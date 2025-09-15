Крупный лесной пожар под Феодосией удалось локализовать

https://crimea.ria.ru/20250915/krupnyy-lesnoy-pozhar-pod-feodosiey-udalos-lokalizovat-1149452205.html

Крупный лесной пожар в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией локализовали на площади 35 гектаров. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.

2025-09-15T08:41

2025-09-15T08:41

2025-09-15T08:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Крупный лесной пожар в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией локализовали на площади 35 гектаров. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Информация о возгорании сухой растительности на открытой территории возле поселка Орджоникидзе поступила в воскресенье в 19:32 – первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже сообщалось об увеличении площади возгорания до 20 га. Утром в понедельник в МЧС сообщили, что площадь лесного пожара в районе поселка Орджоникидзе за ночь выросла до 80 гектаров. Возгорание тушат более 400 человек и 91 единица техники.Ликвидацию возгорания осложняют труднодоступный рельеф и неблагоприятные погодные условия. В регионе сохраняется жаркая и сухая погода, порывы ветра достигают 20 метров в секунду, что способствует распространению огня.Угрозы населенному пункту, по данным спасателей, нет.По прогнозам синоптиков, 15, 16, 17 и 18 сентября в западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

