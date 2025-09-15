https://crimea.ria.ru/20250915/nato-de-fakto-voyuet-s-rossiey--kreml-1149460565.html
НАТО де-факто воюет с Россией – Кремль
НАТО де-факто воюет с Россией – Кремль - РИА Новости Крым, 15.09.2025
НАТО де-факто воюет с Россией – Кремль
НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не нуждается в доказательствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T14:27
2025-09-15T14:27
2025-09-15T15:43
нато
украина
политика
дмитрий песков
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1a/1146727829_0:404:2048:1556_1920x0_80_0_0_f307577def152e0ba9e5c73d1a9b0724.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не нуждается в доказательствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку киевскому режиму, и именно это означает прямое участие в конфликте. Он также проинформировал, что ни Киев, ни Европа не проявляют готовности вести подготовку к встрече на высшем уровне."Любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, с тем чтобы в ходе такого диалога были зафиксированы те наработки, которые нужно заранее сделать на экспертном уровне. А вот готовности заниматься этим ни у киевского режима, ни у европейцев нет", – сказал Песков.Страны Североатлантического альянса всерьез готовятся воевать с Россией, заявляла ранее официальный спикер МИД Мария Захарова. Она также подчеркивала, что страны альянса уже ведут против РФ гибридную войну, активно поддерживая Украину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это война: Медведев об идее разрешить НАТО сбивать дроны над УкраинойЭксперт назвал главный щит России для защиты суверенитетаПочему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1a/1146727829_0:212:2048:1748_1920x0_80_0_0_b7658abb5899b69553a2246c2cbd78b4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, украина, политика, дмитрий песков, новости, россия
НАТО де-факто воюет с Россией – Кремль
НАТО де-факто воюет с Россией на Украине - Песков
14:27 15.09.2025 (обновлено: 15:43 15.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не нуждается в доказательствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"НАТО воюет с Россией. Это очевидно, и это не нуждается ни в каких дополнительных доказательствах. НАТО де-факто задействовано в этой войне", - цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку киевскому режиму, и именно это означает прямое участие в конфликте. Он также проинформировал, что ни Киев, ни Европа не проявляют готовности вести подготовку к встрече на высшем уровне.
"Любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, с тем чтобы в ходе такого диалога были зафиксированы те наработки, которые нужно заранее сделать на экспертном уровне. А вот готовности заниматься этим ни у киевского режима, ни у европейцев нет", – сказал Песков.
Страны Североатлантического альянса всерьез готовятся воевать с Россией,
заявляла ранее официальный спикер МИД Мария Захарова. Она также подчеркивала, что страны альянса уже ведут против РФ гибридную войну, активно поддерживая Украину.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: