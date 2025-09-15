https://crimea.ria.ru/20250915/novosti-svo-aktualnye-dannye-ot-minoborony-rossii-1149458647.html

Новости СВО: актуальные данные от Минобороны России

ВСУ за сутки боев на всех направлениях фронта потеряли еще 1435 боевиков, технику и вооружения, в том числе западные. Об этом сообщается в понедельник в сводке... РИА Новости Крым, 15.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев на всех направлениях фронта потеряли еще 1435 боевиков, технику и вооружения, в том числе западные. Об этом сообщается в понедельник в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" разбили до 150 украинских боевиков, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.Военнослужащие группировки "Запад" улучшили тактическое положение, ликвидировали более 240 неонацистов, танк, пять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, девять станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группы войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 260 солдат, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы и два склада материальных средств.Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 боевиков, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки "Восток" разбили до 260 военных ВСУ, два танка, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Потери противника в зоне работы военнослужащих группы "Днепр" – до 65 человек, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Также российские военные поразили транспортную инфраструктуру, места хранения и запуска дронов большой дальности, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средства ПВО сбили 82 беспилотника самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 151 беспилотный летательный аппарат, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 116 танков и других боевых бронированных машин, 1 591 боевая машина реактивных систем залпового огня, 29 590 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 811 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Ольговское в Запорожской областиНовости СВО: российские бойцы продвигаются в глубину Запорожской областиНовости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами

