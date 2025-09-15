https://crimea.ria.ru/20250915/kak-turtsiya-v-rossii-korabli-pryatala-maloizvestnyy-fakt-1149445336.html
Как Турция в России корабли прятала: малоизвестный факт
Как Турция в России корабли прятала: малоизвестный факт - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Как Турция в России корабли прятала: малоизвестный факт
Ровно 107 лет назад произошел малоизвестный в истории факт периода Первой мировой войны: Турция передала в состав Социалистического Рабоче-Крестьянского... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T11:25
2025-09-15T11:25
2025-09-15T11:25
инфографика
история
ссср
турция
первая мировая война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129471389_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_3916a3f54f1777ba078f6cafe384b2c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Ровно 107 лет назад произошел малоизвестный в истории факт периода Первой мировой войны: Турция передала в состав Социалистического Рабоче-Крестьянского Красного флота на Черном море два своих боевых корабля, чтобы те не достались англо-французской эскадре.Перевод в состав Красного флота двух турецких канонерских лодок – небольших боевых кораблей с артиллерийским вооружением – начался 15 сентября 1918 года. Решение было принято революционным турецким правительством во избежание захвата кораблей англо-французской эскадрой.Все произошло незадолго до Мудросского перемирия и капитуляции Османской империи.18 сентября турецкие корабли "Айдин рейс" и "Превезе" торжественно зашли в порт Новороссийска, где в составе Черноморского флота стали "Луч Востока" и "Восставший".Оба корабля были построены во Франции и могли вмещать на своем борту до почти пятидесяти человек экипажа. Спустя три с половиной года оба корабля вернули Турции.Подробнее о событии – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сражение у Тендровской косы – инфографикаПервый морской парад-смотр в России – инфографикаКак корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика
ссср
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129471389_0:0:959:719_1920x0_80_0_0_a1db8262f3db7f5c85fc4a29fe399c4b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
история, ссср, турция, инфографика, первая мировая война
Как Турция в России корабли прятала: малоизвестный факт
107 лет назад Турция передала в состав Красного флота на Черном море два боевых корабля
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Ровно 107 лет назад произошел малоизвестный в истории факт периода Первой мировой войны: Турция передала в состав Социалистического Рабоче-Крестьянского Красного флота на Черном море два своих боевых корабля, чтобы те не достались англо-французской эскадре.
Перевод в состав Красного флота двух турецких канонерских лодок – небольших боевых кораблей с артиллерийским вооружением – начался 15 сентября 1918 года. Решение было принято революционным турецким правительством во избежание захвата кораблей англо-французской эскадрой.
Все произошло незадолго до Мудросского перемирия и капитуляции Османской империи.
18 сентября турецкие корабли "Айдин рейс" и "Превезе" торжественно зашли в порт Новороссийска, где в составе Черноморского флота стали "Луч Востока" и "Восставший".
Оба корабля были построены во Франции и могли вмещать на своем борту до почти пятидесяти человек экипажа. Спустя три с половиной года оба корабля вернули Турции.
Подробнее о событии – в инфографике РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: