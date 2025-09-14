https://crimea.ria.ru/20250914/vzryv-na-zhd-v-orlovskoy-oblasti--obstanovka-s-poezdami-k-etomu-chasu-1149433967.html

Взрыв на ж/д в Орловской области – обстановка с поездами к этому часу

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В связи с изменением маршрута следования после ЧП на железнодорожных путях в Орловской области с отставанием от графика идут 17 поездов, сообщает "Федеральная пассажирская компания" (ФПК).Накануне на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них погибли три сотрудника Росгвардии. ЧП привело к задержке движения поездов дальнего следования.Губернатор Орловской области Андрей Клычков проинформировал, что совместно с администрациями муниципалитетов ночью была организована автобусная перевозка по маршруту пассажиров остановившихся поездов в обход поврежденного железнодорожного участка.По информации ФПК, к настоящему времени задерживаются в пути поезда:№ 742 Белгород – Москва;№ 30 Белгород – Санкт-Петербург;№ 82 Белгород – Санкт-Петербург;№ 84 Адлер – Москва;№ 106 Орел – Москва;№ 72 Белгород – Москва;№ 76 Белгород – Москва;№ 566 Минеральные Воды – Москва;№ 143 Москва – Кисловодск;№ 119 Санкт-Петербург – Белгород;№ 359 Калининград – Адлер;№ 75 Москва – Белгород;№ 71 Москва – Белгород;№ 109 Москва – Анапа;№ 535 Смоленск – Анапа;№ 105 Москва – Курск № 83 Москва – Адлер.Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, подчеркнули в ФПК. Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

