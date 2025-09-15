Рейтинг@Mail.ru
Крымские корабелы строят в Керчи буксир ледового класса Arc6 – видео - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Крымские корабелы строят в Керчи буксир ледового класса Arc6 – видео
Крымские корабелы строят в Керчи буксир ледового класса Arc6 – видео - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Крымские корабелы строят в Керчи буксир ледового класса Arc6 – видео
В Керчи заложили киль нового буксира ледового класса Arc6 проекта NE060 с неограниченным районом эксплуатации, в том числе на маршрутах Северного морского пути. РИА Новости Крым, 15.09.2025
КЕРЧЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Керчи заложили киль нового буксира ледового класса Arc6 проекта NE060 с неограниченным районом эксплуатации, в том числе на маршрутах Северного морского пути. Как это было – в видео РИА Новости Крым.
Крымские корабелы строят в Керчи буксир ледового класса Arc6 – видео

Керченские корабелы строят буксир ледового класса для "Росморпорта" – видео

18:48 15.09.2025
 
КЕРЧЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Керчи заложили киль нового буксира ледового класса Arc6 проекта NE060 с неограниченным районом эксплуатации, в том числе на маршрутах Северного морского пути. Как это было – в видео РИА Новости Крым.
 
