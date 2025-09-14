https://crimea.ria.ru/20250914/zapretyat-li-v-rossii-publichnoe-ispolnenie-proizvedeniy-inoagentov-1149379621.html

Запретят ли в России публичное исполнение произведений иноагентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Если инициатива запретить публичное исполнение произведений иноагентов, предложенная Крымом и уже внедряемая им на уровне региона, появится в Госдуме РФ в виде законопроекта, она будет принята на федеральном уровне. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Ивлев напомнил, что Госдума уже приняла закон, который ограничил возможности иноагентов зарабатывать в России."Иноагент сейчас не имеет права получать гонорар. Его гонорары от исполнения музыкальных произведений, издания литературных произведений, от ротации песен на радиостанциях зачисляются на специальный счет, открытый в России. И если он хочет получить эти деньги – приезжай в Россию и получай. Но объясни, почему ты инвестируешь ВСУ свои доходы и делаешь об этом заявления", – уточнил гость эфира.Депутат считает, что новые ограничения, которые вводят сейчас власти Крыма в отношении произведений иноагентов и которые могут быть рассмотрены на федеральном уровне, это следующий шаг в правильном направлении.В августе Госсовет Крыма рекомендовал муниципалитетам ввести запрет для музыкантов исполнять песни иноагентов на открытых уличных площадках.Также депутаты крымского парламента подготовили обращение в Госдуму РФ, чтобы инициировать в России запрет на публичное использование произведений, созданных иноагентами и гражданами недружественных стран.Комментируя тему в одном из интервью, глава ГС РК Владимир Константинов заявил, что запрет на воспроизведение в Крыму на уличных площадках творчества иноагентов лишит их возможности зарабатывать в РФ. И подчеркнул, что при определенной поддержке на местах на федеральном уровне это даст колоссальный эффект."Мы, по сути, создадим новую культуру", – отметил глава крымского парламента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

