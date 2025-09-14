Рейтинг@Mail.ru
Зачем Борис Джонсон приехал в Одессу
Зачем Борис Джонсон приехал в Одессу
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прячется на Украине в период эскалации протестов на фоне миграционного кризиса, который обострился именно в период его премьерства.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прячется на Украине в период эскалации протестов на фоне миграционного кризиса, который обострился именно в период его премьерства. Такое мнение высказывает политолог-американист Малек Дудаков.Накануне украинские издания сообщали, что в Одессу прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Позже это подтвердил один из депутатов Верховной рады, добавив к постам в соцсети на эту тему фото и видео с британцем на улицах города.По словам Дудакова, "консервативный десант на Украине из Бориса Джонсона в сопровождении его закадычного друга, лорда Майкла Эшкрофта, одного из крупнейших доноров консервативной партии Великобритании и некогда главного социолога тори, состоялся "очень вовремя".Ведь именно сейчас Британию накрывают очередные уличные столкновения сторонников и противников бесконтрольной миграции, которая обострилась в именно в период премьерства Джонсона, отметил политолог.В Лондоне проходит масштабная акция против миграционной политикиТеперь почти 100% прироста населения в Британии приходится на мигрантов, на их содержание ежегодно уходит миллиарды фунтов, при этом резкий взлет преступности со стороны нелегалов поставил всю страну на грань расовых войн, заметил эксперт.На фоне этого в Британии недавно вышла череда расследований коррупционных скандалов вокруг Бориса Джонсона, и попадись он в руки протестующих, неважно, правых или левых, ничего хорошего его бы не ждало, считает Дудаков.И выразил мнение, что Джонсону приходится перебивать повестку очередными похождениями на Украине. "Его еще готовы привечать, вот и остается там тусоваться. Правда, очевидно, что сейчас Борис уже торгует воздухом. Предложить ничего нового он не сможет", – делает вывод эксперт.В Крыму назвали позитивный аспект "мирного плана" Джонсона по УкраинеК тому же ситуация в Британии на фоне острого бюджетного кризиса и расовых беспорядков стремительно ухудшается, и в этих условиях выискивать деньги под свой украинский проект будет все сложнее, подытожил политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Британский элемент": что значат слова Джонсона о вводе войск на УкраинуБорис Джонсон призвал уничтожить Крымский мостВ Госдуме отреагировали на призыв Джонсона уничтожить Крымский мост
Зачем Борис Джонсон приехал в Одессу

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прячется на Украине в период эскалации протестов на фоне миграционного кризиса, который обострился именно в период его премьерства. Такое мнение высказывает политолог-американист Малек Дудаков.
Накануне украинские издания сообщали, что в Одессу прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Позже это подтвердил один из депутатов Верховной рады, добавив к постам в соцсети на эту тему фото и видео с британцем на улицах города.
По словам Дудакова, "консервативный десант на Украине из Бориса Джонсона в сопровождении его закадычного друга, лорда Майкла Эшкрофта, одного из крупнейших доноров консервативной партии Великобритании и некогда главного социолога тори, состоялся "очень вовремя".
Ведь именно сейчас Британию накрывают очередные уличные столкновения сторонников и противников бесконтрольной миграции, которая обострилась в именно в период премьерства Джонсона, отметил политолог.
"Ее даже прозвали Boriswave – в честь волны из трех миллионов нелегалов, въехавших в Британию при Борисе", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
Теперь почти 100% прироста населения в Британии приходится на мигрантов, на их содержание ежегодно уходит миллиарды фунтов, при этом резкий взлет преступности со стороны нелегалов поставил всю страну на грань расовых войн, заметил эксперт.
На фоне этого в Британии недавно вышла череда расследований коррупционных скандалов вокруг Бориса Джонсона, и попадись он в руки протестующих, неважно, правых или левых, ничего хорошего его бы не ждало, считает Дудаков.

"А автор происходящего теперь мотается по всему миру и торгует лицом – то рекламирует средства для похудения, то отрабатывает деньги украинских или тайваньских лоббистов", – отметил политолог.

И выразил мнение, что Джонсону приходится перебивать повестку очередными похождениями на Украине. "Его еще готовы привечать, вот и остается там тусоваться. Правда, очевидно, что сейчас Борис уже торгует воздухом. Предложить ничего нового он не сможет", – делает вывод эксперт.
К тому же ситуация в Британии на фоне острого бюджетного кризиса и расовых беспорядков стремительно ухудшается, и в этих условиях выискивать деньги под свой украинский проект будет все сложнее, подытожил политолог.
