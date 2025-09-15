Рейтинг@Mail.ru
Меры по снижению инфляции в России дают результат – Путин - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Меры по снижению инфляции в России дают результат – Путин
2025-09-15T18:35
2025-09-15T18:35
владимир путин (политик)
россия
экономика
ввп (валовый внутренний продукт)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Меры по снижению инфляции в России дают результат – за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил российский лидер Владимир Путин.Ссылаясь на данные Минэкономразвития РФ, президент отметил, что в июле валовый внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%."Что касается инфляции, то здесь тенденция достаточно яркая: если в июле рост потребительских цен составил 8,8 процента, то в августе – 8,1 процента. Сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов Правительства и Банка России", - сказал Путин.По словам президента, повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов — это то, что должно находиться в зоне особого внимания, "что не только поддерживает справедливую, здоровую конкурентную среду, создает прозрачные условия для развития бизнеса, предпринимательства, но и позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета".Повышение ключевой ставки привело к снижению инфляции в России, однако цели пока не достигнуты и дальнейшие решения будут зависеть от параметров бюджета, которые обсудят в октябре, заявляла ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
владимир путин (политик), россия, экономика, ввп (валовый внутренний продукт), новости
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Меры по снижению инфляции в России дают результат – за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил российский лидер Владимир Путин.
"<...> усилия по снижению инфляции дают результат. Очень важно, чтобы умеренная ценовая конъюнктура позитивно отражалась на деловой, инвестиционной активности, позволяла обеспечить более динамичный, устойчивый рост", – сказал Путин.
Ссылаясь на данные Минэкономразвития РФ, президент отметил, что в июле валовый внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%.
"Что касается инфляции, то здесь тенденция достаточно яркая: если в июле рост потребительских цен составил 8,8 процента, то в августе – 8,1 процента. Сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов Правительства и Банка России", - сказал Путин.
По словам президента, повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов — это то, что должно находиться в зоне особого внимания, "что не только поддерживает справедливую, здоровую конкурентную среду, создает прозрачные условия для развития бизнеса, предпринимательства, но и позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета".
Повышение ключевой ставки привело к снижению инфляции в России, однако цели пока не достигнуты и дальнейшие решения будут зависеть от параметров бюджета, которые обсудят в октябре, заявляла ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
