https://crimea.ria.ru/20250915/pozhar-v-ordzhonikidze--pozharnym-pomogayut-volontery-i-bespilotniki-1149459123.html

Пожар в Орджоникидзе – спасателям помогают волонтеры и беспилотники

Пожар в Орджоникидзе – спасателям помогают волонтеры и беспилотники - РИА Новости Крым, 15.09.2025

Пожар в Орджоникидзе – спасателям помогают волонтеры и беспилотники

Для мониторинга ситуации и поисков новых очагов возгорания на пожаре в районе феодосийского поселка Орджоникидзе привлекли беспилотные летательные аппараты. Об... РИА Новости Крым, 15.09.2025

2025-09-15T13:37

2025-09-15T13:37

2025-09-15T13:37

пожар

орджоникидзе

феодосия

новости крыма

крым

гу мчс рф по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149459004_20:0:822:451_1920x0_80_0_0_6163b2358d88e53687640acfbcbf3828.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Для мониторинга ситуации и поисков новых очагов возгорания на пожаре в районе феодосийского поселка Орджоникидзе привлекли беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.Под руководством сотрудников МЧС России к проливке присоединились волонтеры, добавили в ведомстве.Информация о возгорании сухой растительности на открытой территории возле поселка Орджоникидзе поступила в воскресенье вечером – первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже площадь возгорания увеличилась до 20 га, утром в понедельник стало известно, что пожар локализовали на площади 35 гектаров.Возгорание тушат более 400 человек и 91 единица техники. Ликвидацию возгорания осложняют труднодоступный рельеф и неблагоприятные погодные условия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстренное предупреждение: в Крыму опасная погодаВ Севастополе продлили особый противопожарный режимВ Крыму на пожарах эвакуировали 66 человек

орджоникидзе

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, орджоникидзе, феодосия, новости крыма, крым, гу мчс рф по республике крым, видео