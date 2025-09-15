https://crimea.ria.ru/20250915/krym-poluchit-130-millionov-rubley-na-razvitie-promyshlennosti-1149453334.html
Крым получит 130 миллионов рублей на развитие промышленности
Крым получит 130 миллионов рублей на развитие промышленности - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Крым получит 130 миллионов рублей на развитие промышленности
Крым второй год подряд стал победителем федерального конкурсного отбора на докапитализацию регионального фонда развития промышленности, сообщает глава... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T10:29
2025-09-15T10:29
2025-09-15T10:29
промышленность в крыму
финансирование
юрий гоцанюк
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145909206_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b13a3de14af8eca14fcd60a681a37b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Крым второй год подряд стал победителем федерального конкурсного отбора на докапитализацию регионального фонда развития промышленности, сообщает глава правительства РК Юрий Гоцанюк.По его словам, решение о предоставлении поддержки приняло Министерство промышленности и торговли РФ. В 2026 году объем федеральной поддержки составит около 130 миллионов рублей. С момента основания фонда его капитализация превысила 1,1 миллиарда рублей.Он уточнил, что льготные займы дают возможность предприятиям реализовывать инвестиционные проекты, модернизировать производство, внедрять новые технологии и увеличивать выпуск конкурентоспособной продукции."Для предприятий это реальная возможность получить финансирование на выгодных условиях для развития производственных мощностей и усиления позиций на рынке", – подчеркнул председатель Совмина.Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства по Крыму за полгода вырос и составил почти 102 процента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Индустриальный парк "Феодосия" – что и когда будут производитьКрым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жильяИнвестиции в Крым – какие направления необходимо наращивать
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145909206_227:0:1187:720_1920x0_80_0_0_5f88747dd8f1249ff4d2ab5b29e815e2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность в крыму, финансирование, юрий гоцанюк, крым, новости крыма
Крым получит 130 миллионов рублей на развитие промышленности
Крым второй год подряд стал победителем отбора на докапитализацию фонда промышленности
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Крым второй год подряд стал победителем федерального конкурсного отбора на докапитализацию регионального фонда развития промышленности, сообщает глава правительства РК Юрий Гоцанюк.
По его словам, решение о предоставлении поддержки приняло Министерство промышленности и торговли РФ. В 2026 году объем федеральной поддержки составит около 130 миллионов рублей. С момента основания фонда его капитализация превысила 1,1 миллиарда рублей.
"Благодаря работе фонда в промышленность Крыма привлечено 417 млн рублей частных инвестиций, в бюджет РФ поступило 213 млн рублей налогов от предприятий, получивших льготные займы", – рассказал Гоцанюк.
Он уточнил, что льготные займы дают возможность предприятиям реализовывать инвестиционные проекты, модернизировать производство, внедрять новые технологии и увеличивать выпуск конкурентоспособной продукции.
"Для предприятий это реальная возможность получить финансирование на выгодных условиях для развития производственных мощностей и усиления позиций на рынке", – подчеркнул председатель Совмина.
Ранее сообщалось
, что индекс промышленного производства по Крыму за полгода вырос и составил почти 102 процента.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: