https://crimea.ria.ru/20250915/krupnyy-lesnoy-pozhar-pod-feodosiey-potushili-1149471647.html
Крупный лесной пожар под Феодосией потушили
Крупный лесной пожар под Феодосией потушили - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Крупный лесной пожар под Феодосией потушили
Крупный лесной пожар в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией потушили. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T19:51
2025-09-15T19:51
2025-09-15T19:51
феодосия
орджоникидзе
коктебель
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139882315_0:18:1189:687_1920x0_80_0_0_09e40a92653ec2f3d9d4c5b226c41ed5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Крупный лесной пожар в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией потушили. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Информация о возгорании сухой растительности на открытой территории возле поселка Орджоникидзе поступила в воскресенье в 19:32 – первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже сообщалось об увеличении площади возгорания до 20 гектаров. Утром в понедельник стало известно, что пожар локализовали на площади 35 гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстренное предупреждение: в Крыму опасная погодаВ Севастополе продлили особый противопожарный режимВ Крыму на пожарах эвакуировали 66 человек
феодосия
орджоникидзе
коктебель
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139882315_125:0:1064:704_1920x0_80_0_0_973ed2670c9aeb20146ed545d1f4ebd0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, орджоникидзе, коктебель, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Крупный лесной пожар под Феодосией потушили
Под Феодосией потушили крупный лесной пожар