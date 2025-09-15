https://crimea.ria.ru/20250915/kak-turtsiya-v-rossii-korabli-pryatala-maloizvestnyy-fakt-1149445336.html

Как Турция в России корабли прятала: малоизвестный факт

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Ровно 107 лет назад произошел малоизвестный в истории факт периода Первой мировой войны: Турция передала в состав Социалистического Рабоче-Крестьянского Красного флота на Черном море два своих боевых корабля, чтобы те не достались англо-французской эскадре.Перевод в состав Красного флота двух турецких канонерских лодок – небольших боевых кораблей с артиллерийским вооружением – начался 15 сентября 1918 года. Решение было принято революционным турецким правительством во избежание захвата кораблей англо-французской эскадрой.Все произошло незадолго до Мудросского перемирия и капитуляции Османской империи.18 сентября турецкие корабли "Айдин рейс" и "Превезе" торжественно зашли в порт Новороссийска, где в составе Черноморского флота стали "Луч Востока" и "Восставший".Оба корабля были построены во Франции и могли вмещать на своем борту до почти пятидесяти человек экипажа. Спустя три с половиной года оба корабля вернули Турции.Подробнее о событии – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сражение у Тендровской косы – инфографикаПервый морской парад-смотр в России – инфографикаКак корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика

