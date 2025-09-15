https://crimea.ria.ru/20250915/kakoy-segodnya-prazdnik-15-sentyabrya-1131364824.html

Какой сегодня праздник: 15 сентября

Какой сегодня праздник: 15 сентября

Какой сегодня праздник: 15 сентября

В этот день в мире активно худеют и говорят о важности демократии, а в России поздравляют сотрудников службы санэпиднадзора. А еще 15 сентября родились... РИА Новости Крым, 15.09.2025

праздники и памятные даты

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В этот день в мире активно худеют и говорят о важности демократии, а в России поздравляют сотрудников службы санэпиднадзора. А еще 15 сентября родились путешественник Марко Поло и классик детективного жанра Агата Кристи.Что празднуют в миреЕжегодно 15 сентября празднуется Международный день демократии. Праздник придумали в ООН, чтобы воплотить идеалы демократии для каждого человека в каждом уголке мира. И вот интересный факт по теме: в Конституции "самой демократичной" страны мира – США – ни разу не упоминается слово "демократия".В России в этот день отмечают День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.Еще сегодня можно отмечать День худеющих, Международный день точки, День рождения экологической организации "Гринпис". Именины у Антона, Феодота, Богдана, Руфины, Павла, Василия, Анатолия, Петра, Виктора, Ефима, Михаила, Владимира, Николая, Ксении.Знаменательные события15 сентября 1917 года журналист Берти Чарльз Форбс выпустил первый номер финансово-экономического журнала Forbes. Всего за несколько лет журнал приобрел популярность и стал наиболее читаемым и влиятельным деловым журналом в Штатах. Сейчас Forbes также занимает значимое место в мире деловой журналистики.В 1956-м состоялся первый магистральный полет реактивного лайнера Ту-104. Легендарный Ту-104 не был первым в мире реактивным пассажирским самолетом, однако De Havilland Comet, совершивший первый полет немногим ранее, потерпел чудовищную катастрофу из-за просчета конструкторов и был снят с эксплуатации. В итоге советский самолет до октября 1958 года оставался единственным летающим реактивным авиалайнером в мире.В этот день в 2000 году в Перу, возле озера Титикака, упал загадочный метеорит. В то же самое время около 600 жителей ближайшей деревни начали страдать от различных болезней. "Чертовщина", – подумали перуанцы. Но ученые все объяснили: от падения вода в озере закипела и выделила ядовитые вещества.Кто родилсяВ 1254 году родился итальянский купец и путешественник Марко Поло. Он прославился своими путешествиями по Азии, которые описал в знаменитой "Книге о разнообразии мира". По легенде, именно произведение Поло находилось на корабле Христофора Колумба во время поиска маршрута в Индию. В честь великого путешественника назван аэропорт в Венеции, а Международный астрономический союз присвоил имя Марко Поло кратеру на видимой стороне Луны.В 1890 году родилась английская писательница и драматург Агата Кристи, прославившаяся своим детективами. Ее произведения стали одними из самых публикуемых за всю историю человечества. Книги Кристи изданы тиражом свыше четырех миллиардов экземпляров и переведены на сто языков мира. Она подарила "жизнь" обаятельному сыщику Эркюлю Пуаро и любознательной старушке мисс Марпл, про удивительную логику и дедуктивные способности которых сняли множество кинокартин.Также в этот день родились советский и российский поэт, народный артист России, автор песен "Черный кот", "Ну, что тебе сказать про Сахалин", "Погода в доме" Михаил Танич, британский актер Том Харди, российский ученый-медик и телеведущий Александр Мясников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

