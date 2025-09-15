Рейтинг@Mail.ru
Крым запустил тектонический сдвиг: процессы в мире стали непредсказуемыми - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Крым запустил тектонический сдвиг: процессы в мире стали непредсказуемыми
Крым запустил тектонический сдвиг: процессы в мире стали непредсказуемыми - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Крым запустил тектонический сдвиг: процессы в мире стали непредсказуемыми
Выход из украинского кризиса уже начался, однако этот процесс будет сложным и предсказать сроки его завершения тяжело, поскольку политические процессы в мире и... РИА Новости Крым, 15.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Выход из украинского кризиса уже начался, однако этот процесс будет сложным и предсказать сроки его завершения тяжело, поскольку политические процессы в мире и на Украине становятся непредсказуемыми. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Госсовета республики Владимир Константинов."Безусловно, мы движемся к миру. Зеленский тормозит все, потому что он не человек мира, они все сумки с откатами носят и как это все прервать? Но объективно жизнь заставит его это сделать. Иначе погибнет все и в последний момент катастрофы Украина рухнет, остатки ее развалятся и она будет вообще мало кому интересна. Поэтому я думаю, что найдутся в украинском сообществе люди, которые возьмут на себя смелость и это сделают, и узаконят ту реальность, которая объективно сложилась", – считает Константинов.При этом, по его мнению, спрогнозировать конкретные сроки украинского урегулирования сейчас невозможно, поскольку мир резко меняется. Эти перемены запустил выбор крымчан в 2014 году, убежден спикер республиканского парламента.Он подчеркнул, что та самая политическая справедливость, которая началась с выбора крымчан в 2014 году, сейчас работает внутри Украины и в Европе, которые пожинают плоды собственных действий. При этом Россия на этом фоне выглядит стабильной страной."Мы предупреждали: нацизм – это страшная штука. Вы ее впустили, теперь она накрывает всех в самой Украине. Разбитая страна, инфраструктура, люди со сбитой системой координат. Какой-то шабаш на костях, откат в средневековье у них там. То же на улицах "безопасных" городов Европы… За все надо платить: за госпереворот, за уничтожение памятников, за православие, русский язык – и это их плата. И если они дальше будут продолжать – у них не будет вообще ничего", – подытожил Константинов.
Крым запустил тектонический сдвиг: процессы в мире стали непредсказуемыми

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Выход из украинского кризиса уже начался, однако этот процесс будет сложным и предсказать сроки его завершения тяжело, поскольку политические процессы в мире и на Украине становятся непредсказуемыми. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Безусловно, мы движемся к миру. Зеленский тормозит все, потому что он не человек мира, они все сумки с откатами носят и как это все прервать? Но объективно жизнь заставит его это сделать. Иначе погибнет все и в последний момент катастрофы Украина рухнет, остатки ее развалятся и она будет вообще мало кому интересна. Поэтому я думаю, что найдутся в украинском сообществе люди, которые возьмут на себя смелость и это сделают, и узаконят ту реальность, которая объективно сложилась", – считает Константинов.
При этом, по его мнению, спрогнозировать конкретные сроки украинского урегулирования сейчас невозможно, поскольку мир резко меняется. Эти перемены запустил выбор крымчан в 2014 году, убежден спикер республиканского парламента.
"Этот кризис сложный. Мы много говорили в Крыму, о том, что мы запустили тектонический сдвиг в мире. А он не контролируется… Мы подняли в Крыму впервые такое понятие как политическая справедливость: почему, если им можно делать госпереворот, нам нельзя делать референдум? И мы выбрали законный конституционный путь И Украина, если говорить откровенно, признала нас. Они же не воевали за Крым", – напомнил председатель Госсовета.
Он подчеркнул, что та самая политическая справедливость, которая началась с выбора крымчан в 2014 году, сейчас работает внутри Украины и в Европе, которые пожинают плоды собственных действий. При этом Россия на этом фоне выглядит стабильной страной.
"Мы предупреждали: нацизм – это страшная штука. Вы ее впустили, теперь она накрывает всех в самой Украине. Разбитая страна, инфраструктура, люди со сбитой системой координат. Какой-то шабаш на костях, откат в средневековье у них там. То же на улицах "безопасных" городов Европы… За все надо платить: за госпереворот, за уничтожение памятников, за православие, русский язык – и это их плата. И если они дальше будут продолжать – у них не будет вообще ничего", – подытожил Константинов.
