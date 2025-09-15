Рейтинг@Mail.ru
Обстановка на Крымском мосту - очереди продолжают расти с обеих сторон
Ситуация на дорогах Крыма
Обстановка на Крымском мосту - очереди продолжают расти с обеих сторон
Обстановка на Крымском мосту - очереди продолжают расти с обеих сторон
В очереди перед Крымским мостом находится более 1,2 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом...
2025-09-15T14:20
2025-09-15T14:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом находится более 1,2 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи ждут проезда 635 транспортных средств. Ждать приходится также более двух часов.Очереди на досмотр начали расти утром в понедельник. На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Обстановка на Крымском мосту - очереди продолжают расти с обеих сторон

На Крымском мосту очереди ждут более 1200 автомобилей

14:20 15.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом находится более 1,2 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 610 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи ждут проезда 635 транспортных средств. Ждать приходится также более двух часов.
Очереди на досмотр начали расти утром в понедельник.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
