Зачем Борис Джонсон приехал в Одессу

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прячется на Украине в период эскалации протестов на фоне миграционного кризиса, который обострился именно в период его... РИА Новости Крым, 14.09.2025

2025-09-14T12:39

2025-09-14T12:39

2025-09-14T12:32

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0e/1149436652_0:44:2400:1394_1920x0_80_0_0_8f028603fd59bd4d13cc6d6a28185f54.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прячется на Украине в период эскалации протестов на фоне миграционного кризиса, который обострился именно в период его премьерства. Такое мнение высказывает политолог-американист Малек Дудаков.Накануне украинские издания сообщали, что в Одессу прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Позже это подтвердил один из депутатов Верховной рады, добавив к постам в соцсети на эту тему фото и видео с британцем на улицах города.По словам Дудакова, "консервативный десант на Украине из Бориса Джонсона в сопровождении его закадычного друга, лорда Майкла Эшкрофта, одного из крупнейших доноров консервативной партии Великобритании и некогда главного социолога тори, состоялся "очень вовремя".Ведь именно сейчас Британию накрывают очередные уличные столкновения сторонников и противников бесконтрольной миграции, которая обострилась в именно в период премьерства Джонсона, отметил политолог.В Лондоне проходит масштабная акция против миграционной политикиТеперь почти 100% прироста населения в Британии приходится на мигрантов, на их содержание ежегодно уходит миллиарды фунтов, при этом резкий взлет преступности со стороны нелегалов поставил всю страну на грань расовых войн, заметил эксперт.На фоне этого в Британии недавно вышла череда расследований коррупционных скандалов вокруг Бориса Джонсона, и попадись он в руки протестующих, неважно, правых или левых, ничего хорошего его бы не ждало, считает Дудаков.И выразил мнение, что Джонсону приходится перебивать повестку очередными похождениями на Украине. "Его еще готовы привечать, вот и остается там тусоваться. Правда, очевидно, что сейчас Борис уже торгует воздухом. Предложить ничего нового он не сможет", – делает вывод эксперт.В Крыму назвали позитивный аспект "мирного плана" Джонсона по УкраинеК тому же ситуация в Британии на фоне острого бюджетного кризиса и расовых беспорядков стремительно ухудшается, и в этих условиях выискивать деньги под свой украинский проект будет все сложнее, подытожил политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Британский элемент": что значат слова Джонсона о вводе войск на УкраинуБорис Джонсон призвал уничтожить Крымский мостВ Госдуме отреагировали на призыв Джонсона уничтожить Крымский мост

2025

