https://crimea.ria.ru/20250915/na-gazoprovode-v-koktebele-proizoshla-avariya-1149469092.html
На газопроводе в Коктебеле произошла авария
На газопроводе в Коктебеле произошла авария - РИА Новости Крым, 15.09.2025
На газопроводе в Коктебеле произошла авария
Из-за аварии на газопроводе в Коктебеле частично отключили газоснабжение. Об этом в понедельник сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким. РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T18:52
2025-09-15T18:52
2025-09-15T18:52
коктебель
владимир ким
новости крыма
крым
газ
газоснабжение
отключение газа в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/03/1122838781_0:219:3252:2048_1920x0_80_0_0_ddf96d61ebbc91ec19cc288aa111c8ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Из-за аварии на газопроводе в Коктебеле частично отключили газоснабжение. Об этом в понедельник сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.По его информации, подачу газа абонентам планирует восстановить во вторник, 16 сентября, во второй половине дня.Ранее также сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма жители семи сел временно останутся без газа из-за работ на сетях во вторник. Об этом со ссылкой на Крымгазсети сообщили в пресс-службе министерства топлива и энергетики Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько будет стоить уголь в Крыму этой зимойКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификациюВ Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентов
коктебель
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/03/1122838781_521:0:3252:2048_1920x0_80_0_0_360d1f72422a20e74860cbb2d6205e3e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коктебель, владимир ким, новости крыма, крым, газ, газоснабжение, отключение газа в крыму
На газопроводе в Коктебеле произошла авария
Из-за аварии на газопроводе в Коктебеле частично отключили газоснабжение - власти