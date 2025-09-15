Рейтинг@Mail.ru
Двое погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 15.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250915/dvoe-pogibli-i-troe-raneny-pri-atake-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1149456250.html
Двое погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Двое погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Двое погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Две мирные жительницы погибли и трое человек ранены при атаке ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона... РИА Новости Крым, 15.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/14/1126004530_0:23:1280:743_1920x0_80_0_0_25245dca9fb3f14c1f066f1a8e3049d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Две мирные жительницы погибли и трое человек ранены при атаке ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.Также в Головчино ранения получили три человека. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медучреждения Белгорода. Кроме того, по данным губернатора, в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые травмы при атаке дрона на автомобиль 25 апреля.88 мирных жителей получили ранения и десять погибли в результате преднамеренных обстрелов ВСУ Донбасса, Новороссии и приграничных районов России только за первую неделю сентября, сообщал ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Двое погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Двое мирных жителей погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Белгородчину – Гладков

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Две мирные жительницы погибли и трое человек ранены при атаке ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Село Головчино атаковали дроны ВСУ. Произошло самое страшное — погибли две мирные жительницы. Одна женщина от полученных ранений скончалась на месте. Вторую в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую Центральную районную больницу. Врачи боролись за ее жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Также в Головчино ранения получили три человека. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медучреждения Белгорода. Кроме того, по данным губернатора, в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые травмы при атаке дрона на автомобиль 25 апреля.
88 мирных жителей получили ранения и десять погибли в результате преднамеренных обстрелов ВСУ Донбасса, Новороссии и приграничных районов России только за первую неделю сентября, сообщал ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
