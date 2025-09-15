Рейтинг@Mail.ru
На газопроводе в Коктебеле произошла авария - РИА Новости Крым, 15.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250915/na-gazoprovode-v-koktebele-proizoshla-avariya-1149469092.html
На газопроводе в Коктебеле произошла авария
На газопроводе в Коктебеле произошла авария - РИА Новости Крым, 15.09.2025
На газопроводе в Коктебеле произошла авария
Из-за аварии на газопроводе в Коктебеле частично отключили газоснабжение. Об этом в понедельник сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким. РИА Новости Крым, 15.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Из-за аварии на газопроводе в Коктебеле частично отключили газоснабжение. Об этом в понедельник сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.По его информации, подачу газа абонентам планирует восстановить во вторник, 16 сентября, во второй половине дня.Ранее также сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма жители семи сел временно останутся без газа из-за работ на сетях во вторник. Об этом со ссылкой на Крымгазсети сообщили в пресс-службе министерства топлива и энергетики Крыма.
коктебель, владимир ким, новости крыма, крым, газ, газоснабжение, отключение газа в крыму
На газопроводе в Коктебеле произошла авария

Из-за аварии на газопроводе в Коктебеле частично отключили газоснабжение - власти

18:52 15.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Из-за аварии на газопроводе в Коктебеле частично отключили газоснабжение. Об этом в понедельник сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.
"Уважаемые жители и гости Коктебеля! В связи с аварией на газопроводе в части поселка временно отсутствует газоснабжение. Ремонтная бригада уже приступает к восстановительным работам", – написал он в своем Telegram-канале.
По его информации, подачу газа абонентам планирует восстановить во вторник, 16 сентября, во второй половине дня.
Ранее также сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма жители семи сел временно останутся без газа из-за работ на сетях во вторник. Об этом со ссылкой на Крымгазсети сообщили в пресс-службе министерства топлива и энергетики Крыма.
