФ, – современные лабораторные корпусы Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбурге и Воронеже, муниципальные объекты Роспотребнадзора в Волновахе и Мариуполе Донецкой Народной Республике, а также новый корпус Волгоградского научного противочумного института.В апреле 2024 года корреспонденты РИА Новости Крым побывали на территории противочумной станции в Симферополе, куда посторонним вход запрещен, и узнали, зачем США хотели открыть биолабораторию на базе противочумной станции в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санитарно-эпидемиологический надзор — залог здоровья жителей полуостроваВ Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменитсяКак Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощи
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136227056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91ea8ad20049e6482b388c4b01c93b81.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
противочумная станция в крыму, роспотребнадзор, владимир путин (политик), наталья пеньковская, симферополь, крым, новости крыма
Материал дополняется
Путин участвует в открытии новой противочумной станции в Симферополе
Путин принял участие в открытии новой противочумной станции в Симферополе
15:54 15.09.2025 (обновлено: 15:55 15.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым.
Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новейшего лабораторно-научного комплекса зданий противочумной станции
Роспотребнадзора в Симферополе. Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы.
Общая площадь объекта 9,9 тысячи квадратных метров, штат – 94 человека. Станция может проводить исследования на все опасные инфекции и токсины. Ввод в работу центра позволит увеличить объем исследований в 5,2 раза - с 12,5 тысячи до 65 тысяч в год. Лабораторные мощности спроектированы таким образом, что в случае возникновения ЧС эпидемиологического характера объем исследований можно увеличить в три раза.
Центр станет ключевым лабораторным звеном контроля эпидобстановки по особо опасным инфекциям и обеспечения биологической безопасности не только в Крыму, но и для Херсонской, Запорожской областей.
Среди новых объектов службы, которые также открыты в понедельник при участии президента РФ, – современные лабораторные корпусы Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбурге и Воронеже, муниципальные объекты Роспотребнадзора в Волновахе и Мариуполе Донецкой Народной Республике, а также новый корпус Волгоградского научного противочумного института.
"Для нас все эти точки очень значимые, они имеют большое значение в обеспечении защиты Российской Федерации от различных угроз, в первую очередь биологических. От того, как сработают коллеги на этом уровне, зависит то, как мы среагируем на любую угрозу", - сказала в ходе мероприятия по открытию объектов глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В апреле 2024 года корреспонденты РИА Новости Крым
побывали на территории противочумной станции в Симферополе, куда посторонним вход запрещен, и узнали, зачем США хотели открыть
биолабораторию на базе противочумной станции в Крыму.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: