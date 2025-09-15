https://crimea.ria.ru/20250915/chto-kitay-khochet-pokupat-u-kryma-1149463494.html

Что Китай хочет покупать у Крыма

Китайский рынок остается для крымских предпринимателей достаточно сложным, но приоритетным и перспективным с точки зрения увеличения экспорта. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 15.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Китайский рынок остается для крымских предпринимателей достаточно сложным, но приоритетным и перспективным с точки зрения увеличения экспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Центра поддержки экспорта РК Ксения Слуцкая.Сложный и перспективныйПо словам Слуцкой, Китай сегодня остается одним из самых приоритетных рынков для крымского экспорта, несмотря на то, что является довольно специфическим и сложным.Как и любые послабления, введение Китаем безвизового режима для россиян на год позитивно скажется на сотрудничестве двух стран, хотя ни одного предпринимателя, если ему нужно действительно, не остановит наличие или отсутствие визы, считает Слуцкая.Из Крыма в КитайПо словам Слуцкой, китайцы очень хотят покупать кориандр и эфирные масла, причем в большом объеме.На экспорт идут также удобрения, которые нужны всем и всегда, в особенности те, которые органические, адаптируются под почву и дают хороший эффект по урожаю, сказала Слуцкая.Кроме того, Китаю интересна адаптированная под потребности его потребителя косметика из Крыма, отметила она.От виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика КрымаЧто касается алкогольной продукции, то, по словам Слуцкой, в сфере экспорта уже сформировалась определенная тенденция, характерная в том числе для торговли с Китаем.В Крыму создали туристический портал для КитаяПо словам Слуцкой, из-за рубежа, в том числе из Китая, поступает на самом деле довольно много запросов касательно экспорта разного рода товаров. Какие-то из них, говорит она, можно выполнить уже сейчас, а какие-то пока нереально, потому что для этого нужно переделать оборудование – завод, предприятие, и, понятно, что этого не будет происходить. Тем не менее перспективы у Крыма и здесь огромны, уверена она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответит зеркально: Путин пообещал отменить визы для китайцевБольшое интервью Путина перед визитом в Китай – главные заявленияМинпромторг РФ поможет крымской косметике завоевать мировые рынки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

