Рейтинг@Mail.ru
Крупный лесной пожар под Феодосией удалось локализовать - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250915/krupnyy-lesnoy-pozhar-pod-feodosiey-udalos-lokalizovat-1149452205.html
Крупный лесной пожар под Феодосией удалось локализовать
Крупный лесной пожар под Феодосией удалось локализовать - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Крупный лесной пожар под Феодосией удалось локализовать
Крупный лесной пожар в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией локализовали на площади 35 гектаров. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T08:41
2025-09-15T08:47
пожар
происшествия
новости крыма
крым
феодосия
орджоникидзе
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149452325_17:0:1025:567_1920x0_80_0_0_af7c4e62f1c7c4534739618aa6372733.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Крупный лесной пожар в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией локализовали на площади 35 гектаров. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Информация о возгорании сухой растительности на открытой территории возле поселка Орджоникидзе поступила в воскресенье в 19:32 – первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже сообщалось об увеличении площади возгорания до 20 га. Утром в понедельник в МЧС сообщили, что площадь лесного пожара в районе поселка Орджоникидзе за ночь выросла до 80 гектаров. Возгорание тушат более 400 человек и 91 единица техники.Ликвидацию возгорания осложняют труднодоступный рельеф и неблагоприятные погодные условия. В регионе сохраняется жаркая и сухая погода, порывы ветра достигают 20 метров в секунду, что способствует распространению огня.Угрозы населенному пункту, по данным спасателей, нет.По прогнозам синоптиков, 15, 16, 17 и 18 сентября в западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
феодосия
орджоникидзе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149452325_143:0:899:567_1920x0_80_0_0_20e0cad9a466b0187a9bf9ec75714b53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, происшествия, новости крыма, крым, феодосия, орджоникидзе, гу мчс рф по республике крым
Крупный лесной пожар под Феодосией удалось локализовать

Крупный лесной пожар под Феодосией локализовали на площади 35 га

08:41 15.09.2025 (обновлено: 08:47 15.09.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение лесного пожара под Феодосией
Тушение лесного пожара под Феодосией
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Крупный лесной пожар в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией локализовали на площади 35 гектаров. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.

"Лесной пожар локализован. По уточнению информации, площадь возгорания составила 35 га", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании сухой растительности на открытой территории возле поселка Орджоникидзе поступила в воскресенье в 19:32 – первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже сообщалось об увеличении площади возгорания до 20 га. Утром в понедельник в МЧС сообщили, что площадь лесного пожара в районе поселка Орджоникидзе за ночь выросла до 80 гектаров. Возгорание тушат более 400 человек и 91 единица техники.
Ликвидацию возгорания осложняют труднодоступный рельеф и неблагоприятные погодные условия. В регионе сохраняется жаркая и сухая погода, порывы ветра достигают 20 метров в секунду, что способствует распространению огня.
Угрозы населенному пункту, по данным спасателей, нет.
По прогнозам синоптиков, 15, 16, 17 и 18 сентября в западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПожарПроисшествияНовости КрымаКрымФеодосияОрджоникидзеГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:19Крымский мост: со стороны Керчи начала расти очередь
09:10В Крыму в ДТП один человек погиб и 26 получили травмы
08:53Какие преступления в Крыму совершают чаще всего
08:41Крупный лесной пожар под Феодосией удалось локализовать
08:32На Землю обрушилась самая сильная магнитная буря за 3 месяца
08:17Starlink перестал работать по всей линии фронта
08:07День леса в России – инфографика
07:44Что предлагает Крым после окончания курортного сезона
07:22Крымский мост сейчас - данные на утро понедельника
07:11Площадь лесного пожара под Феодосией выросла до 80 гектаров
06:52Трамп заявил о "скорой встрече" Путина и Зеленского
06:38Крым может производить в пять раз больше молока и мяса
06:21Взрыв газа в жилой многоэтажке Ангарска - есть погибший и раненые
06:05Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя
00:01Ветер не утихает: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 15 сентября
23:41"Это великолепные выборы": глава избиркома Севастополя о голосовании
23:07Морской транспорт Севастополя возобновил работу
22:55Развожаев назвал причину высокой явки на выборы в Севастополе
22:21Выборы губернатора Севастополя и ЧП на ж/д путях в Ленобласти: главное
Лента новостейМолния