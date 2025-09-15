Рейтинг@Mail.ru
Отечественная война 1812 года: мощь стрелкового оружия
Отечественная война 1812 года: мощь стрелкового оружия
Отечественная война 1812 года: мощь стрелкового оружия
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Отечественная война 1812 года – одно из важнейших событий в истории России. Наше государство сумело выдержать и отразить удар армии одного из сильнейших полководцев-завоевателей мира. Эта война доказала разрушительную силу артиллерии и стрелкового оружия. Солдаты и офицеры стали все реже применять холодное оружие – сабли и палаши все чаще становились декоративным элементом военной формы.Сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. В рамках проекта мы рассказываем об особенностях амуниции и вооружения защитников Руси разных эпох – доспехи, оружие и их основные характеристики.В четвертом выпуске спецпроекта – о вооружении и снаряжении русских воинов 1812 года.Основным вооружением пехотинца эпохи 1812 года было гладкоствольное ружье с ударно-кремневым замком. Согласно характеристикам, било такое оружие на расстояние до тысячи метров. Практическая же дальность стрельбы была гораздо меньше. Максимальная эффективность стрельбы достигалась на дистанции в сто метров..Кроме мушкетов у пехотинцев также было холодное оружие. Основным холодным оружием как французской, так и российской пехоты был тесак длиной около 59 сантиметров.Офицеры русской и французской армии имели личное холодное оружие – шпаги или сабли.К символам Отечественной войны относится и головной убор (кивер), принятый в большинстве регулярных войск (кроме тяжелой кавалерии и улан). К 1812 году российские войска получили вполне различимую систему обмундирования для каждого из родов войск.Обмундирование полков гвардии значительно отличалось от обычных армейских полков: в каждом пехотном или кавалерийском полку гвардии имелись свои знаки отличия в виде узорчатого шитья или золотых и серебряных петлиц на воротниках мундиров и клапанах обшлагов. На касках офицеров кирасир и драгун теперь не было пышных плюмажей, они стали одинаковыми для всех чинов. Кирасиры получили кирасы. У егерей панталоны стали с высокими крагами.Пуговицы на мундирах и металлический прибор на киверах были из латуни или из желтой меди. Ремни были из белой или беленой кожи. В холодное время года выдавали шинели.В третьем выпуске спецпроекта читайте о вооружении и снаряжении русских воинов XVIII века, участников войн ранней Российской империи.Кроме того, сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Защитники земли русской" , посвященный знаменательным и героическим страницам военной истории нашей страны. Проект также приурочен к Году защитника Отечества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Отечественная война 1812 года – одно из важнейших событий в истории России. Наше государство сумело выдержать и отразить удар армии одного из сильнейших полководцев-завоевателей мира. Эта война доказала разрушительную силу артиллерии и стрелкового оружия. Солдаты и офицеры стали все реже применять холодное оружие – сабли и палаши все чаще становились декоративным элементом военной формы.
Сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. В рамках проекта мы рассказываем об особенностях амуниции и вооружения защитников Руси разных эпох – доспехи, оружие и их основные характеристики.
В четвертом выпуске спецпроекта – о вооружении и снаряжении русских воинов 1812 года.
Основным вооружением пехотинца эпохи 1812 года было гладкоствольное ружье с ударно-кремневым замком. Согласно характеристикам, било такое оружие на расстояние до тысячи метров. Практическая же дальность стрельбы была гораздо меньше. Максимальная эффективность стрельбы достигалась на дистанции в сто метров..
Кроме мушкетов у пехотинцев также было холодное оружие. Основным холодным оружием как французской, так и российской пехоты был тесак длиной около 59 сантиметров.
Офицеры русской и французской армии имели личное холодное оружие – шпаги или сабли.
К символам Отечественной войны относится и головной убор (кивер), принятый в большинстве регулярных войск (кроме тяжелой кавалерии и улан). К 1812 году российские войска получили вполне различимую систему обмундирования для каждого из родов войск.
Обмундирование полков гвардии значительно отличалось от обычных армейских полков: в каждом пехотном или кавалерийском полку гвардии имелись свои знаки отличия в виде узорчатого шитья или золотых и серебряных петлиц на воротниках мундиров и клапанах обшлагов. На касках офицеров кирасир и драгун теперь не было пышных плюмажей, они стали одинаковыми для всех чинов. Кирасиры получили кирасы. У егерей панталоны стали с высокими крагами.
Пуговицы на мундирах и металлический прибор на киверах были из латуни или из желтой меди. Ремни были из белой или беленой кожи. В холодное время года выдавали шинели.
В третьем выпуске спецпроекта читайте о вооружении и снаряжении русских воинов XVIII века, участников войн ранней Российской империи.
Кроме того, сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Защитники земли русской" , посвященный знаменательным и героическим страницам военной истории нашей страны. Проект также приурочен к Году защитника Отечества.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
