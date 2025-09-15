https://crimea.ria.ru/20250915/krym-poluchit-130-millionov-rubley-na-razvitie-promyshlennosti-1149453334.html

Крым получит 130 миллионов рублей на развитие промышленности

2025-09-15T10:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Крым второй год подряд стал победителем федерального конкурсного отбора на докапитализацию регионального фонда развития промышленности, сообщает глава правительства РК Юрий Гоцанюк.По его словам, решение о предоставлении поддержки приняло Министерство промышленности и торговли РФ. В 2026 году объем федеральной поддержки составит около 130 миллионов рублей. С момента основания фонда его капитализация превысила 1,1 миллиарда рублей.Он уточнил, что льготные займы дают возможность предприятиям реализовывать инвестиционные проекты, модернизировать производство, внедрять новые технологии и увеличивать выпуск конкурентоспособной продукции."Для предприятий это реальная возможность получить финансирование на выгодных условиях для развития производственных мощностей и усиления позиций на рынке", – подчеркнул председатель Совмина.Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства по Крыму за полгода вырос и составил почти 102 процента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Индустриальный парк "Феодосия" – что и когда будут производитьКрым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жильяИнвестиции в Крым – какие направления необходимо наращивать

