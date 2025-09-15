Рейтинг@Mail.ru
НАТО де-факто воюет с Россией – Кремль - РИА Новости Крым, 15.09.2025
НАТО де-факто воюет с Россией – Кремль
НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не нуждается в доказательствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 15.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не нуждается в доказательствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку киевскому режиму, и именно это означает прямое участие в конфликте. Он также проинформировал, что ни Киев, ни Европа не проявляют готовности вести подготовку к встрече на высшем уровне."Любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, с тем чтобы в ходе такого диалога были зафиксированы те наработки, которые нужно заранее сделать на экспертном уровне. А вот готовности заниматься этим ни у киевского режима, ни у европейцев нет", – сказал Песков.Страны Североатлантического альянса всерьез готовятся воевать с Россией, заявляла ранее официальный спикер МИД Мария Захарова. Она также подчеркивала, что страны альянса уже ведут против РФ гибридную войну, активно поддерживая Украину.
14:27 15.09.2025 (обновлено: 15:43 15.09.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не нуждается в доказательствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"НАТО воюет с Россией. Это очевидно, и это не нуждается ни в каких дополнительных доказательствах. НАТО де-факто задействовано в этой войне", - цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку киевскому режиму, и именно это означает прямое участие в конфликте. Он также проинформировал, что ни Киев, ни Европа не проявляют готовности вести подготовку к встрече на высшем уровне.
"Любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, с тем чтобы в ходе такого диалога были зафиксированы те наработки, которые нужно заранее сделать на экспертном уровне. А вот готовности заниматься этим ни у киевского режима, ни у европейцев нет", – сказал Песков.
Страны Североатлантического альянса всерьез готовятся воевать с Россией, заявляла ранее официальный спикер МИД Мария Захарова. Она также подчеркивала, что страны альянса уже ведут против РФ гибридную войну, активно поддерживая Украину.
