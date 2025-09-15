Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Орджоникидзе – спасателям помогают волонтеры и беспилотники - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Пожар в Орджоникидзе – спасателям помогают волонтеры и беспилотники
Пожар в Орджоникидзе – спасателям помогают волонтеры и беспилотники - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Пожар в Орджоникидзе – спасателям помогают волонтеры и беспилотники
Для мониторинга ситуации и поисков новых очагов возгорания на пожаре в районе феодосийского поселка Орджоникидзе привлекли беспилотные летательные аппараты. Об... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T13:37
2025-09-15T13:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Для мониторинга ситуации и поисков новых очагов возгорания на пожаре в районе феодосийского поселка Орджоникидзе привлекли беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.Под руководством сотрудников МЧС России к проливке присоединились волонтеры, добавили в ведомстве.Информация о возгорании сухой растительности на открытой территории возле поселка Орджоникидзе поступила в воскресенье вечером – первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже площадь возгорания увеличилась до 20 га, утром в понедельник стало известно, что пожар локализовали на площади 35 гектаров.Возгорание тушат более 400 человек и 91 единица техники. Ликвидацию возгорания осложняют труднодоступный рельеф и неблагоприятные погодные условия.
пожар, орджоникидзе, феодосия, новости крыма, крым, гу мчс рф по республике крым, видео
Пожар в Орджоникидзе – спасателям помогают волонтеры и беспилотники

Пожар в Орджоникидзе – для мониторинга ситуации задействовали беспилотник МЧС

13:37 15.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Для мониторинга ситуации и поисков новых очагов возгорания на пожаре в районе феодосийского поселка Орджоникидзе привлекли беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.
"В Крыму для мониторинга обстановки и оперативного выявления возникновения новых очагов пожара в районе поселка Орджоникидзе применяются беспилотные летательные аппараты", - сказано в сообщении.
Под руководством сотрудников МЧС России к проливке присоединились волонтеры, добавили в ведомстве.
Информация о возгорании сухой растительности на открытой территории возле поселка Орджоникидзе поступила в воскресенье вечером – первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже площадь возгорания увеличилась до 20 га, утром в понедельник стало известно, что пожар локализовали на площади 35 гектаров.
Возгорание тушат более 400 человек и 91 единица техники. Ликвидацию возгорания осложняют труднодоступный рельеф и неблагоприятные погодные условия.
