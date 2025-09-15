https://crimea.ria.ru/20250915/den-lesa-v-rossii--infografika-1149443623.html

День леса в России – инфографика

День леса в России – инфографика

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В начале осени в РФ отмечается один из крупнейших экологических праздников – День леса в России.Праздник ставит своей целью призвать всех россиян к бережному отношению к природе и заботе об окружающей среде.К празднику традиционно приурочены природоохранные акции в защиту леса и массовые лесопосадки. В разных регионах страны жители собирают мусор в парках и лесах, а также высаживают молодые деревья.Идея коллективной посадки лесов появилась еще в XIX веке. Значительный вклад в ее распространение внес профессор кафедры лесоводства Петровской сельскохозяйственной академии Митрофан Турский. Он первым разработал классические методы по управлению лесным хозяйством в России.Об истории крымских лесов и традициях праздника – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

