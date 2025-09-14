https://crimea.ria.ru/20250914/zachem-boris-dzhonson-priekhal-v-odessu-1149435439.html
Зачем Борис Джонсон приехал в Одессу
Зачем Борис Джонсон приехал в Одессу - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Зачем Борис Джонсон приехал в Одессу
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прячется на Украине в период эскалации протестов на фоне миграционного кризиса, который обострился именно в период его... РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T12:39
2025-09-14T12:39
2025-09-14T12:32
борис джонсон
малек дудаков
мнения
великобритания
протесты
одесса
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прячется на Украине в период эскалации протестов на фоне миграционного кризиса, который обострился именно в период его премьерства. Такое мнение высказывает политолог-американист Малек Дудаков.Накануне украинские издания сообщали, что в Одессу прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Позже это подтвердил один из депутатов Верховной рады, добавив к постам в соцсети на эту тему фото и видео с британцем на улицах города.По словам Дудакова, "консервативный десант на Украине из Бориса Джонсона в сопровождении его закадычного друга, лорда Майкла Эшкрофта, одного из крупнейших доноров консервативной партии Великобритании и некогда главного социолога тори, состоялся "очень вовремя".Ведь именно сейчас Британию накрывают очередные уличные столкновения сторонников и противников бесконтрольной миграции, которая обострилась в именно в период премьерства Джонсона, отметил политолог."Ее даже прозвали Boriswave – в честь волны из трех миллионов нелегалов, въехавших в Британию при Борисе", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.Теперь почти 100% прироста населения в Британии приходится на мигрантов, на их содержание ежегодно уходит миллиарды фунтов, при этом резкий взлет преступности со стороны нелегалов поставил всю страну на грань расовых войн, заметил эксперт.На фоне этого в Британии недавно вышла череда расследований коррупционных скандалов вокруг Бориса Джонсона, и попадись он в руки протестующих, неважно, правых или левых, ничего хорошего его бы не ждало, считает Дудаков."А автор происходящего теперь мотается по всему миру и торгует лицом – то рекламирует средства для похудения, то отрабатывает деньги украинских или тайваньских лоббистов", – отметил политолог.И выразил мнение, что Джонсону приходится перебивать повестку очередными похождениями на Украине. "Его еще готовы привечать, вот и остается там тусоваться. Правда, очевидно, что сейчас Борис уже торгует воздухом. Предложить ничего нового он не сможет", – делает вывод эксперт.К тому же ситуация в Британии на фоне острого бюджетного кризиса и расовых беспорядков стремительно ухудшается, и в этих условиях выискивать деньги под свой украинский проект будет все сложнее, подытожил политолог.
великобритания
одесса
украина
борис джонсон, малек дудаков, мнения, великобритания, протесты, одесса, украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прячется на Украине в период эскалации протестов на фоне миграционного кризиса, который обострился именно в период его премьерства. Такое мнение высказывает политолог-американист Малек Дудаков.
Накануне украинские издания сообщали, что в Одессу прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
. Позже это подтвердил один из депутатов Верховной рады, добавив к постам в соцсети на эту тему фото и видео с британцем на улицах города.
По словам Дудакова, "консервативный десант на Украине из Бориса Джонсона в сопровождении его закадычного друга, лорда Майкла Эшкрофта, одного из крупнейших доноров консервативной партии Великобритании и некогда главного социолога тори, состоялся "очень вовремя".
Ведь именно сейчас Британию накрывают очередные уличные столкновения сторонников и противников бесконтрольной миграции, которая обострилась в именно в период премьерства Джонсона, отметил политолог.
"Ее даже прозвали Boriswave – в честь волны из трех миллионов нелегалов, въехавших в Британию при Борисе", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
Теперь почти 100% прироста населения в Британии приходится на мигрантов, на их содержание ежегодно уходит миллиарды фунтов, при этом резкий взлет преступности со стороны нелегалов поставил всю страну на грань расовых войн, заметил эксперт.
На фоне этого в Британии недавно вышла череда расследований коррупционных скандалов вокруг Бориса Джонсона, и попадись он в руки протестующих, неважно, правых или левых, ничего хорошего его бы не ждало, считает Дудаков.
"А автор происходящего теперь мотается по всему миру и торгует лицом – то рекламирует средства для похудения, то отрабатывает деньги украинских или тайваньских лоббистов", – отметил политолог.
И выразил мнение, что Джонсону приходится перебивать повестку очередными похождениями на Украине. "Его еще готовы привечать, вот и остается там тусоваться. Правда, очевидно, что сейчас Борис уже торгует воздухом. Предложить ничего нового он не сможет", – делает вывод эксперт.
К тому же ситуация в Британии на фоне острого бюджетного кризиса и расовых беспорядков стремительно ухудшается, и в этих условиях выискивать деньги под свой украинский проект будет все сложнее, подытожил политолог.
