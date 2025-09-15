Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: актуальные данные от Минобороны России - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250915/novosti-svo-aktualnye-dannye-ot-minoborony-rossii-1149458647.html
Новости СВО: актуальные данные от Минобороны России
Новости СВО: актуальные данные от Минобороны России - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Новости СВО: актуальные данные от Минобороны России
ВСУ за сутки боев на всех направлениях фронта потеряли еще 1435 боевиков, технику и вооружения, в том числе западные. Об этом сообщается в понедельник в сводке... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T13:14
2025-09-15T13:14
новости сво
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
армия и флот
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458399_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_5b942f3b4c7f66783b45863e09e33114.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев на всех направлениях фронта потеряли еще 1435 боевиков, технику и вооружения, в том числе западные. Об этом сообщается в понедельник в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" разбили до 150 украинских боевиков, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.Военнослужащие группировки "Запад" улучшили тактическое положение, ликвидировали более 240 неонацистов, танк, пять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, девять станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группы войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 260 солдат, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы и два склада материальных средств.Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 боевиков, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки "Восток" разбили до 260 военных ВСУ, два танка, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Потери противника в зоне работы военнослужащих группы "Днепр" – до 65 человек, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Также российские военные поразили транспортную инфраструктуру, места хранения и запуска дронов большой дальности, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средства ПВО сбили 82 беспилотника самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 151 беспилотный летательный аппарат, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 116 танков и других боевых бронированных машин, 1 591 боевая машина реактивных систем залпового огня, 29 590 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 811 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Ольговское в Запорожской областиНовости СВО: российские бойцы продвигаются в глубину Запорожской областиНовости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458399_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_a359cf5d39f6932c6d47d4c399ac45c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, потери всу , инфографика
Новости СВО: актуальные данные от Минобороны России

Потери ВСУ за сутки составили 1435 боевиков - Минобороны России

13:14 15.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев на всех направлениях фронта потеряли еще 1435 боевиков, технику и вооружения, в том числе западные. Об этом сообщается в понедельник в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" разбили до 150 украинских боевиков, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.
Военнослужащие группировки "Запад" улучшили тактическое положение, ликвидировали более 240 неонацистов, танк, пять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, девять станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группы войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 260 солдат, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы и два склада материальных средств.
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 боевиков, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки "Восток" разбили до 260 военных ВСУ, два танка, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Сводка Минобороны РФ на 15.09.25Сводка Минобороны РФ на 15.09.25
Потери противника в зоне работы военнослужащих группы "Днепр" – до 65 человек, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Также российские военные поразили транспортную инфраструктуру, места хранения и запуска дронов большой дальности, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средства ПВО сбили 82 беспилотника самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 151 беспилотный летательный аппарат, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 116 танков и других боевых бронированных машин, 1 591 боевая машина реактивных систем залпового огня, 29 590 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 811 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские войска освободили Ольговское в Запорожской области
Новости СВО: российские бойцы продвигаются в глубину Запорожской области
Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами
 
Новости СВОМинистерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииАрмия и флотПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:54Путин участвует в открытии новой противочумной станции в Симферополе
15:51Пожар на 50 гектарах под Симферополем потушили
15:46В Севастополе по суду закрыли нелегальный детский сад
15:22В Севастополе подешевели куры и подорожали яйца
14:49В Турции произошло землетрясение
14:27НАТО де-факто воюет с Россией – Кремль
14:20Обстановка на Крымском мосту - очереди продолжают расти с обеих сторон
14:02В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
13:46Под Симферополем большой пожар - горит трава на площади 50 гектаров
13:37Пожар в Орджоникидзе – спасателям помогают волонтеры и беспилотники
13:14Новости СВО: актуальные данные от Минобороны России
12:57ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества
12:52Из-за аварии обесточены шесть населенных пунктов на севере Крыма
12:38Крымский мост сейчас: пробки образовались с обеих сторон
12:22Евросоюз готовит "сербский майдан" – СВР
12:14Российские войска освободили Ольговское в Запорожской области
12:14Общая явка в единый день голосования составила около 47 процентов
11:43Двое погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
11:25Как Турция в России корабли прятала: малоизвестный факт
11:13В Симферополе грузовик смял микроавтобус – водителя зажало в авто
Лента новостейМолния