НАТО де-факто воюет с Россией – Кремль

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не нуждается в доказательствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку киевскому режиму, и именно это означает прямое участие в конфликте. Он также проинформировал, что ни Киев, ни Европа не проявляют готовности вести подготовку к встрече на высшем уровне."Любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, с тем чтобы в ходе такого диалога были зафиксированы те наработки, которые нужно заранее сделать на экспертном уровне. А вот готовности заниматься этим ни у киевского режима, ни у европейцев нет", – сказал Песков.Страны Североатлантического альянса всерьез готовятся воевать с Россией, заявляла ранее официальный спикер МИД Мария Захарова. Она также подчеркивала, что страны альянса уже ведут против РФ гибридную войну, активно поддерживая Украину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это война: Медведев об идее разрешить НАТО сбивать дроны над УкраинойЭксперт назвал главный щит России для защиты суверенитетаПочему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине

