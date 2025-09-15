Рейтинг@Mail.ru
Крым получит 130 миллионов рублей на развитие промышленности - РИА Новости Крым, 15.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Крым второй год подряд стал победителем федерального конкурсного отбора на докапитализацию регионального фонда развития промышленности, сообщает глава правительства РК Юрий Гоцанюк.По его словам, решение о предоставлении поддержки приняло Министерство промышленности и торговли РФ. В 2026 году объем федеральной поддержки составит около 130 миллионов рублей. С момента основания фонда его капитализация превысила 1,1 миллиарда рублей.Он уточнил, что льготные займы дают возможность предприятиям реализовывать инвестиционные проекты, модернизировать производство, внедрять новые технологии и увеличивать выпуск конкурентоспособной продукции."Для предприятий это реальная возможность получить финансирование на выгодных условиях для развития производственных мощностей и усиления позиций на рынке", – подчеркнул председатель Совмина.Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства по Крыму за полгода вырос и составил почти 102 процента.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Крым второй год подряд стал победителем федерального конкурсного отбора на докапитализацию регионального фонда развития промышленности, сообщает глава правительства РК Юрий Гоцанюк.
По его словам, решение о предоставлении поддержки приняло Министерство промышленности и торговли РФ. В 2026 году объем федеральной поддержки составит около 130 миллионов рублей. С момента основания фонда его капитализация превысила 1,1 миллиарда рублей.
"Благодаря работе фонда в промышленность Крыма привлечено 417 млн рублей частных инвестиций, в бюджет РФ поступило 213 млн рублей налогов от предприятий, получивших льготные займы", – рассказал Гоцанюк.
Он уточнил, что льготные займы дают возможность предприятиям реализовывать инвестиционные проекты, модернизировать производство, внедрять новые технологии и увеличивать выпуск конкурентоспособной продукции.
"Для предприятий это реальная возможность получить финансирование на выгодных условиях для развития производственных мощностей и усиления позиций на рынке", – подчеркнул председатель Совмина.
Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства по Крыму за полгода вырос и составил почти 102 процента.
