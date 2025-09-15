https://crimea.ria.ru/20250915/ploschad-lesnogo-pozhara-pod-feodosiey-vyrosla-do-80-gektarov-1149451193.html
Площадь лесного пожара под Феодосией выросла до 80 гектаров
2025-09-15T07:11
2025-09-15T07:11
2025-09-15T07:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара в районе поселка Орджоникидзе в Республике Крым за ночь выросла до 80 гектаров, сообщили в региональном управлении МЧС России.По данным ведомства, ликвидацию возгорания осложняют труднодоступный рельеф и неблагоприятные погодные условия. В регионе сохраняется жаркая и сухая погода, порывы ветра достигают 20 метров в секунду, что способствует распространению огня.Спасатели используют высокопроходимую технику, прокладывают рукавные линии, применяют ранцевые огнетушители и создают минерализованные полосы для предотвращения перехода пламени на новые территории.Информация о возгорании сухой растительности на открытой территории возле поселка Орджоникидзе под Феодосией поступила в воскресенье в 19:32 – первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже сообщалось, что площадь выросла до 20 га. Угрозы населенному пункту, по данным спасателей, нет. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэромобильная группировка МЧС тушит крупный пожар возле КоктебеляИз-за сильного ветра площадь пожара возле Коктебеля выросла в 3,5 раза Ландшафтный пожар в тысячу "квадратов" тушат в Керчи
07:11 15.09.2025 (обновлено: 07:27 15.09.2025)