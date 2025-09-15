Рейтинг@Mail.ru
Крупный лесной пожар под Феодосией потушили - РИА Новости Крым, 15.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250915/krupnyy-lesnoy-pozhar-pod-feodosiey-potushili-1149471647.html
Крупный лесной пожар под Феодосией потушили
Крупный лесной пожар под Феодосией потушили - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Крупный лесной пожар под Феодосией потушили
Крупный лесной пожар в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией потушили. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T19:51
2025-09-15T19:51
феодосия
орджоникидзе
коктебель
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Крупный лесной пожар в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией потушили. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Информация о возгорании сухой растительности на открытой территории возле поселка Орджоникидзе поступила в воскресенье в 19:32 – первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже сообщалось об увеличении площади возгорания до 20 гектаров. Утром в понедельник стало известно, что пожар локализовали на площади 35 гектаров.
феодосия
орджоникидзе
коктебель
феодосия, орджоникидзе, коктебель, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Крупный лесной пожар под Феодосией потушили

Под Феодосией потушили крупный лесной пожар

19:51 15.09.2025
 
© РИА Новости КрымТушение лесного пожара под Феодосией
Тушение лесного пожара под Феодосией - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Крупный лесной пожар в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией потушили. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.

"В 19:30 полная ликвидация лесного пожара в пгт Орджоникидзе на площади 35 га", – сказано в сообщении.

Информация о возгорании сухой растительности на открытой территории возле поселка Орджоникидзе поступила в воскресенье в 19:32 – первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже сообщалось об увеличении площади возгорания до 20 гектаров. Утром в понедельник стало известно, что пожар локализовали на площади 35 гектаров.
ФеодосияОрджоникидзеКоктебельНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожар
 
