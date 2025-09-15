https://crimea.ria.ru/20250915/pozhar-na-50-gektarakh-pod-simferopolem-potushili-1149462169.html
Пожар на 50 гектарах под Симферополем потушили
Пожар на 50 гектарах под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Пожар на 50 гектарах под Симферополем потушили
В Симферопольском районе Крыма потушили горящую сухую траву на 50 гектарах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15
2025-09-15T15:51
2025-09-15T15:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма потушили горящую сухую траву на 50 гектарах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.Сообщение о возгорании поступило в понедельник в 13:30.На месте работали сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, техника для подвоза воды от администрации Симферопольского района. Всего для ликвидации были привлечены 44 человека и 18 единиц техники.Крупный природный пожар в понедельник также продолжают тушить в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией. Возгорание произошло накануне. К этому времени огонь локализован на площади 35 гектаров, ситуацию мониторят с помощью беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстренное предупреждение: в Крыму опасная погодаВ Севастополе продлили особый противопожарный режимВ Крыму на пожарах эвакуировали 66 человек
