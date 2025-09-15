Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: пробки образовались с обеих сторон - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250915/krymskiy-most-seychas-probki-obrazovalis-s-obeikh-storon-1149457725.html
Крымский мост сейчас: пробки образовались с обеих сторон
Крымский мост сейчас: пробки образовались с обеих сторон - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Крымский мост сейчас: пробки образовались с обеих сторон
Проезда через Крымский мост с обеих сторон ожидают 830 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T12:38
2025-09-15T12:38
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости крыма
крым
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:541:964:1083_1920x0_80_0_0_8b21dfd10b702529d5392b209138f27a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Проезда через Крымский мост с обеих сторон ожидают 830 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи прохождения досмотра ожидают 310 авто.По состоянию на 9 утра понедельника на выезде из Крыма было всего 125 машин, со стороны Тамани проезд был свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:557:964:1280_1920x0_80_0_0_f44b4c270399d0d605ab674d4f5d257f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: пробки образовались с обеих сторон

На Крымском мосту очереди ждут более 800 машин

12:38 15.09.2025
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Проезда через Крымский мост с обеих сторон ожидают 830 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 520 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – говорится в сообщении.

Со стороны Керчи прохождения досмотра ожидают 310 авто.
По состоянию на 9 утра понедельника на выезде из Крыма было всего 125 машин, со стороны Тамани проезд был свободен.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовости КрымаКрымКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:38Крымский мост сейчас: пробки образовались с обеих сторон
12:22Евросоюз готовит "сербский майдан" – СВР
12:14Российские войска освободили Ольговское в Запорожской области
12:14Общая явка в единый день голосования составила около 47 процентов
11:43Двое погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
11:25Как Турция в России корабли прятала: малоизвестный факт
11:13В Симферополе грузовик смял микроавтобус – водителя зажало в авто
11:02Это война: Медведев об идее разрешить НАТО сбивать дроны над Украиной
10:48Рейд в Севастополе открыли
10:39В Крыму задержали группу инсценировщиков ДТП
10:29Крым получит 130 миллионов рублей на развитие промышленности
10:22В Севастополе закрыт рейд
09:55Силовики задержали ОПГ за вывод за рубеж более 2,5 млрд и помощь ВСУ
09:19Крымский мост: со стороны Керчи начала расти очередь
09:10В Крыму в ДТП один человек погиб и 26 получили травмы
08:53Какие преступления в Крыму совершают чаще всего
08:41Крупный лесной пожар под Феодосией удалось локализовать
08:32На Землю обрушилась самая сильная магнитная буря за 3 месяца
08:17Starlink перестал работать по всей линии фронта
08:07День леса в России – инфографика
Лента новостейМолния