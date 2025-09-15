https://crimea.ria.ru/20250915/otechestvennaya-voyna-1812-goda-mosch-strelkovogo-oruzhiya-1149463371.html

Отечественная война 1812 года: мощь стрелкового оружия

2025-09-15T21:14

2025-09-15T21:14

2025-09-15T19:45

история

русские воины

видео

россия

инфографика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145318561_0:321:3068:2047_1920x0_80_0_0_d67736ae0085262eca663549d7c0ec45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Отечественная война 1812 года – одно из важнейших событий в истории России. Наше государство сумело выдержать и отразить удар армии одного из сильнейших полководцев-завоевателей мира. Эта война доказала разрушительную силу артиллерии и стрелкового оружия. Солдаты и офицеры стали все реже применять холодное оружие – сабли и палаши все чаще становились декоративным элементом военной формы.Сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. В рамках проекта мы рассказываем об особенностях амуниции и вооружения защитников Руси разных эпох – доспехи, оружие и их основные характеристики.В четвертом выпуске спецпроекта – о вооружении и снаряжении русских воинов 1812 года.Основным вооружением пехотинца эпохи 1812 года было гладкоствольное ружье с ударно-кремневым замком. Согласно характеристикам, било такое оружие на расстояние до тысячи метров. Практическая же дальность стрельбы была гораздо меньше. Максимальная эффективность стрельбы достигалась на дистанции в сто метров..Кроме мушкетов у пехотинцев также было холодное оружие. Основным холодным оружием как французской, так и российской пехоты был тесак длиной около 59 сантиметров.Офицеры русской и французской армии имели личное холодное оружие – шпаги или сабли.К символам Отечественной войны относится и головной убор (кивер), принятый в большинстве регулярных войск (кроме тяжелой кавалерии и улан). К 1812 году российские войска получили вполне различимую систему обмундирования для каждого из родов войск.Обмундирование полков гвардии значительно отличалось от обычных армейских полков: в каждом пехотном или кавалерийском полку гвардии имелись свои знаки отличия в виде узорчатого шитья или золотых и серебряных петлиц на воротниках мундиров и клапанах обшлагов. На касках офицеров кирасир и драгун теперь не было пышных плюмажей, они стали одинаковыми для всех чинов. Кирасиры получили кирасы. У егерей панталоны стали с высокими крагами.Пуговицы на мундирах и металлический прибор на киверах были из латуни или из желтой меди. Ремни были из белой или беленой кожи. В холодное время года выдавали шинели.В третьем выпуске спецпроекта читайте о вооружении и снаряжении русских воинов XVIII века, участников войн ранней Российской империи.Кроме того, сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Защитники земли русской" , посвященный знаменательным и героическим страницам военной истории нашей страны. Проект также приурочен к Году защитника Отечества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

2025

история, русские воины, видео, россия