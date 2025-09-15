Рейтинг@Mail.ru
Площадь лесного пожара под Феодосией выросла до 80 гектаров - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Площадь лесного пожара под Феодосией выросла до 80 гектаров
Площадь лесного пожара под Феодосией выросла до 80 гектаров - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Площадь лесного пожара под Феодосией выросла до 80 гектаров
Площадь лесного пожара в районе поселка Орджоникидзе в Республике Крым за ночь выросла до 80 гектаров, сообщили в региональном управлении МЧС России. РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T07:11
2025-09-15T07:27
пожар
феодосия
крым
новости крыма
срочные новости крыма
орджоникидзе
гу мчс рф по республике крым
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара в районе поселка Орджоникидзе в Республике Крым за ночь выросла до 80 гектаров, сообщили в региональном управлении МЧС России.По данным ведомства, ликвидацию возгорания осложняют труднодоступный рельеф и неблагоприятные погодные условия. В регионе сохраняется жаркая и сухая погода, порывы ветра достигают 20 метров в секунду, что способствует распространению огня.Спасатели используют высокопроходимую технику, прокладывают рукавные линии, применяют ранцевые огнетушители и создают минерализованные полосы для предотвращения перехода пламени на новые территории.Информация о возгорании сухой растительности на открытой территории возле поселка Орджоникидзе под Феодосией поступила в воскресенье в 19:32 – первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже сообщалось, что площадь выросла до 20 га. Угрозы населенному пункту, по данным спасателей, нет.
феодосия
крым
орджоникидзе
пожар, феодосия, крым, новости крыма, срочные новости крыма, орджоникидзе, гу мчс рф по республике крым, происшествия, видео
Площадь лесного пожара под Феодосией выросла до 80 гектаров

Площадь лесного пожара возле поселка Орджоникидзе под Феодосией выросла до 80 гектаров

07:11 15.09.2025 (обновлено: 07:27 15.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара в районе поселка Орджоникидзе в Республике Крым за ночь выросла до 80 гектаров, сообщили в региональном управлении МЧС России.
По данным ведомства, ликвидацию возгорания осложняют труднодоступный рельеф и неблагоприятные погодные условия. В регионе сохраняется жаркая и сухая погода, порывы ветра достигают 20 метров в секунду, что способствует распространению огня.
"На месте продолжают работу группировка сил и средств в составе более 400 человек и 91 единица техники. Задействованы пожарные МЧС России, "КРЫМ-СПАС", лесоохотничьего хозяйства, добровольная пожарная команда и волонтеры", – рассказали в министерстве.
Спасатели используют высокопроходимую технику, прокладывают рукавные линии, применяют ранцевые огнетушители и создают минерализованные полосы для предотвращения перехода пламени на новые территории.
Информация о возгорании сухой растительности на открытой территории возле поселка Орджоникидзе под Феодосией поступила в воскресенье в 19:32 – первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже сообщалось, что площадь выросла до 20 га. Угрозы населенному пункту, по данным спасателей, нет.
