Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 15 сентября - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250915/kakoy-segodnya-prazdnik-15-sentyabrya-1131364824.html
Какой сегодня праздник: 15 сентября
Какой сегодня праздник: 15 сентября - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Какой сегодня праздник: 15 сентября
В этот день в мире активно худеют и говорят о важности демократии, а в России поздравляют сотрудников службы санэпиднадзора. А еще 15 сентября родились... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T00:00
2025-09-15T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111537/33/1115373389_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_c78475cbb6cd1078eea716d2a6f3feb3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В этот день в мире активно худеют и говорят о важности демократии, а в России поздравляют сотрудников службы санэпиднадзора. А еще 15 сентября родились путешественник Марко Поло и классик детективного жанра Агата Кристи.Что празднуют в миреЕжегодно 15 сентября празднуется Международный день демократии. Праздник придумали в ООН, чтобы воплотить идеалы демократии для каждого человека в каждом уголке мира. И вот интересный факт по теме: в Конституции "самой демократичной" страны мира – США – ни разу не упоминается слово "демократия".В России в этот день отмечают День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.Еще сегодня можно отмечать День худеющих, Международный день точки, День рождения экологической организации "Гринпис". Именины у Антона, Феодота, Богдана, Руфины, Павла, Василия, Анатолия, Петра, Виктора, Ефима, Михаила, Владимира, Николая, Ксении.Знаменательные события15 сентября 1917 года журналист Берти Чарльз Форбс выпустил первый номер финансово-экономического журнала Forbes. Всего за несколько лет журнал приобрел популярность и стал наиболее читаемым и влиятельным деловым журналом в Штатах. Сейчас Forbes также занимает значимое место в мире деловой журналистики.В 1956-м состоялся первый магистральный полет реактивного лайнера Ту-104. Легендарный Ту-104 не был первым в мире реактивным пассажирским самолетом, однако De Havilland Comet, совершивший первый полет немногим ранее, потерпел чудовищную катастрофу из-за просчета конструкторов и был снят с эксплуатации. В итоге советский самолет до октября 1958 года оставался единственным летающим реактивным авиалайнером в мире.В этот день в 2000 году в Перу, возле озера Титикака, упал загадочный метеорит. В то же самое время около 600 жителей ближайшей деревни начали страдать от различных болезней. "Чертовщина", – подумали перуанцы. Но ученые все объяснили: от падения вода в озере закипела и выделила ядовитые вещества.Кто родилсяВ 1254 году родился итальянский купец и путешественник Марко Поло. Он прославился своими путешествиями по Азии, которые описал в знаменитой "Книге о разнообразии мира". По легенде, именно произведение Поло находилось на корабле Христофора Колумба во время поиска маршрута в Индию. В честь великого путешественника назван аэропорт в Венеции, а Международный астрономический союз присвоил имя Марко Поло кратеру на видимой стороне Луны.В 1890 году родилась английская писательница и драматург Агата Кристи, прославившаяся своим детективами. Ее произведения стали одними из самых публикуемых за всю историю человечества. Книги Кристи изданы тиражом свыше четырех миллиардов экземпляров и переведены на сто языков мира. Она подарила "жизнь" обаятельному сыщику Эркюлю Пуаро и любознательной старушке мисс Марпл, про удивительную логику и дедуктивные способности которых сняли множество кинокартин.Также в этот день родились советский и российский поэт, народный артист России, автор песен "Черный кот", "Ну, что тебе сказать про Сахалин", "Погода в доме" Михаил Танич, британский актер Том Харди, российский ученый-медик и телеведущий Александр Мясников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111537/33/1115373389_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_042d7683dfb4009b9b56f1aee18e7910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 15 сентября

Что празднуют в России и в мире 15 сентября

00:00 15.09.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛаборатория санэпиднадзора
Лаборатория санэпиднадзора - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В этот день в мире активно худеют и говорят о важности демократии, а в России поздравляют сотрудников службы санэпиднадзора. А еще 15 сентября родились путешественник Марко Поло и классик детективного жанра Агата Кристи.

Что празднуют в мире

Ежегодно 15 сентября празднуется Международный день демократии. Праздник придумали в ООН, чтобы воплотить идеалы демократии для каждого человека в каждом уголке мира. И вот интересный факт по теме: в Конституции "самой демократичной" страны мира – США – ни разу не упоминается слово "демократия".
В России в этот день отмечают День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Еще сегодня можно отмечать День худеющих, Международный день точки, День рождения экологической организации "Гринпис". Именины у Антона, Феодота, Богдана, Руфины, Павла, Василия, Анатолия, Петра, Виктора, Ефима, Михаила, Владимира, Николая, Ксении.

Знаменательные события

15 сентября 1917 года журналист Берти Чарльз Форбс выпустил первый номер финансово-экономического журнала Forbes. Всего за несколько лет журнал приобрел популярность и стал наиболее читаемым и влиятельным деловым журналом в Штатах. Сейчас Forbes также занимает значимое место в мире деловой журналистики.
В 1956-м состоялся первый магистральный полет реактивного лайнера Ту-104. Легендарный Ту-104 не был первым в мире реактивным пассажирским самолетом, однако De Havilland Comet, совершивший первый полет немногим ранее, потерпел чудовищную катастрофу из-за просчета конструкторов и был снят с эксплуатации. В итоге советский самолет до октября 1958 года оставался единственным летающим реактивным авиалайнером в мире.
В этот день в 2000 году в Перу, возле озера Титикака, упал загадочный метеорит. В то же самое время около 600 жителей ближайшей деревни начали страдать от различных болезней. "Чертовщина", – подумали перуанцы. Но ученые все объяснили: от падения вода в озере закипела и выделила ядовитые вещества.

Кто родился

В 1254 году родился итальянский купец и путешественник Марко Поло. Он прославился своими путешествиями по Азии, которые описал в знаменитой "Книге о разнообразии мира". По легенде, именно произведение Поло находилось на корабле Христофора Колумба во время поиска маршрута в Индию. В честь великого путешественника назван аэропорт в Венеции, а Международный астрономический союз присвоил имя Марко Поло кратеру на видимой стороне Луны.
В 1890 году родилась английская писательница и драматург Агата Кристи, прославившаяся своим детективами. Ее произведения стали одними из самых публикуемых за всю историю человечества. Книги Кристи изданы тиражом свыше четырех миллиардов экземпляров и переведены на сто языков мира. Она подарила "жизнь" обаятельному сыщику Эркюлю Пуаро и любознательной старушке мисс Марпл, про удивительную логику и дедуктивные способности которых сняли множество кинокартин.
Также в этот день родились советский и российский поэт, народный артист России, автор песен "Черный кот", "Ну, что тебе сказать про Сахалин", "Погода в доме" Михаил Танич, британский актер Том Харди, российский ученый-медик и телеведущий Александр Мясников.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Ветер не утихает: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 15 сентября
23:41"Это великолепные выборы": глава избиркома Севастополя о голосовании
23:07Морской транспорт Севастополя возобновил работу
22:55Развожаев назвал причину высокой явки на выборы в Севастополе
22:21Выборы губернатора Севастополя и ЧП на ж/д путях в Ленобласти: главное
22:08Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
21:52Из-за сильного ветра площадь пожара возле Коктебеля выросла в 3,5 раза
21:44Действующий губернатор Севастополя Развожаев лидирует на выборах
21:31В Крыму растет число зараженных бешенством лис вблизи городов
21:13Аэромобильная группировка МЧС тушит крупный пожар возле Коктебеля
20:54В Севастополе закрыли рейд
20:32Двести домов в Керчи отключат от газоснабжения
20:14Фирмы по травле крыс и тараканов должны иметь лицензию
19:55В Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина
19:31"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКД
19:10Семидневка перестройки: прогноз погоды в Крыму на неделю
18:53В Крыму на неделе чаще всего рождались Вани и Евы
18:27В Старом Крыму отмечают Хачверац – праздник Воздвижения Креста
18:10Спас многоквартирный дом от пожара: в Крыму наградили школьника
Лента новостейМолния