Что Китай хочет покупать у Крыма
Что Китай хочет покупать у Крыма - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Что Китай хочет покупать у Крыма
Китайский рынок остается для крымских предпринимателей достаточно сложным, но приоритетным и перспективным с точки зрения увеличения экспорта. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 15.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Китайский рынок остается для крымских предпринимателей достаточно сложным, но приоритетным и перспективным с точки зрения увеличения экспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Центра поддержки экспорта РК Ксения Слуцкая.Сложный и перспективныйПо словам Слуцкой, Китай сегодня остается одним из самых приоритетных рынков для крымского экспорта, несмотря на то, что является довольно специфическим и сложным.Как и любые послабления, введение Китаем безвизового режима для россиян на год позитивно скажется на сотрудничестве двух стран, хотя ни одного предпринимателя, если ему нужно действительно, не остановит наличие или отсутствие визы, считает Слуцкая.Из Крыма в КитайПо словам Слуцкой, китайцы очень хотят покупать кориандр и эфирные масла, причем в большом объеме.На экспорт идут также удобрения, которые нужны всем и всегда, в особенности те, которые органические, адаптируются под почву и дают хороший эффект по урожаю, сказала Слуцкая.Кроме того, Китаю интересна адаптированная под потребности его потребителя косметика из Крыма, отметила она.От виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика КрымаЧто касается алкогольной продукции, то, по словам Слуцкой, в сфере экспорта уже сформировалась определенная тенденция, характерная в том числе для торговли с Китаем.В Крыму создали туристический портал для КитаяПо словам Слуцкой, из-за рубежа, в том числе из Китая, поступает на самом деле довольно много запросов касательно экспорта разного рода товаров. Какие-то из них, говорит она, можно выполнить уже сейчас, а какие-то пока нереально, потому что для этого нужно переделать оборудование – завод, предприятие, и, понятно, что этого не будет происходить. Тем не менее перспективы у Крыма и здесь огромны, уверена она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответит зеркально: Путин пообещал отменить визы для китайцевБольшое интервью Путина перед визитом в Китай – главные заявленияМинпромторг РФ поможет крымской косметике завоевать мировые рынки
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым.
Китайский рынок остается для крымских предпринимателей достаточно сложным, но приоритетным и перспективным с точки зрения увеличения экспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала директор Центра поддержки экспорта РК Ксения Слуцкая.
Сложный и перспективный
По словам Слуцкой, Китай сегодня остается одним из самых приоритетных рынков для крымского экспорта, несмотря на то, что является довольно специфическим и сложным.
"Но уже были контракты заключенные, и сейчас наши предприниматели регистрируются в Сайфере (CIFER – портал главного таможенного управления КНР для обязательной регистрации иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых продуктов – ред.). Это нелегкий процесс для крымского бизнеса, но одно из направлений", – сказала спикер.
Как и любые послабления, введение Китаем безвизового режима для россиян
на год позитивно скажется на сотрудничестве двух стран, хотя ни одного предпринимателя, если ему нужно действительно, не остановит наличие или отсутствие визы, считает Слуцкая.
"Но это приятный бонус для того, чтобы лишний раз поехать, поговорить с поставщиками, с покупателями. И это все имеет накопительный эффект, ведь, чтобы договориться, нужно съездить не один раз. Из-за этого, я думаю, это будет иметь определенный эффект позитивный в рамках развития в том числе делового сотрудничества", – пояснила гостья эфира.
Из Крыма в Китай
По словам Слуцкой, китайцы очень хотят покупать кориандр и эфирные масла, причем в большом объеме.
"И рыбную муку хотят. Из новых направлений – печенье захотели. Причем это печенье уже разработано под потенциального китайского покупателя. И будет представлен тыквенный сок, которым заинтересовал наш производитель, когда ездил в бизнес-миссию в Китай", – добавила она.
На экспорт идут также удобрения, которые нужны всем и всегда, в особенности те, которые органические, адаптируются под почву и дают хороший эффект по урожаю, сказала Слуцкая.
Кроме того, Китаю интересна адаптированная под потребности его потребителя косметика из Крыма, отметила она.
"И если производители косметики меня слышат: готовитесь выйти именно на рынок Юго-Восточной Азии, Китая и так далее? Задумайтесь насчет адаптирования своего товара. Это серия не для загара, а отбеливание, пилинги всевозможные и так далее", – сказала Слуцкая.
Что касается алкогольной продукции, то, по словам Слуцкой, в сфере экспорта уже сформировалась определенная тенденция, характерная в том числе для торговли с Китаем.
"Это небольшая бутылка, яркая упаковка. Это легкость, то есть не крепкий алкоголь, а какие-то ягодно-сладкие вещи. То есть это то, что ярко, красиво и что легко пьется", – сказала она.
По словам Слуцкой, из-за рубежа, в том числе из Китая, поступает на самом деле довольно много запросов касательно экспорта разного рода товаров. Какие-то из них, говорит она, можно выполнить уже сейчас, а какие-то пока нереально, потому что для этого нужно переделать оборудование – завод, предприятие, и, понятно, что этого не будет происходить. Тем не менее перспективы у Крыма и здесь огромны, уверена она.
"Я думаю, что в рамках комплексного развития Республики Крым, которое сейчас происходит гигантскими темпами – и мы это видим, все эти инвестиции, – вполне реально, что появятся и новые производства, и новые виды продукции", – подытожила эксперт.
