Силовики задержали ОПГ за вывод за рубеж более 2,5 млрд и помощь ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Российские силовики накрыли организованную преступную группу, которая в 2022-2024 годах вывела по фиктивным договорам займа за рубеж 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По информации следствия, бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвийской Республики, с 2022 по 2024 год в нарушение российского законодательства умышленно организовал вывод значительных денежных сумм из микрокредитных организаций, осуществлявших деятельность на территории Москвы, Самары и Санкт-Петербурга, находящихся под его контролем.В последующем активы были переведены за рубеж для личного обогащения. В целях реализации этой преступной схемы он дал распоряжение руководству подконтрольных микрофинансовых организаций, находящихся в России, провести ряд транзакций, добавила Петренко.Деньги перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей.Силовиками установлены и задержаны пять участников данной организованной преступной группы. Еще один фигурант объявлен в международный розыск. В отношении всех избраны меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление других фигурантов и всех обстоятельств совершенных преступлений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские землиВ Крыму чиновницу задержали за незаконную передачу данных о недвижимостиВ Севастополе сотрудница Морского института получила срок за взятки
09:55 15.09.2025 (обновлено: 11:36 15.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Российские силовики накрыли организованную преступную группу, которая в 2022-2024 годах вывела по фиктивным договорам займа за рубеж 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы в составе бенефициара международного холдинга и руководителя российской микрокредитной организации, а также четырех их соучастников", – сказано в сообщении.
По информации следствия, бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвийской Республики, с 2022 по 2024 год в нарушение российского законодательства умышленно организовал вывод значительных денежных сумм из микрокредитных организаций, осуществлявших деятельность на территории Москвы, Самары и Санкт-Петербурга, находящихся под его контролем.
В последующем активы были переведены за рубеж для личного обогащения. В целях реализации этой преступной схемы он дал распоряжение руководству подконтрольных микрофинансовых организаций, находящихся в России, провести ряд транзакций, добавила Петренко.
Деньги перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей.
"Кроме того, двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами. В дальнейшем этот транспорт использовался для террористической деятельности на территории Российской Федерации", – подчеркнула официальный представитель СК России.
Силовиками установлены и задержаны пять участников данной организованной преступной группы. Еще один фигурант объявлен в международный розыск. В отношении всех избраны меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление других фигурантов и всех обстоятельств совершенных преступлений.
