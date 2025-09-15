https://crimea.ria.ru/20250915/pod-simferopolem-bolshoy-pozhar---gorit-trava-na-ploschadi-50-gektarov-1149459906.html

Под Симферополем большой пожар - горит трава на площади 50 гектаров

Очередной крупный ландшафтный пожар ликвидируют в Крыму. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, возгорание произошло в...

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Очередной крупный ландшафтный пожар ликвидируют в Крыму. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, возгорание произошло в Симферопольском районе, вблизи поселка Ключи.На месте работают сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, техника для подвоза воды от администрации Симферопольского района. Всего для ликвидации привлечено 44 человека, 18 единиц техники.Позже в МЧС уточнили, что пожар локализован на 50 га.Крупный природный пожар в понедельник также продолжают тушить в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией. Возгорание произошло накануне. К этому времени огонь локализован на площади 35 гектаров, ситуацию мониторят с помощью беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстренное предупреждение: в Крыму опасная погодаВ Севастополе продлили особый противопожарный режимВ Крыму на пожарах эвакуировали 66 человек

