Противочумная станция в Симферополе и закладка буксира в Керчи – главное

Противочумная станция в Симферополе и закладка буксира в Керчи – главное - РИА Новости Крым, 15.09.2025

Противочумная станция в Симферополе и закладка буксира в Керчи – главное

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новой противочумной станции в Симферополе. В Керчи заложили буксир ледового класса Arc6 для... РИА Новости Крым, 15.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новой противочумной станции в Симферополе. В Керчи заложили буксир ледового класса Arc6 для "Росморпорта". Михаил Развожаев одержал победу на выборах губернатора Севастополя. На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря. Евросоюз готовит "сербский майдан" по многократно отработанному сценарию.О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.В Симферополе открыли противочумную станциюПрезидент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новейшего лабораторно-научного комплекса зданий противочумной станции Роспотребнадзора в Симферополе."Ваше поручение в рамках национального проекта "Санитарный щит" выполнено. Совместно с Роспотебнадзором строили здание, за федеральные деньги – 2,6 млрд рублей. Здание уникальное, научно-исследовательский институт полноценный", – отметил в ходе мероприятия глава Крыма Сергей Аксенов.Буксир ледового класса заложили на судостроительном заводе в КерчиВ Керчи заложили киль нового буксира ледового класса Arc6 проекта NE060 с неограниченным районом эксплуатации, в том числе на маршрутах Северного морского пути. Судно возведут специалисты Судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы.Проект реализуется по заказу "Росморпорта" и символизирует значительный вклад отечественной промышленности в развитие инфраструктуры морской навигации в Арктическом регионе. Когда буксир будет готов, его планируют эксплуатировать в порту Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ), расположенном за пределами полярного круга – на западном берегу Обской губы Карского моря.Итоги выборов губернатора СевастополяДействующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") победил на выборах главы города. Он набрал 81,72% голосов.На втором месте Илья Журавлев (ЛДПР) с 5,75% голосов, на третьем – Геннадий Кушнир (КПРФ), набравший 3,91%. Четвертое место заняла Ирина Салина ("Новые люди") с 3,54% голосов, на пятом – Сергей Круглов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") с 3,29%.Евросоюз готовит майдан в СербииЕвросоюз готовит "сербский майдан", чтобы привести к власти в этой стране лояльное к себе руководство. Такое заявление сделали в понедельник в Службе внешней разведки России (СВР)."По поступающей в СВР России информации, нынешние беспорядки в Сербии с активным участием молодежи во многом являются продуктом подрывной деятельности Евросоюза и входящих в него государств", – сказано в заявлении.На Земле свирепствует сильная магнитная буряНа Земле началась магнитная буря уровня близкого к G3, это самая сильная буря за последние три месяца, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."На Земле наблюдается сильная магнитная буря, уровня близкого к G3. Событие регистрируется на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла вчера в районе полуночи", – заявили в Лаборатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

