https://crimea.ria.ru/20250915/otechestvennaya-voyna-1812-goda-mosch-strelkovogo-oruzhiya-1149463371.html
Отечественная война 1812 года: мощь стрелкового оружия
Отечественная война 1812 года: мощь стрелкового оружия - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Отечественная война 1812 года: мощь стрелкового оружия
Отечественная война 1812 года – одно из важнейших событий в истории России. Наше государство сумело выдержать и отразить удар армии одного из сильнейших... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T21:14
2025-09-15T21:14
2025-09-15T19:45
история
русские воины
видео
россия
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145318561_0:321:3068:2047_1920x0_80_0_0_d67736ae0085262eca663549d7c0ec45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Отечественная война 1812 года – одно из важнейших событий в истории России. Наше государство сумело выдержать и отразить удар армии одного из сильнейших полководцев-завоевателей мира. Эта война доказала разрушительную силу артиллерии и стрелкового оружия. Солдаты и офицеры стали все реже применять холодное оружие – сабли и палаши все чаще становились декоративным элементом военной формы.Сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. В рамках проекта мы рассказываем об особенностях амуниции и вооружения защитников Руси разных эпох – доспехи, оружие и их основные характеристики.В четвертом выпуске спецпроекта – о вооружении и снаряжении русских воинов 1812 года.Основным вооружением пехотинца эпохи 1812 года было гладкоствольное ружье с ударно-кремневым замком. Согласно характеристикам, било такое оружие на расстояние до тысячи метров. Практическая же дальность стрельбы была гораздо меньше. Максимальная эффективность стрельбы достигалась на дистанции в сто метров..Кроме мушкетов у пехотинцев также было холодное оружие. Основным холодным оружием как французской, так и российской пехоты был тесак длиной около 59 сантиметров.Офицеры русской и французской армии имели личное холодное оружие – шпаги или сабли.К символам Отечественной войны относится и головной убор (кивер), принятый в большинстве регулярных войск (кроме тяжелой кавалерии и улан). К 1812 году российские войска получили вполне различимую систему обмундирования для каждого из родов войск.Обмундирование полков гвардии значительно отличалось от обычных армейских полков: в каждом пехотном или кавалерийском полку гвардии имелись свои знаки отличия в виде узорчатого шитья или золотых и серебряных петлиц на воротниках мундиров и клапанах обшлагов. На касках офицеров кирасир и драгун теперь не было пышных плюмажей, они стали одинаковыми для всех чинов. Кирасиры получили кирасы. У егерей панталоны стали с высокими крагами.Пуговицы на мундирах и металлический прибор на киверах были из латуни или из желтой меди. Ремни были из белой или беленой кожи. В холодное время года выдавали шинели.В третьем выпуске спецпроекта читайте о вооружении и снаряжении русских воинов XVIII века, участников войн ранней Российской империи.Кроме того, сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Защитники земли русской" , посвященный знаменательным и героическим страницам военной истории нашей страны. Проект также приурочен к Году защитника Отечества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145318561_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_fd71d9f32c642376058b233ebae389fb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
история, русские воины, видео, россия
Отечественная война 1812 года: мощь стрелкового оружия
Вооружение и обмундирование воинов в войну 1812 года – инфографика РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Отечественная война 1812 года – одно из важнейших событий в истории России. Наше государство сумело выдержать и отразить удар армии одного из сильнейших полководцев-завоевателей мира. Эта война доказала разрушительную силу артиллерии и стрелкового оружия. Солдаты и офицеры стали все реже применять холодное оружие – сабли и палаши все чаще становились декоративным элементом военной формы.
Сайт РИА Новости Крым
продолжает спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. В рамках проекта мы рассказываем об особенностях амуниции и вооружения защитников Руси разных эпох – доспехи, оружие и их основные характеристики.
В четвертом выпуске спецпроекта – о вооружении и снаряжении русских воинов 1812 года.
Основным вооружением пехотинца эпохи 1812 года было гладкоствольное ружье с ударно-кремневым замком. Согласно характеристикам, било такое оружие на расстояние до тысячи метров. Практическая же дальность стрельбы была гораздо меньше. Максимальная эффективность стрельбы достигалась на дистанции в сто метров..
Кроме мушкетов у пехотинцев также было холодное оружие. Основным холодным оружием как французской, так и российской пехоты был тесак длиной около 59 сантиметров.
Офицеры русской и французской армии имели личное холодное оружие – шпаги или сабли.
К символам Отечественной войны относится и головной убор (кивер), принятый в большинстве регулярных войск (кроме тяжелой кавалерии и улан). К 1812 году российские войска получили вполне различимую систему обмундирования для каждого из родов войск.
Обмундирование полков гвардии значительно отличалось от обычных армейских полков: в каждом пехотном или кавалерийском полку гвардии имелись свои знаки отличия в виде узорчатого шитья или золотых и серебряных петлиц на воротниках мундиров и клапанах обшлагов. На касках офицеров кирасир и драгун теперь не было пышных плюмажей, они стали одинаковыми для всех чинов. Кирасиры получили кирасы. У егерей панталоны стали с высокими крагами.
Пуговицы на мундирах и металлический прибор на киверах были из латуни или из желтой меди. Ремни были из белой или беленой кожи. В холодное время года выдавали шинели.
В третьем выпуске спецпроекта читайте о вооружении и снаряжении
русских воинов XVIII века, участников войн ранней Российской империи.
Кроме того, сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Защитники земли русской" , посвященный знаменательным и героическим страницам военной истории нашей страны. Проект также приурочен к Году защитника Отечества. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.