https://crimea.ria.ru/20250915/pod-simferopolem-bolshoy-pozhar---gorit-trava-na-ploschadi-50-gektarov-1149459906.html
Под Симферополем большой пожар - горит трава на площади 50 гектаров
Под Симферополем большой пожар - горит трава на площади 50 гектаров - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Под Симферополем большой пожар - горит трава на площади 50 гектаров
Очередной крупный ландшафтный пожар ликвидируют в Крыму. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, возгорание произошло в... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T13:46
2025-09-15T13:46
2025-09-15T13:51
пожар
происшествия
симферопольский район
новости крыма
крым
срочные новости крыма
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149460036_0:11:553:322_1920x0_80_0_0_90b3cff27373409df79fb8ef15c8be73.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Очередной крупный ландшафтный пожар ликвидируют в Крыму. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, возгорание произошло в Симферопольском районе, вблизи поселка Ключи.На месте работают сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, техника для подвоза воды от администрации Симферопольского района. Всего для ликвидации привлечено 44 человека, 18 единиц техники.Позже в МЧС уточнили, что пожар локализован на 50 га.Крупный природный пожар в понедельник также продолжают тушить в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией. Возгорание произошло накануне. К этому времени огонь локализован на площади 35 гектаров, ситуацию мониторят с помощью беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстренное предупреждение: в Крыму опасная погодаВ Севастополе продлили особый противопожарный режимВ Крыму на пожарах эвакуировали 66 человек
симферопольский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149460036_55:0:499:333_1920x0_80_0_0_f20cf60e96e036cdc5c3613150bb9393.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, происшествия, симферопольский район, новости крыма, крым, срочные новости крыма, гу мчс рф по республике крым
Под Симферополем большой пожар - горит трава на площади 50 гектаров
В Симферопольском районе ликвидируют крупный ландшафтный пожар на 50 гектарах
13:46 15.09.2025 (обновлено: 13:51 15.09.2025)