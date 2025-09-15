https://crimea.ria.ru/20250915/obstanovka-na-krymskom-mostu---ocheredi-prodolzhayut-rasti-s-obeikh-storon-1149460400.html
Обстановка на Крымском мосту - очереди продолжают расти с обеих сторон
Обстановка на Крымском мосту - очереди продолжают расти с обеих сторон - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Обстановка на Крымском мосту - очереди продолжают расти с обеих сторон
В очереди перед Крымским мостом находится более 1,2 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T14:20
2025-09-15T14:20
2025-09-15T14:20
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148681384_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_4210461cfdff9dabb546d0880f815b41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом находится более 1,2 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи ждут проезда 635 транспортных средств. Ждать приходится также более двух часов.Очереди на досмотр начали расти утром в понедельник. На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
тамань
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148681384_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_b6ee71e335f120c81452d83301454a70.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, новости крыма
Обстановка на Крымском мосту - очереди продолжают расти с обеих сторон
На Крымском мосту очереди ждут более 1200 автомобилей