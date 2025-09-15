https://crimea.ria.ru/20250915/dvoe-pogibli-i-troe-raneny-pri-atake-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1149456250.html
Двое погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Двое погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Двое погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Две мирные жительницы погибли и трое человек ранены при атаке ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона... РИА Новости Крым, 15.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Две мирные жительницы погибли и трое человек ранены при атаке ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.Также в Головчино ранения получили три человека. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медучреждения Белгорода. Кроме того, по данным губернатора, в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые травмы при атаке дрона на автомобиль 25 апреля.88 мирных жителей получили ранения и десять погибли в результате преднамеренных обстрелов ВСУ Донбасса, Новороссии и приграничных районов России только за первую неделю сентября, сообщал ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде БПЛА сдетонировал возле пассажирского автобусаЧеловек погиб и шесть пострадали в Белгородской области при атаках дроновДрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области – погиб человек
Двое погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
