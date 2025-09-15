https://crimea.ria.ru/20250915/iz-za-avarii-obestocheny-shest-naselennykh-punktov-na-severe-kryma-1149457926.html
Из-за аварии обесточены шесть населенных пунктов на севере Крыма
Из-за аварии обесточены шесть населенных пунктов на севере Крыма - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Из-за аварии обесточены шесть населенных пунктов на севере Крыма
Шесть населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без света в понедельник днем из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 15.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без света в понедельник днем из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Уточняется, что к этому времени на месте работает аварийная бригада. Ориентировочно электроэнергию в дома потребителей обещают вернуть в течение трех часов.Ранее в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев заявил ,что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.
