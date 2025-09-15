https://crimea.ria.ru/20250915/krymskie-korabely-stroyat-v-kerchi-buksir-ledovogo-klassa-arc6--video-1149468498.html

Крымские корабелы строят в Керчи буксир ледового класса Arc6 – видео

В Керчи заложили киль нового буксира ледового класса Arc6 проекта NE060 с неограниченным районом эксплуатации, в том числе на маршрутах Северного морского пути. РИА Новости Крым, 15.09.2025

2025-09-15T18:48

2025-09-15T18:48

2025-09-15T18:40

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149468572_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b592999dec894917b418e94270bb269.jpg

КЕРЧЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Керчи заложили киль нового буксира ледового класса Arc6 проекта NE060 с неограниченным районом эксплуатации, в том числе на маршрутах Северного морского пути. Как это было – в видео РИА Новости Крым.

Новости

