День леса в России – инфографика - РИА Новости Крым, 15.09.2025
День леса в России – инфографика
День леса в России – инфографика - РИА Новости Крым, 15.09.2025
День леса в России – инфографика
В начале осени в РФ отмечается один из крупнейших экологических праздников – День леса в России. РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T08:07
2025-09-15T08:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В начале осени в РФ отмечается один из крупнейших экологических праздников – День леса в России.Праздник ставит своей целью призвать всех россиян к бережному отношению к природе и заботе об окружающей среде.К празднику традиционно приурочены природоохранные акции в защиту леса и массовые лесопосадки. В разных регионах страны жители собирают мусор в парках и лесах, а также высаживают молодые деревья.Идея коллективной посадки лесов появилась еще в XIX веке. Значительный вклад в ее распространение внес профессор кафедры лесоводства Петровской сельскохозяйственной академии Митрофан Турский. Он первым разработал классические методы по управлению лесным хозяйством в России.Об истории крымских лесов и традициях праздника – в инфографике РИА Новости Крым.
День леса в России – инфографика

День леса в России – инфографика РИА Новости Крым

08:07 15.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В начале осени в РФ отмечается один из крупнейших экологических праздников – День леса в России.
Праздник ставит своей целью призвать всех россиян к бережному отношению к природе и заботе об окружающей среде.
К празднику традиционно приурочены природоохранные акции в защиту леса и массовые лесопосадки. В разных регионах страны жители собирают мусор в парках и лесах, а также высаживают молодые деревья.
Идея коллективной посадки лесов появилась еще в XIX веке. Значительный вклад в ее распространение внес профессор кафедры лесоводства Петровской сельскохозяйственной академии Митрофан Турский. Он первым разработал классические методы по управлению лесным хозяйством в России.
Об истории крымских лесов и традициях праздника – в инфографике РИА Новости Крым.
Лента новостейМолния