https://crimea.ria.ru/20250915/mery-po-snizheniyu-inflyatsii-v-rossii-dayut-rezultat--putin-1149468100.html

Меры по снижению инфляции в России дают результат – Путин

Меры по снижению инфляции в России дают результат – Путин - РИА Новости Крым, 15.09.2025

Меры по снижению инфляции в России дают результат – Путин

Меры по снижению инфляции в России дают результат – за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам... РИА Новости Крым, 15.09.2025

2025-09-15T18:35

2025-09-15T18:35

2025-09-15T18:35

владимир путин (политик)

россия

экономика

ввп (валовый внутренний продукт)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149468252_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_50c5687d396deafadc39f9b94ac8ae3d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Меры по снижению инфляции в России дают результат – за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил российский лидер Владимир Путин.Ссылаясь на данные Минэкономразвития РФ, президент отметил, что в июле валовый внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%."Что касается инфляции, то здесь тенденция достаточно яркая: если в июле рост потребительских цен составил 8,8 процента, то в августе – 8,1 процента. Сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов Правительства и Банка России", - сказал Путин.По словам президента, повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов — это то, что должно находиться в зоне особого внимания, "что не только поддерживает справедливую, здоровую конкурентную среду, создает прозрачные условия для развития бизнеса, предпринимательства, но и позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета".Повышение ключевой ставки привело к снижению инфляции в России, однако цели пока не достигнуты и дальнейшие решения будут зависеть от параметров бюджета, которые обсудят в октябре, заявляла ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ждет экономику России – прогноз ЦентробанкаПутин ответил на вопрос о ценах и ключевой ставке в РоссииКакой может быть ключевая ставка в 2026 году – прогноз ЦБ

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, экономика, ввп (валовый внутренний продукт), новости