Рейтинг@Mail.ru
Запретят ли в России публичное исполнение произведений иноагентов - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250914/zapretyat-li-v-rossii-publichnoe-ispolnenie-proizvedeniy-inoagentov-1149379621.html
Запретят ли в России публичное исполнение произведений иноагентов
Запретят ли в России публичное исполнение произведений иноагентов - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Запретят ли в России публичное исполнение произведений иноагентов
Если инициатива запретить публичное исполнение произведений иноагентов, предложенная Крымом и уже внедряемая им на уровне региона, появится в Госдуме РФ в виде... РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T09:16
2025-09-14T09:16
радио "спутник в крыму"
леонид ивлев
мнения
культура
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111242/41/1112424180_0:0:966:544_1920x0_80_0_0_34b105263fca3fc683b3c73df83d5a29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Если инициатива запретить публичное исполнение произведений иноагентов, предложенная Крымом и уже внедряемая им на уровне региона, появится в Госдуме РФ в виде законопроекта, она будет принята на федеральном уровне. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Ивлев напомнил, что Госдума уже приняла закон, который ограничил возможности иноагентов зарабатывать в России."Иноагент сейчас не имеет права получать гонорар. Его гонорары от исполнения музыкальных произведений, издания литературных произведений, от ротации песен на радиостанциях зачисляются на специальный счет, открытый в России. И если он хочет получить эти деньги – приезжай в Россию и получай. Но объясни, почему ты инвестируешь ВСУ свои доходы и делаешь об этом заявления", – уточнил гость эфира.Депутат считает, что новые ограничения, которые вводят сейчас власти Крыма в отношении произведений иноагентов и которые могут быть рассмотрены на федеральном уровне, это следующий шаг в правильном направлении.В августе Госсовет Крыма рекомендовал муниципалитетам ввести запрет для музыкантов исполнять песни иноагентов на открытых уличных площадках.Также депутаты крымского парламента подготовили обращение в Госдуму РФ, чтобы инициировать в России запрет на публичное использование произведений, созданных иноагентами и гражданами недружественных стран.Комментируя тему в одном из интервью, глава ГС РК Владимир Константинов заявил, что запрет на воспроизведение в Крыму на уличных площадках творчества иноагентов лишит их возможности зарабатывать в РФ. И подчеркнул, что при определенной поддержке на местах на федеральном уровне это даст колоссальный эффект."Мы, по сути, создадим новую культуру", – отметил глава крымского парламента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250811/simonyan-otsenila-initsiativu-kryma-po-proizvedeniyam-inoagentov-1148633365.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111242/41/1112424180_0:0:860:644_1920x0_80_0_0_1e665123a403fff626c9a1fd0dc8f7f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
леонид ивлев, мнения, культура, общество
Запретят ли в России публичное исполнение произведений иноагентов

По инициативе Крыма в России могут запретить публичное исполнение произведений иноагентов

09:16 14.09.2025
 
© Depositphotos / TarasMalyarevichБас-гитарист
Бас-гитарист
© Depositphotos / TarasMalyarevich
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Если инициатива запретить публичное исполнение произведений иноагентов, предложенная Крымом и уже внедряемая им на уровне региона, появится в Госдуме РФ в виде законопроекта, она будет принята на федеральном уровне. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
"Что касается исполнения музыкального творчества и не только иноагентов, я полностью поддерживаю предложение, которое родилось в Госсовете (Крыма – ред.). И если будет такая законодательная инициатива в Государственной думе, мы ее рассмотрим и примем", – сказал парламентарий.
Ивлев напомнил, что Госдума уже приняла закон, который ограничил возможности иноагентов зарабатывать в России.
"Иноагент сейчас не имеет права получать гонорар. Его гонорары от исполнения музыкальных произведений, издания литературных произведений, от ротации песен на радиостанциях зачисляются на специальный счет, открытый в России. И если он хочет получить эти деньги – приезжай в Россию и получай. Но объясни, почему ты инвестируешь ВСУ свои доходы и делаешь об этом заявления", – уточнил гость эфира.
Депутат считает, что новые ограничения, которые вводят сейчас власти Крыма в отношении произведений иноагентов и которые могут быть рассмотрены на федеральном уровне, это следующий шаг в правильном направлении.
В августе Госсовет Крыма рекомендовал муниципалитетам ввести запрет для музыкантов исполнять песни иноагентов на открытых уличных площадках.
Также депутаты крымского парламента подготовили обращение в Госдуму РФ, чтобы инициировать в России запрет на публичное использование произведений, созданных иноагентами и гражданами недружественных стран.
Комментируя тему в одном из интервью, глава ГС РК Владимир Константинов заявил, что запрет на воспроизведение в Крыму на уличных площадках творчества иноагентов лишит их возможности зарабатывать в РФ. И подчеркнул, что при определенной поддержке на местах на федеральном уровне это даст колоссальный эффект.
"Мы, по сути, создадим новую культуру", – отметил глава крымского парламента.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в Севастополе - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
11 августа, 10:35
Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентов
 
Радио "Спутник в Крыму"Леонид ИвлевМненияКультураОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:11Полмиллиона хакерских атак: ЦИК заявила о попытке срыва выборов в России
10:37Еще один тепловоз сошел с рельсов в Ленобласти – погиб машинист
10:10"Осталось два томика": как восстанавливают имена героев Крымской войны
09:43Экстренное предупреждение: в Крыму опасная погода
09:16Запретят ли в России публичное исполнение произведений иноагентов
08:37Взрыв на ж/д в Орловской области – обстановка с поездами к этому часу
08:16Умер раненный при взрыве на ж/д в Орловской области сотрудник Росгвардии
08:11Крымский мост: на выезде с полуострова всю ночь собирались очереди
07:39Железнодорожная инфраструктура повреждена под Киевом
07:2080 беспилотников сбили над Крымом и регионами страны за ночь
07:07ЧП на железной дороге и пожар на нефтезаводе в Ленобласти – что известно
00:01Солнце и ветер: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 14 сентября
22:07Движение поездов в Орловской области открыли по альтернативному маршруту
22:03ЧП в Орловской области: погибли сотрудники Росгвардии
21:43В Севастополе завершился второй день голосования
21:33Открытие космического центра в Москве и заявление Трампа: главное за день
21:22ЧП в Орловской области: Курск отправил 18 автобусов для пассажиров поезда
21:05В Госдуме оценили недавние итоги тестирования детей мигрантов
20:46Куда нести отработанные батарейки – адреса пунктов в Крыму
Лента новостейМолния