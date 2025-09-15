Рейтинг@Mail.ru
Из-за аварии обесточены шесть населенных пунктов на севере Крыма - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Из-за аварии обесточены шесть населенных пунктов на севере Крыма
Из-за аварии обесточены шесть населенных пунктов на севере Крыма - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Из-за аварии обесточены шесть населенных пунктов на севере Крыма
Шесть населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без света в понедельник днем из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T12:52
2025-09-15T12:52
гуп рк "крымэнерго"
крым
джанкойский район
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без света в понедельник днем из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Уточняется, что к этому времени на месте работает аварийная бригада. Ориентировочно электроэнергию в дома потребителей обещают вернуть в течение трех часов.Ранее в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев заявил ,что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.
крым
джанкойский район
гуп рк "крымэнерго", крым, джанкойский район, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма
Из-за аварии обесточены шесть населенных пунктов на севере Крыма

Шесть населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без света

12:52 15.09.2025
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без света в понедельник днем из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Населенные пункты Придорожное, Соленое озеро, Островское, Ермаково, Копани, Столбовое", – перечислили на предприятии.
Уточняется, что к этому времени на месте работает аварийная бригада. Ориентировочно электроэнергию в дома потребителей обещают вернуть в течение трех часов.
Ранее в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев заявил ,что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.
ГУП РК "Крымэнерго"КрымДжанкойский районОтключение электроэнергии в КрымуНовости Крыма
 
